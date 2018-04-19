Phải thương cực thương thì vợ chồng mới có những hành động này, ai nhìn vào cũng ghen tỵ

Phụ nữ yêu 19/04/2018 10:17

Muốn biết vợ chồng có thương nhau thật lòng hay không, chỉ cần nhìn vào những điều này là biết ngay, đảm bảo chính xác đến 99%.

Vợ chồng dù mới cưới hay đã cưới nhiều năm mà vẫn còn duy trì những thói quen này, chắc chắn còn yêu nhau say đắm, không có tư tưởng ngoại tình. Nếu vợ chồng bạn có hành động như thế này thì xin chúc mừng.

Luôn dành cho nhau ánh mắt yêu thương tràn đầy

Phải thương cực thương thì vợ chồng mới có những hành động này, ai nhìn vào cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Vợ chồng luôn dành cho nhau ánh mắt trìu mến - Ảnh minh họa: Internet

Ánh mắt là nơi thể hiện tình cảm rõ ràng nhất. Nếu vợ chồng bạn vẫn còn thói quen dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến, đảm bảo chẳng có kẻ thứ ba nào dám xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, bạn đã biết được đối phương đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Đây còn gọi là tâm linh tương thông, vì quá yêu nhau nên mới có những hành động như vậy. Còn nếu vợ chồng bạn không còn dành cho nhau ánh mắt ngọt ngào nữa, có lẽ tình cảm của cả hai đã có vấn đề. Bạn nên tìm cách giữ lửa cuộc hôn nhân của mình.

Đi đâu cũng có nhau như hình với bóng

Đây là hành động chứng tỏ vợ chồng bạn còn yêu nhau rất nhiều. Bởi vì thấy nhớ, thấy thương nên không nỡ rời xa nhau nửa bước. Có nhiều người sẽ nói vợ chồng dính lấy nhau suốt, sớm muộn gì cũng chán nhau. Nhưng thực tế, việc bên nhau 24/24 sẽ giúp bạn hiểu và quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Bạn sẽ biết được những thói quen, sở thích của người ấy, điều này giúp ích cho cuộc hôn nhân rất nhiều.

Giận nhau không quá 5 giây đã làm hòa

Phải thương cực thương thì vợ chồng mới có những hành động này, ai nhìn vào cũng ghen tỵ - Ảnh 2
Giận hờn không quá 5 giây đã làm hòa - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng, dù có cãi nhau long trời lở đất đến mấy cũng phải biết dừng lại đúng lúc. Và khi đó phải biết hạ cái tôi của bản thân xuống để làm hòa, đừng giận hờn quá lâu. Việc giận hờn, để bụng những nỗi bất hòa quá lâu sẽ khiến tình cảm vợ chồng dần sứt mẻ. Đến một ngày những hiềm khích đó có dịp bộc phát và chẳng thể cứu vãn được nữa. Bởi vậy, khi cãi nhau, hãy cố gắng bình tĩnh, đừng nói những lời nhục mạ đối phương kẻo hối hận về sau.

Luôn nhớ đến ngày kỷ niệm, dịp quan trọng đều có quà

Đây là hành động quan trọng nhất trong việc giữ lửa hôn nhân. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng phải sắp xếp thời gian cho bạn đời vào ngày quan trọng. Đảm bảo tình cảm vợ chồng sẽ vô cùng hạnh phúc, gắn bó. Đừng cứ mãi lo cơm áo gạo tiền mà quên đi những điều cần thiết để giữ lửa hạnh phúc gia đình mình. Có những người mải mê công việc, không đoái hoài đến bạn đời để rồi khi xoay lưng nhìn lại gia đình đã đổ vỡ. Muốn sống hạnh phúc bên một người suốt đời, bạn nên tinh ý và lãng mạn một chút.

Tài chính luôn do vợ quản lý

Phải thương cực thương thì vợ chồng mới có những hành động này, ai nhìn vào cũng ghen tỵ - Ảnh 3
Trong gia đình, vợ là quản lý chi tiêu đảm bảo sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đa số gia đình nào có vợ quản lý tiền bạc sẽ vô cùng hạnh phúc. Bởi phụ nữ là phúc khí trong nhà, luôn mang lại nhiều điều may mắn cho chồng con. Họ cũng không ăn chơi, tiêu pha nhiều như đàn ông, làm việc gì cũng chi li tính toán. Vì vậy, đàn ông nên yên tâm để vợ quản lý tiền bạc, đảm bảo chỉ có hơn chứ không vơi một đồng nào. Cô ấy sẽ thể hiện tốt vai trò “két sắt” của mình để các anh chuyên tâm công tác. Đàn ông nên nhớ càng để vợ quản lý hết tiền bạc, các ông càng có cuộc sống hạnh phúc, không cần lo nghĩ.

Hòa hợp trong chuyện giường chiếu

Yếu tố tình dục là vấn đề quan trọng trong hôn nhân, vợ chồng nào cũng bắt buộc phải có. Vợ chủ động, chồng hưởng ứng sẽ tạo hứng thú và khiến tình cảm gắn bó hơn. Tình dục cũng là yếu tố giúp giải quyết hết thảy những mâu thuẫn trong hôn nhân. Dù cả hai có cãi nhau dữ dội đến đâu chỉ cần làm “chuyện ấy” là hòa ngay. Bởi vậy, vợ chồng nên hết sức chú ý trong việc này, đừng lơ là, cũng đừng vì bận rộn mà gây mất hứng thú cho đối phương.

Nhân duyên vợ chồng là thứ không phải nói bỏ là bỏ, đi là đi

Nhân duyên vợ chồng là thứ không phải nói bỏ là bỏ, đi là đi

Vợ chồng như một thể thống nhất, cắt không được, bỏ cũng chẳng đành, đừng vì một phút lạc lòng mà buông tay nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiệu vợ chồng hạnh phúc những điều vợ chồng hạnh phúc làm yêu hôn nhân vợ chồng phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 33 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này