Nét phúc tướng chỉ phụ nữ đẫy đà, mập mạp mới có

Cằm ngấn mỡ

Phụ nữ có cằm ngấn mỡ hay còn gọi là hai cằm chính là nét tướng vượng phu ích tử. Ai cưới được nàng hai cằm sẽ được may mắn cả đời, vận may của họ sẽ khiến cho gia đình luôn được sống an nhàn, chồng làm gì cũng thành công ngoài mong đợi.

Eo to

Phụ nữ ai cũng khát khao một vòng eo nhỏ, thắt đáy lưng ong để tha hồ diện quần áo đẹp và cuốn hút trong mắt người khác giới. Tuy nhiên, nếu bạn đang sở hữu vòng eo bánh mì cũng chớ vội buồn. Người có vòng eo to sẽ có rất nhiều của cải, đây là nét tướng chỉ những người phú quý, giàu sang mới có.

Mông lớn

Người xưa quan niệm rằng phụ nữ mông to sẽ ‘dễ đẻ’, dễ sinh một bề con trai. Ngoài ra, phụ nữ có vòng ba đẫy đà còn có vận may đỏ chót, hậu vận sống an nhàn, sung túc, không bao giờ phải lo chuyện tiền nong.

Trán đầy đặn

Phụ nữ có vầng trán rộng, đầy là người thông minh, tinh tế và biết điều. Họ có đôi mắt nhìn người tinh tường, có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện. Vậy nên, quyết định của họ luôn đúng đắn và sáng suốt, cả đời sẽ không bao giờ bị lừa gạt.

Vai rộng

Phụ nữ luôn thích mình có bờ vai thon, mềm mại nên việc sở hữu bờ vai rộng khiến họ tự ti và tủi thân vô cùng. Tuy nhiên, theo nhân tướng học một bờ vai rộng chính là nét tướng của người có chí lớn, một tay gầy dựng cơ nghiệp khiến người khác phải thán phục.

Dái tai dày

Dái tai dày chính là phúc tướng hiếm gặp, ai may mắn có được sẽ may mắn cả đường tài vận lẫn tình duyên. Được quý nhân phù trợ, người có dái tai dày sẽ gặp dữ hóa lành, cả đời hưởng an nhàn, may mắn.

Bàn tay đầy đặn

Nếu phụ nữ có bàn tay gân guốc phải chịu cảnh bể dâu, vất vả cả đời thì phụ nữ có bàn tay đầy đặn lại trái ngược hoàn toàn. Họ đi đến đâu cũng được ưu ái, chẳng cần cật lực kiếm tiền thì tiền vẫn tự chui vào túi ào ào như thác đổ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm