Vợ chồng cãi nhau 'như cơm bữa' hãy đọc bài viết này để biết giá trị của nghĩa trăm năm

Muốn ăn đời ở kiếp với nhau, cả hai bên phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải gặp chút khó khăn đã muốn buông bỏ.

Bạn có biết vợ chồng với người yêu khác nhau ở điểm nào không? Vợ chồng là mối quan hệ hợp tác, ăn đời ở kiếp với nhau. Dù có cãi nhau như cơm bữa cũng không thể nào xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Còn người yêu, không hợp thì tan, đến rồi đi chẳng thể lường trước. Từ người yêu, bạn có thể trở thành những kẻ thù đối đầu với nhau chỉ vì người kia bội bạc. Nhưng còn vợ chồng thì không, dù có giận đến mấy rồi cũng phải chung sống trong hòa bình. Đó gọi là trách nhiệm, chứ không đơn thuần là yêu đương. Vợ chồng là danh xưng thiêng liêng, thế nên đừng làm chúng méo mó và khác đi qua suy nghĩ của từng người. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường... Ngày tôi còn nhỏ, ba mẹ cãi nhau như cơm bữa, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng mang ra mắng nhiếc nhau. Đến khi tôi lớn lên, những cuộc chiến tranh cũng thưa dần, không còn gay gắt như trước. Có lần tôi hỏi vui với mẹ rằng, ba mẹ không hợp nhau, vậy sao không ly hôn cho xong. Mẹ tôi nói vợ chồng không phải muốn ly hôn là được. Vả lại còn “đổ thừa” là vì tôi nên mới tiếp tục sống chung với ông già lắm lời kia. Tôi cười rồi nói bây giờ ba mẹ có thể bỏ nhau vì con đã lớn rồi. Mẹ tôi khựng lại vài giây rồi thừa nhận, cãi thì cãi nhưng đâu thể xem nhau là kẻ thù. Khi yêu, chúng ta sống với nhau vì tình, nhưng khi kết hôn, ngoài tình còn phải có nghĩa.

Muốn ăn đời ở kiếp với nhau, cả hai bên phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải có một chút khó khăn lại muốn buông. Mẹ tôi là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ. Khi lấy chồng không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ trong việc phục vụ người khác. Ba tôi là doanh nhân, luôn muốn đòi hỏi những thứ hoàn hảo nhất. Vì bất đồng quan điểm và cách sinh hoạt mà cả hai cãi nhau nhiều. Thậm chí những chuyện nhỏ nhặt cũng kiếm chuyện đả kích nhau. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, quan trọng là khi xung đột, cả hai có chịu nhẫn nhịn nhau hay không? Hay chỉ muốn hơn thua, giành phần thắng về mình? ... nhưng cãi để hiểu chứ không phải để bỏ mặc nhau - Ảnh minh họa: Internet Mẹ nói, có khi biết mình sai nhưng vì lòng tự trọng nên không thể im lặng được. Nhưng rồi khi cả hai nguôi giận, bà đã nhận lỗi của mình và không bao giờ càm ràm về vấn đề đó nữa. Từ nhỏ đến lớn tôi chứng kiến biết bao nhiêu trận cãi vã của ba mẹ, nhưng không có trận nào giống trận nào. Ba mẹ tôi là người không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Nhất là mẹ, bà ấy càm ràm một chuyện gì đó dẫn đến cãi nhau rồi thôi không nói đến nữa. Đến lần sau có mâu thuẫn, bà sẽ nói về những vấn đề mới, không bao giờ lôi chuyện cũ ra giày vò đối phương.

Tôi nghĩ vợ chồng phải biết chấp nhận hết những tật xấu của nhau. Dẫu người kia có đầy khuyết điểm nhưng bạn vẫn phải rộng lượng bỏ qua, vì người đó là bạn đời của mình. Và con người vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo, mỗi người đều phải có thời gian để hoàn thiện chính bản thân mình. Ngày xưa khi còn trẻ, bạn làm chuyện gì cũng mắc sai lầm. Nhưng khi lớn lên, bạn điềm đạm và lý trí hơn. Hôn nhân cũng vậy, cũng cần có những sai lầm, vấp ngã để bạn và đối phương dần tìm ra con đường đúng. Việc gì cũng cần phải có thời gian, nếu đã là vợ chồng thì phải cho nhau cơ hội để hoàn thiện cả nhân cách lẫn tâm hồn. Đã là vợ chồng dù có giận đến mấy cũng có thể tha thứ được - Ảnh minh họa: Internet Không có cặp vợ chồng nào ăn đời ở kiếp với nhau mà không trải qua sóng gió. Muốn hạnh phúc, muốn bền lâu, thứ bạn cần là kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi người kia thay đổi mỗi ngày cũng như cho bản thân cơ hội được thay da đổi thịt. Đừng mang cái tôi của thời son trẻ áp đặt lên cuộc hôn nhân của mình, đừng giữ mãi cái tôi khiến cho mối quan hệ của cả hai ngày càng phức tạp. Suy cho cùng, vợ chồng cãi nhau là điều bình thường, nhưng đừng xem nhau như kẻ thù là được.

Không phải thay lòng đổi dạ, đây mới là thủ phạm khiến vợ chồng chỉ còn xem nhau là ‘bạn cùng nhà’ Thủ phạm khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất không phải ngoại tình mà là những điều này, ai cũng nên biết để cứu vãn hạnh phúc của mình.

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