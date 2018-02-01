Nét tướng phụ nữ tràn đầy phúc khí, giúp chồng may mắn, giàu sang cả đời

Theo nhân tướng học, phụ nữ có gương mặt tròn là người khôn khéo, giỏi giang và rất xem trọng gia đình. Với họ, chỉ cần chồng con sung sướng, an nhàn dù vất vả đến đâu họ cũng chịu được. Đàn ông lấy được vợ có gương mặt tròn sẽ tha hồ hưởng phước, may mắn cả đời.

Nếu chiếc cằm nhọn đang là khát khao của vô số chị em phụ nữ, thì chiếc cằm đầy đặn mới là nét tướng của phụ nữ vượng phu. Nữ giới có cằm tròn, đầy đặn sẽ giúp gia đình thịnh vượng, phát tài. Không chỉ tự gầy dựng sự nghiệp cho chính mình họ còn là cánh tay đắc lực, giúp chồng phát triển sự nghiệp.

Đúng như câu "cái răng cái tóc là gốc con người", phụ nữ có mái tóc mềm mại chính là người vợ khiến mọi đàn ông khát khao - Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc mềm mại

Người xưa có câu: “cái răng cái tóc là gốc con người”, vậy nên nếu sở hữu mái tóc mềm mại, hàm răng đều và trắng thì đây chính là người có số mệnh tốt đẹp. Phụ nữ có mái tóc mềm mượt rất bình tĩnh, điềm đạm và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi quan điểm. Vợ sở hữu nét tướng này, gia đình luôn hạnh phúc, êm đềm và không bao giờ xảy ra cự cãi to tiếng.

Dái tai dày, to

Dái tai là bộ phận đại diện cho cung tài lộc và bằng hữu của một người. Nếu dái tai dày, to chủ nhân sẽ có may mắn về tiền bạc, dù không dụng công quá nhiều túi tiền vẫn rủng rỉnh. Chưa kể, họ còn có nhiefu bạn bè thân thiết, hết lòng và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần.

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", vậy nên mắt càng trong, càng sáng chủ nhân càng tốt số - Ảnh minh họa: Internet

Mắt trong, tròng mắt đen

Phụ nữ sở hữu đôi mắt càng trong, tròng mắt càng đen thì chồng càng được nhờ. Họ thông minh, nhanh nhẹn và rất biết cách đối nhân xử thế. Dù là người ngoài, gia đình nội ngoại hay đối tác đều quý mến, thương yêu phụ nữ có nét tướng này.

Nhờ có được người vợ biết vun vén, khéo léo chồng họ chỉ việc tập trung làm giàu, phát triển sự nghiệp nên kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.