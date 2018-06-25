Dấu hiệu nhận biết lương duyên và nghiệt duyên của vợ chồng, tuyệt đối đừng bỏ qua

Muốn biết mối quan hệ của vợ chồng bạn là nghiệt duyên hay lương duyên, chỉ cần thông qua những dấu hiệu này sẽ hiểu rõ ngay.

Vợ chồng là duyên tiền định, ở kiếp trước bạn có thể là kẻ thù, người yêu, chủ nợ… nên kiếp này mới tìm đến và nên duyên trăm năm. Có những cặp vợ chồng sống đến đầu bạc răng long, nhưng cũng có nhiều đôi đến giữa chừng đã rẽ ngang. Chung quy mọi sự việc trên thế gian đều có căn nguyên. Muốn biết duyên của vợ chồng bạn là nghiệt duyên hay lương duyên, hãy đọc bài viết này. Lương duyên

Vợ chồng bạn luôn dành cho nhau điều tốt đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet Lương duyên là mối nhân duyên tốt đẹp. Cả hai tìm thấy nhau giữa dòng đời, đem lòng yêu thương và nên duyên vợ chồng. Dấu hiệu đầu tiên của lương duyên là cả hai cảm mến, yêu thương nhau từ lần gặp gỡ đầu tiên. Giữa cả hai không có chút khoảng cách nào, luôn dành cho nhau sự quan tâm ân cần và dịu dàng nhất. Bằng cảm xúc và giác quan của bản thân, bạn cảm nhận được sự an toàn, bình yên khi ở bên người ấy. Sau khi tìm hiểu một thời gian, bạn phát hiện ra cả hai có quá nhiều sở thích, quan điểm chung. Có khi không cần phải nói, bạn cũng hiểu được những điều người kia muốn thổ lộ. Chỉ cần có chung 4 sở thích, đích thị người đó là lương duyên ở kiếp này của bạn, không thể tránh khỏi. Bởi có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, nhưng lại chẳng có sở thích hay điểm chung gì, chẳng qua là miễn cưỡng làm theo điều người kia thích. Khi về chung một nhà, tình cảm của cả hai ngày một tăng thêm. Bạn luôn có cảm giác không thể sống thiếu đối phương một khắc, một giây nào. Thậm chí đi đâu cũng phải có nhau, không cần người kia nói quá nhiều, chỉ thông qua nét mặt, bạn cũng hiểu được họ có tâm sự gì khó nói. Nếu nói vợ chồng không cãi nhau thì hơi khó tin, nhưng dấu hiệu vợ chồng có mối quan hệ lương duyên là ít khi cãi vã. Bởi lẽ bạn quá thấu hiểu đối phương, không có gì bất đồng quan điểm nên cãi vã cũng hơi khó. Một dấu hiệu quan trọng nữa là bạn hoàn toàn tin tưởng đối phương, không quá xét nét hay chiếm hữu thời gian riêng của họ. Cả hai luôn dành cho nhau khoảng cách nhất định, vừa gần vừa xa, vừa lạ vừa thân mật. Nếu vợ chồng bạn có những dấu hiệu này, chứng tỏ mối quan hệ của cả hai là lương duyên, khó lòng mà gỡ bỏ.

Nghiệt duyên Cả hai như kẻ thù hay cãi vã, mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet Ngay lần gặp đầu tiên cả hai đã khắc khẩu nhưng vẫn đem lòng yêu thương nhau. Khi ở bên, vợ chồng bạn luôn bất đồng quan điểm, xảy ra cãi vã liên miên. Đây đích thị là nghiệt duyên. Có thể kiếp trước cả hai là chủ nợ, kẻ thù của nhau, kiếp này tìm đến đòi lại món nợ của chính mình. Có những người mỗi lần gặp nhau là mâu thuẫn, xung đột nhưng không hiểu sao lại đem lòng yêu thương nhau. Hoặc có thể cuộc nhân duyên đó là do sắp đặt, ép buộc, cả hai không hoàn toàn đến với nhau vì tình yêu. Dấu hiệu rõ ràng nhất của nghiệt duyên là không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt. Tuy đã là vợ chồng nhưng cả hai xem như đối thủ, kẻ thù, luôn tìm cách hạ bệ và đối đầu với nhau. Không chịu nhường nhịn, luôn muốn hơn thua từng chút một, luôn đặt cái tôi của bản thân lên trên tất cả. Thậm chí một trong hai còn vướng nào chuyện ngoại tình. Đối phương chỉ muốn tìm kiếm của lạ cốt yếu để dằn vặt, làm khổ bạn đời. Vợ chồng có mối nghiệt duyên sẽ khổ đau cả đời không dứt, cuộc sống chỉ quẩn quanh trong nước mắt và cãi vã. Tuy nhiên họ lại không thể bỏ nhau cho đến khi hết nợ hết duyên. Duyên hết tình cũng tan Nếu hết duyên hết nợ, tự động tình sẽ tan muốn giữ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet Nếu khi nhắc đến hai từ chia tay, bạn khóc và thật tâm còn muốn níu kéo, điều này chứng tỏ vợ chồng chưa hết duyên. Bạn vẫn còn muốn ở bên cạnh nhau và chịu sự dày vò của đối phương. Tuy nhiên nợ rồi cũng sẽ trả hết, chẳng qua là phải đợi thời gian bao lâu mà thôi. Khi hết duyên, có muốn giữ người kia cũng chẳng thèm màng đến. Khi hết duyên, việc sống chung là điều chẳng thể miễn cưỡng. Và khi hết duyên tự động tình sẽ tan.

Nhìn vào tư thế ngủ biết ngay vợ chồng hạnh phúc, có chết cũng không rời xa Dưới đây là những tư thế ngủ cho thấy vợ chồng hạnh phúc, dù phong ba bão táp cũng không bỏ nhau.

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