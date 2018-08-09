Vợ chồng khắc khẩu sẽ tạo nên một không khí căng thẳng, u ám trong gia đình . Một bữa cơm ngon quyết định phần nhiều bởi không khí. Nếu như không ai nói chuyện với nhau câu nào, chẳng khác nào đi ăn một mình. Nếu các bạn đã có con, liệu con bạn sẽ phát triển như thế nào nếu như bố mẹ hay mâu thuẫn, không có với nhau hẳn một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng?

Đôi lúc, bạn cũng không thể giải thích được tại sao vợ chồng bạn lại không thể nói chuyện được với nhau một cách ân cần. Bạn đã cố kiềm chế và chịu nhún nhường, nhưng câu chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn? Bạn cảm thấy không thể nói chuyện với vợ, hoặc với chồng mình quá 5 phút. Bởi vì giữa hai người có khoảng cách quá lớn trong tư tưởng.

Nếu cứ tiếp diễn tình trạng vợ chồng khắc khẩu, hạnh phúc gia đình bạn sẽ bị đe dọa. Nhiều khi không đến trực tiếp từ việc vợ chồng cãi nhau mà tan vỡ. Đôi khi việc đó lại âm ỉ trong một thời gian dài, bạn hoặc một nửa của bạn sẽ đi tìm đến những thú vui bên ngoài, gây nên tình trạng sứt mẻ hạnh phúc gia đình.

Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề vợ chồng khắc khẩu. Nhiều khi xuất phát từ ngoại cảnh, từ phong thủy, cách bố trí nhà cửa không phù hợp, dẫn đến việc cuộc sống vợ chồng không hòa hợp.

Cách bố trí nhà ở không hợp lý, lựa chọn hướng nhà không hợp với tuổi,… rất nhiều yếu tố phong thủy trong nhà khiến cho gia đình bạn không được hòa hợp, dễ gây ra những bất đồng, cãi vã. Vì thế, bạn có thể tìm đến những thầy phong thủy uy tín để được giải đáp rõ ràng nhất về cách bố trí nhà ở và tìm ra giải pháp hóa giải vợ chồng khắc khẩu một cách hiệu quả nhất. Quan tâm đến điều này có thể mất một chút thời gian, nhưng thực chất lại là cơ hội để gia đình bạn có thể hòa thuận, sống êm ấm với nhau lâu dài.

Tuy nhiên, cũng đừng phụ thuộc quá nhiều vào phong thủy. Nếu như bạn đã đi tìm hiểu và nhận được kết quả là phong thủy nhà ở của bạn hoàn toàn ổn. Hãy xem lại cách hành xử của chính vợ chồng mình. Có thể đó mới là yếu tố làm cho gia đình bạn luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi đấy.

Phong thủy là một yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng vợ chồng khắc khẩu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hiện đại có rất nhiều tư tưởng cởi mở hơn, cái tôi cũng được đề cao hơn. Điều đó làm cho cuộc sống giữa vợ và chồng được bình đẳng, thoải mái. Nhưng đôi khi, cái tôi quá cao, không ai chịu nhường nhịn ai cũng là yếu tố khiến cho mối quan hệ gia đình ngày càng rạn nứt.

Trong mối quan hệ vợ chồng, sự hòa hợp chỉ có được khi có ít nhất một người chịu nhường bước. Trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, hãy chủ động là người nhún nhường đối tượng kia. Nếu bạn không hạ thấp cái tôi của mình xuống, mối quan hệ sẽ ngày càng gay gắt. Bởi những lúc nóng nảy, bạn sẽ không kiểm soát được hành động và lời nói của bản thân. Từ đó dễ gây ra những tổn thương trong lòng người khác. Sự hậm hực, tức giận sẽ chen vào nỗi lòng của mỗi người. Từ đó ngày càng trở nên gay gắt và khó chịu hơn.

Trong mối quan hệ gia đình, hạ cái tôi xuống là cách để gìn giữ hòa khí - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn thắc mắc và buồn bực vì vợ chồng khắc khẩu? Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều đó. Tuy nhiên, điều quan trọng để giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ và chồng, đó chính là biết cách mềm mỏng, cứng rắn khi cần thiết. Mọi xung đột, căng thẳng sẽ được giải tỏa khi bạn hiểu được tâm lý của đối phương. Gia đình bạn hạnh phúc hay không, cách tốt nhất để hóa giải vợ chồng khắc khẩu, đó chính là cách cư xử hàng ngày của chính bạn.