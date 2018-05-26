Những nghiệp báo nếu vướng phải, vợ chồng có nguy cơ đổ vỡ, gia đình ly tán

Phụ nữ yêu 26/05/2018 10:19

Muốn hôn nhân mãi hạnh phúc và mặn nồng, vợ chồng đừng dại vướng vào những nghiệp báo này kẻo gia đình ly tán.

Có câu “tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Mối nhân duyên vợ chồng là do kiếp trước mắc nợ nên kiếp này phải sống chung dưới một mái nhà để trả nợ ân tình cho nhau. Không phải tự dưng mà hai con người xa lạ, gặp gỡ nhau rồi kết nghĩa phu thê. Không phải tự nhiên từ hai người dưng bỗng hóa thành người thân. Đó là cả một quá trình tích lũy duyên phận từ ngàn kiếp trước mới được bên nhau ở kiếp này. Thế nên, vợ chồng có làm gì cũng nên tránh những nghiệp báo này để bảo toàn hạnh phúc của chính mình.

Những nghiệp báo nếu vướng phải, vợ chồng có nguy cơ đổ vỡ, gia đình ly tán - Ảnh 1
Vợ chồng nên tránh những nghiệp báo này để gia đình ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tà dâm

Trong hôn nhân, người có tư tưởng ngoại tình sẽ phải gánh chịu vô vàn thứ ê chề, tủi nhục. Có thể cảm giác lén lút với một ai đó sẽ khiến bạn mê muội nhưng để lại hậu quả vô cùng nặng nề như vợ chồng lục đục, xảy ra nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân. Đừng nghĩ kết hôn rồi, qua lại với ai cũng được miễn người kia không biết là được. Bạn nên nhớ trên đời này việc gì cũng có luật nhân quả, “người đang làm, trời đang nhìn”. Một khi đã có ý nghĩ tà dâm, cuộc đời bạn sẽ mãi sống trong những chuỗi ngày lo lắng, sợ sệt, không còn thoải mái như trước. Và một điều tất nhiên, ai ngoại tình rồi cũng sẽ bị phát hiện, chủ yếu là sớm hay muộn mà thôi.

Những nghiệp báo nếu vướng phải, vợ chồng có nguy cơ đổ vỡ, gia đình ly tán - Ảnh 2
Ngoại tình là tội trạng nặng nhất trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại người lừa gạt tình cảm của người khác ở kiếp này, quả báo sẽ là cô đơn, bơ vơ suốt đời. Bởi vậy, đã là vợ chồng hãy nghĩ đến chuyện chung thủy, đừng ham mê những thứ tầm thường để rồi đánh mất lòng tự trọng của bản thân. Ngoại tình là tội trạng không thể nào dung tha trong hôn nhân, càng lún sâu vào con đường này, bạn sẽ gánh hậu quả vô cùng lớn đến cuối đời.

Bất hiếu

Có nhiều cặp vợ chồng cứ nghĩ kết hôn rồi chỉ biết chồng mình là ai, vợ mình như thế nào, con cái ra sao là đủ. Không cần nghĩ đến những mối quan hệ khác, thậm chí còn đối xử tệ bạc với ba mẹ. Đây là một suy nghĩ sai lầm có thể khiến hôn nhân của bạn đổ vỡ. Bởi công ơn sinh thành lớn như trời biển, không gì có thể sánh bằng. Nếu bạn quên đi công ơn dưỡng dục sẽ bị ghép vào tội bất hiếu. Trong cuộc đời con người, nhất định phải lấy chữ hiếu làm trọng, không được quên đi cội nguồn, gốc rễ mình ở đâu, có vậy cuộc sống bạn mới ấm êm được. Bạn đối xử với ba mẹ như thế nào, sau này con cái sẽ trả lại bạn y hệt như vậy. Thế nên, làm gì cũng phải cân nhắc, tránh hành động thiếu suy nghĩ để rồi chuốc họa vào thân, khiến tan nhà nát cửa.

Sát sinh

Những nghiệp báo nếu vướng phải, vợ chồng có nguy cơ đổ vỡ, gia đình ly tán - Ảnh 3
Sát sinh khiến hôn nhân suy thoái, gia đình lục đục - Ảnh minh họa: Internet

Nghiệp báo của sát sinh vô cùng nặng nề, không chỉ làm ảnh hưởng đến vận khí trong hôn nhân mà còn khiến cuộc sống bạn rơi vào bế tắc. Người luôn tạo nghiệp sát sinh sẽ không bao giờ có được cuộc sống đủ đầy, về già còn mang trong mình nhiều bệnh tật. Hãy khuyên nhủ bản thân không sát sinh để tạo phúc đức, gầy dựng cuộc sống hạnh phúc hơn cho con cái. Như người ta thường nói, con cái có sống hạnh phúc không đều phụ thuộc vào phúc đức của ba mẹ. Bậc làm cha làm mẹ nên tránh việc sát sinh để không khiến con cái lâm vào tình cảnh khó khăn, làm ăn không phất lên được.

Phật dạy, những đổ vỡ trong hôn nhân không phải do khắc tuổi mà chính là vợ chồng đã vướng phải những nghiệp báo trên. Vì vậy, nếu muốn sống bên nhau trọn đời, con cái được hưởng phúc đức ba mẹ, hãy biết cách đối nhân xử thế, tránh càng xa những nghiệp báo như tà dâm, sát sinh, bất hiếu.

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