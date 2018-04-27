Vợ chồng nên thuộc nằm lòng những câu thần chú này để tình cảm mãi son sắt, không bao giờ chán nhau

Vợ chồng chị cưới nhau hơn 10 năm rồi mà đi đâu cũng có nhau, mặn nồng như những cặp đôi mới cưới, khiến nhiều người ganh tỵ. Những buổi tiệc tùng, đi du lịch hay làm bất cứ điều gì, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ thân mật, ngọt ngào. Hỏi thì chị nói chỉ cần nhớ những câu thần chú này, đảm bảo vợ chồng không bao giờ có tư tưởng chán hay bỏ nhau.

Nếu cứ mãi duy trì thói quen này sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bạn trở nên nhàm chán. Vì vậy, muốn giữ lửa hôn nhân, muốn tình cảm vợ chồng như thuở ban đầu, hãy cùng anh ấy đi du lịch, gạt bỏ đi những buồn phiền, áp lực của công việc. Có vậy, bạn mới thật sự thoải mái và hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.

Sai lầm mà nhiều cặp vợ chồng thường mắc là quá bận bịu với gánh nặng cơm áo gạo tiền đến nỗi đã lâu không cùng nhau đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Cũng vì vậy mà nhiều người thường đánh mất đi thời gian và cơ hội ở bên nhau. Có rất nhiều cặp đôi khi cưới nhau về rồi lại không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Rồi đến khi có con, gánh nặng càng chồng chất thì lại mệt mỏi, sinh ra nhiều thứ chán nản nên không muốn đi đâu. Điều này vô tình làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng bạn.

“Ý kiến của anh/em, em/anh luôn tán thành, ủng hộ hết mình”

Đây là cách động viên bạn đời của mình vượt qua những khó khăn. Khi gặp áp lực trong cuộc sống, vợ chồng hãy cùng nhau chia sẻ, tìm cách vượt qua. Vợ chồng cùng đồng lòng, chung sức, không có chuyện gì là không vượt qua được. Bạn nên nhớ, mỗi người đều có những áp lực khác nhau, đừng khiến bạn đời của mình trở nên cô đơn. Hãy ở bên cạnh anh ấy/cô ấy để tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết hơn.

“Chỉ cần có nhau, không có chuyện gì không thể vượt qua”

Vợ chồng đồng lòng để duy trì cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cùng nắm chặt tay nhau, vững lòng tin thì không có chuyện gì không giải quyết được. Khi một trong hai gặp khó khăn, có thể dẫn đến cãi vã, mắng nhiếc nhau, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ xưng hô là “mày, tao” mà phải thay bằng “chúng ta”. Khi đó mâu thuẫn giữa bạn và người ấy sẽ được xoa dịu và giúp cả hai bình tĩnh hơn. Chỉ cần hai bên mỗi người nhường nhịn nhau một câu, thấu hiểu nhau một chút, vợ chồng sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long.

“Anh/em sẽ làm tốt việc đó, cố lên, em/anh luôn ủng hộ”

Vợ chồng phải động viên nhau, chứ đừng tìm cơ hội dìm người kia xuống. Bạn nên nhớ, đừng bao giờ chê bai hay khinh thường những việc làm của đối phương. Điều đó vô tình đụng chạm đến lòng tự trọng của nửa kia và khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ lúc nào không hay. Câu nói “cố lên” như sự an ủi, khích lệ người đó tiến lên trong sự nghiệp. Họ sẽ cố gắng hoàn thành mọi chuyện thật tốt đẹp khi có người bạn đời đứng sau hậu thuẫn, động viên.

“Cảm ơn anh/em”

Nói lời cảm ơn thể hiện sự tôn trọng của vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Lời cảm ơn tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại sự xúc động nhất định cho đối phương. Khi nhận được món quà hay điều gì đó, bạn hãy nhẹ nhàng nói cảm ơn để thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Vợ nên khéo léo một chút, chồng nên tinh ý một chút để tình cảm ngày càng gắn bó hơn. Đừng nghĩ đã là vợ chồng, việc tặng quà cho nhau là điều bình thường, cần gì phải cảm ơn. Đừng nghĩ đã quá thân thiết mà vô tình quên đi những điều bình thường này. Cảm ơn đúng thời điểm sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn càng trở nên nồng thắm.