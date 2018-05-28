Chiêu thức đơn giản giúp vợ chồng dù có chiến tranh long trời lở đất cũng không dám bỏ nhau

Ở gần khu nhà tôi, có một cặp vợ chồng vừa chuyển về. Dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau chí chóe, đến tận ngoài ngõ còn nghe, không phải chuyện con cái thì đến chuyện chồng đi làm về muộn. Nói chung, chuyện gì họ cũng có thể mang ra hoạnh họe nhau. Hàng xóm cứ tưởng cặp vợ chồng này sẽ không sống với nhau lâu dài. Nhưng không hiểu sao, vợ chồng họ vẫn quấn lấy nhau như sam, đi đâu cũng có đôi có cặp, không rời xa được. Có dịp gặp gỡ chị ấy, tôi mới biết “kịch bản” mà chị vẫn luôn nắm vững để bảo toàn cuộc sống hôn nhân của mình.

Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, có xảy ra xung đột mới thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tuy nhiên, cãi để hiểu nhau hơn, chứ không phải để chia tay. Bởi vậy, vợ chồng bạn có cãi nhau như cơm bữa, tưởng chừng sẽ ra tòa bất cứ lúc nào cũng đừng lo lắng. Hãy áp dụng những độc chiêu này, bảo đảm vợ chồng luôn dính như sam, xung đột lớn đến mấy cũng không bỏ rơi nhau.

Đây là bí quyết đầu tiên để hôn nhân “sống sót” sau những trận cãi vã. Chị nói tuy vợ chồng cãi nhau nhiều, nhưng không ai hiếu thắng. Bởi đã là vợ chồng không nhất thiết phải trở thành kẻ thắng trong mỗi cuộc xung đột. Vì nếu có thắng, bạn cũng sẽ đánh mất đi tình cảm, lòng tin của đối phương. Nói chung, dù có nóng giận đến mấy, bạn cũng phải biết kiềm chế, đừng giận quá mất khôn nói những lời công kích đối phương. Những hành động đó sẽ khiến bạn hối hận. Việc giành thắng thua trong hôn nhân chỉ đẩy xung đột lên đỉnh điểm, không thể nào hóa giải. Bởi vậy, đã là vợ chồng đừng hơn thua nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, đừng xem nhau là kẻ thù để rồi phải ân hận cả đời.

Chờ nhau nguôi giận rồi hãy nói chuyện thẳng thắn

Vợ khôn ngoan nên biết thời cơ để nói chuyện thẳng thắn với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nóng giận ai cũng mắc phải những sai lầm đáng tiếc, vì vậy cách tốt nhất là bạn nên nhường nhịn. Hãy để cơn giận của đối phương lắng xuống, rồi nói chuyện với nhau. Trong mỗi con người đều có cái tôi khá lớn, càng nói sẽ càng đụng chạm đến lòng tự trọng của nhau. Bởi vậy, nếu được bạn hãy im lặng đợi chồng bình tĩnh rồi cho anh ấy biết điều gì sai. Khi đó, anh ấy sẽ cảm nhận được bản thân sai ở chỗ nào và sẽ tự khắc phục những điều đó. Đây là cách làm khôn ngoan nhất của phụ nữ. Bạn nên biết nhẹ nhàng trong mọi thứ, chồng đã nóng tính, bạn không thể nóng giận hơn thua với anh ấy.

Tuyệt đối không bao giờ nói hai từ “ly hôn”

Cãi nhau là một chuyện nhưng đừng nói tới chuyện ly hôn. Bởi vợ chồng là nghĩa trăm năm, đừng vì một chút nóng giận mà làm ra những chuyện sai lầm. Khi nói ra hai từ “ly hôn” chắc chắn bạn đã gây ra nhiều tổn thương cho đối phương. Bạn đời sẽ cảm thấy bất an rằng tình yêu của mình chưa đủ lớn, lo lắng về một ngày gia đình sẽ tan vỡ. Vì vậy, hãy đặt ra nguyên tắc với bạn đời của mình là dù có giận nhau đến mấy cũng tuyệt đối đừng nói hai chữ chia tay.

Chuẩn bị bữa cơm ngon để hai vợ chồng cùng nhau ăn uống, nói chuyện

Bữa cơm gia đình sẽ giúp vợ chồng bạn gắn bó hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bữa cơm gia đình là nơi chia sẻ hết những nỗi buồn bực trong lòng. Vợ chồng bạn có giận nhau đến mấy cũng phải dành thời gian ăn cơm, nói chuyện để hiểu nhau hơn. Đặc biệt là vợ nên biết những món chồng thích nhằm lấy lòng anh ấy mỗi lúc giận nhau. Đồng thời, mâm cơm gia đình cũng là thứ vũ khí lợi hại giúp vợ chồng làm lành sau những mâu thuẫn, xung đột.

Không được bỏ ra ngoài khi cãi nhau

Vợ chồng hãy giao ước là dù có cãi nhau long trời lở đất cũng tuyệt đối không được đi ra ngoài. Khi nóng giận, bạn ra ngoài có thể sẽ gặp những vấn đề như tai nạn, hoặc dễ sa ngã vào vòng tay người khác. Vì vậy, dù không muốn nhìn mặt nhau cũng hãy ở trong nhà, đừng đi đâu cả. Có vậy, vợ chồng bạn mới có cơ hội làm hòa với nhau, không phải cứ im lặng cho mọi chuyện trôi qua.