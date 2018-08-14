Đàn bà miệng rộng có phải là đàn bà 'tan hoang cửa nhà'?

Người xưa hay nói "Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà". Ý chỉ khuôn miệng của con người có thể ảnh hưởng đến phú quý trong gia đình. Tuy nhiên, đối với ngày nay, câu nói dân gian ấy chưa chắc đã đúng.

Đã đến lúc chúng ta nên quên đi định nghĩa "Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà" rồi. Câu nói đó thường dùng để ám chỉ những người đàn bà miệng rộng thuộc loại người chỉ biết ăn không ngồi rồi, phá của gia đình. Ấy vậy mà, quan điểm sai lầm này đã theo xã hội chúng ta một khoảng thời gian khá dài trước khi chúng ta có một cái nhìn thoáng hơn về vẻ đẹp của con người. Hơn hết, là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. 1. Đàn bà miệng rộng thì sao? Để lấy dẫn chứng cụ thể về nhận định mới rằng đàn bà miệng rộng chưa chắc đã tan hoang cửa nhà. Chúng ta hãy cùng nhau liên tưởng đến hoa hậu Phạm Hương. Là một cô gái đầy nghị lực sống và có bản lĩnh. Cô chính là mẫu người đẹp theo tiêu chuẩn hiện đại với khuôn miệng rộng và sang. Phạm Hương lấy được lòng người hâm mộ không phải chỉ là nét đẹp quyến rũ mà cô còn được biết đến với lối sống trong sạch, không scandal. Cô cũng là một người con hiếu thảo khi thường xuyên đăng tải những hình ảnh hay những dòng cảm xúc chia sẻ về gia đình trên mạng xã hội.

Phạm Hương - biểu tượng của nét đẹp thời nay - Ảnh minh họa: Internet Hoặc như cựu người mẫu Thúy Hạnh, Thúy Hằng, đây là một cặp song sinh vàng của làng giải trí Việt Nam. Họ cũng có khuôn miệng rộng và bên cạnh đó là một sự nghiệp ổn định, vững chắc. Bên cạnh đó, họ luôn được mọi người ngưỡng mộ vì cả 2 đều có cho mình một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Những dẫn chứng cụ thể phía trên chỉ là đang nói về đàn bà miệng rộng tại Việt Nam. Khi nhìn ra thế giới, bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn rất nhiều vì có những cô gái miệng rộng ngay từ lúc bé đã có một khối tài sản khủng do chính mình tạo ra. Điển hình như diễn viên Angelina Jolie - một diễn viên nữ có khuôn miệng rộng. Cô được người hâm mộ biết đến với những pha hành động mạo hiểm trong phim Ông bà Smith, hay sự bí ẩn đầy ma thuật trong phim Maleficent,... Những dẫn chứng phía trên cũng đã đủ đánh bật lại tư tưởng đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà của người xưa. Tư tưởng ấy giờ đây không còn phù hợp với thời đại nữa mà còn góp phần bóp méo về cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

2. Xem tướng đàn bà miệng rộng nói lên điều gì? Bạn biết không, quan niệm đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà được biết đến từ thời phong kiến. Đó là thời mà những người xưa có quan niệm về nét đẹp của người phụ nữ khá khép kín. Họ luôn quan niệm rằng phụ nữ thì môi phải mỏng, nhỏ như hoa mới là chuẩn mực của cái đẹp. Và đương nhiên họ sẽ ra sức phủ định về nét đẹp của những người phụ nữ có đôi môi dày hoặc có khuôn miệng rộng. Người xưa cho rằng, đàn bà phải có khuôn miệng nhỏ, đôi môi chúm chím đó mới là chuẩn mực của cái đẹp - Ảnh minh họa: Internet Ngày xưa, trong xã hội trọng nam khinh nữ, miệng rộng là tướng của đàn ông, vì thế nên khi phụ nữ mang đặc điểm này sẽ bị người đời cười chê, chèn ép. Theo nhân tướng học Kinh Dịch, những người đàn bà miệng rộng, môi dày và có tiếng nói vang là những người sống tích cực, sống cởi mở, thân thiện. Vì thế mà họ có điểm mạnh về giao tiếp và ngoại giao, nhưng điều này lại không được người đời xem trọng. Bởi vì phụ nữ phải có lối sống khép kín và thầm lặng. Còn việc giao du bên ngoài là việc của đàn ông. Ngày nay, khi nam nữ dần bình đẳng, xã hội phát triển, những dẫn chứng phía trên cho thấy đàn bà miệng rộng không chỉ được mọi người trân quý mà họ còn có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Bên cạnh đó, họ có sự nghiệp vẻ vang do chính tay mình tạo dựng. Ngày nay, đàn bà miệng rộng làm chủ được kinh tế, tự mình tạo ra của cải và có cuộc sống sung túc. Hơn hết, họ chính là nét đẹp của hiện đại - Ảnh minh họa: Internet Do vậy, nếu ai còn có quan niệm rằng đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, thì bạn phải đọc bài viết này thật kĩ. Vì nó sẽ giúp bạn thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và cũ kĩ.

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