Vợ chồng dù mới cưới hay đã cưới nhiều năm mà vẫn còn duy trì những thói quen này, chắc chắn còn yêu nhau say đắm, không có tư tưởng ngoại tình. Nếu vợ chồng bạn có hành động như thế này thì xin chúc mừng.

Ánh mắt là nơi thể hiện tình cảm rõ ràng nhất. Nếu vợ chồng bạn vẫn còn thói quen dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến, đảm bảo chẳng có kẻ thứ ba nào dám xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, bạn đã biết được đối phương đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Đây còn gọi là tâm linh tương thông, vì quá yêu nhau nên mới có những hành động như vậy. Còn nếu vợ chồng bạn không còn dành cho nhau ánh mắt ngọt ngào nữa, có lẽ tình cảm của cả hai đã có vấn đề. Bạn nên tìm cách giữ lửa cuộc hôn nhân của mình.

Đây là hành động chứng tỏ vợ chồng bạn còn yêu nhau rất nhiều. Bởi vì thấy nhớ, thấy thương nên không nỡ rời xa nhau nửa bước. Có nhiều người sẽ nói vợ chồng dính lấy nhau suốt, sớm muộn gì cũng chán nhau. Nhưng thực tế, việc bên nhau 24/24 sẽ giúp bạn hiểu và quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Bạn sẽ biết được những thói quen, sở thích của người ấy, điều này giúp ích cho cuộc hôn nhân rất nhiều.

Giận nhau không quá 5 giây đã làm hòa

Giận hờn không quá 5 giây đã làm hòa - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng, dù có cãi nhau long trời lở đất đến mấy cũng phải biết dừng lại đúng lúc. Và khi đó phải biết hạ cái tôi của bản thân xuống để làm hòa, đừng giận hờn quá lâu. Việc giận hờn, để bụng những nỗi bất hòa quá lâu sẽ khiến tình cảm vợ chồng dần sứt mẻ. Đến một ngày những hiềm khích đó có dịp bộc phát và chẳng thể cứu vãn được nữa. Bởi vậy, khi cãi nhau, hãy cố gắng bình tĩnh, đừng nói những lời nhục mạ đối phương kẻo hối hận về sau.

Luôn nhớ đến ngày kỷ niệm, dịp quan trọng đều có quà

Đây là hành động quan trọng nhất trong việc giữ lửa hôn nhân. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng phải sắp xếp thời gian cho bạn đời vào ngày quan trọng. Đảm bảo tình cảm vợ chồng sẽ vô cùng hạnh phúc, gắn bó. Đừng cứ mãi lo cơm áo gạo tiền mà quên đi những điều cần thiết để giữ lửa hạnh phúc gia đình mình. Có những người mải mê công việc, không đoái hoài đến bạn đời để rồi khi xoay lưng nhìn lại gia đình đã đổ vỡ. Muốn sống hạnh phúc bên một người suốt đời, bạn nên tinh ý và lãng mạn một chút.

Tài chính luôn do vợ quản lý

Trong gia đình, vợ là quản lý chi tiêu đảm bảo sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đa số gia đình nào có vợ quản lý tiền bạc sẽ vô cùng hạnh phúc. Bởi phụ nữ là phúc khí trong nhà, luôn mang lại nhiều điều may mắn cho chồng con. Họ cũng không ăn chơi, tiêu pha nhiều như đàn ông, làm việc gì cũng chi li tính toán. Vì vậy, đàn ông nên yên tâm để vợ quản lý tiền bạc, đảm bảo chỉ có hơn chứ không vơi một đồng nào. Cô ấy sẽ thể hiện tốt vai trò “két sắt” của mình để các anh chuyên tâm công tác. Đàn ông nên nhớ càng để vợ quản lý hết tiền bạc, các ông càng có cuộc sống hạnh phúc, không cần lo nghĩ.

Hòa hợp trong chuyện giường chiếu

Yếu tố tình dục là vấn đề quan trọng trong hôn nhân, vợ chồng nào cũng bắt buộc phải có. Vợ chủ động, chồng hưởng ứng sẽ tạo hứng thú và khiến tình cảm gắn bó hơn. Tình dục cũng là yếu tố giúp giải quyết hết thảy những mâu thuẫn trong hôn nhân. Dù cả hai có cãi nhau dữ dội đến đâu chỉ cần làm “chuyện ấy” là hòa ngay. Bởi vậy, vợ chồng nên hết sức chú ý trong việc này, đừng lơ là, cũng đừng vì bận rộn mà gây mất hứng thú cho đối phương.