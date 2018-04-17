Nhân duyên vợ chồng là thứ không phải nói bỏ là bỏ, đi là đi

Vợ chồng như một thể thống nhất, cắt không được, bỏ cũng chẳng đành, đừng vì một phút lạc lòng mà buông tay nhau.

Nhân duyên vợ chồng là điều không phải chán rồi thì bỏ, không còn thú vị thì rời đi. Một khi đã nên nghĩa vợ chồng, ngoài tình yêu bạn phải có trách nhiệm với nửa đời sau của người chồng, người vợ của mình. Chuyện vợ chồng không như trò chơi của con nít, thích thì chơi, chán rồi thì bỏ ngang. Tuy biết trong hôn nhân, có những lúc bạn sẽ cảm thấy lạc lòng, tâm trí chẳng còn đặt nơi bạn đời của mình nữa, nhưng làm gì cũng vậy, hãy nghĩ đến hai chữ vợ chồng. Vợ chồng là mối quan hệ keo sơn - Ảnh minh họa: Internet Đừng vì những suy nghĩ trẻ con mà dứt áo đi khi ngày xưa chính bản thân là người muốn gắn kết. Gặp phải một người duyên dáng hơn vợ, ai mà không động lòng? Nhưng nên nhớ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, rung động một chút rồi cũng phải gác lại chu toàn cho mái ấm của mình. Người lớn khác với con nít ở chỗ, không thể lật lọng, làm điều gì là phải duy trì đến cùng, không thể nói rồi từ bỏ.

Thời trẻ, khi sống độc thân, bạn có thể vô trách nhiệm với mọi thứ, việc không thích thì bỏ ngang. Nhưng khi có gia đình, bạn không chỉ sống cho bản thân, phải sống vì chồng, vì con, vì gia đình chồng và nhiều mối quan hệ khác. Bởi vậy, trước khi đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ, hãy ngoái nhìn xung quanh, xem có bao nhiêu người vì bạn mà đau lòng, bao nhiêu người vì bạn mà tiếc nuối, mà rơi nước mắt. Đừng để mẹ phải khóc khi thấy cuộc hôn nhân của con mình đổ vỡ, đừng để ba phải rầu lo khi thấy con mình dở dang, đừng để con cái bơ vơ khi ba mẹ ly hôn. Đừng vội nói lời ly hôn khi vẫn còn nghĩa với nhau - Ảnh minh họa: Internet Bạn có biết bất hạnh nhất trong hôn nhân là gì không? Đó chính là cảm giác bị phản bội, bị bạn đời đối xử tệ bạc. Tôi đã từng nghe đâu đó một câu chuyện như thế này. Một ngày kia, người đàn ông được hỏi nếu chọn giữa ba mẹ, con cái và vợ, anh ấy sẽ chọn như thế nào. Người đàn ông không chút lưỡng lự chọn người vợ của mình.

Ai cũng nghĩ anh không suy nghĩ thấu đáo. Sao nỡ vội vàng quên đi công ơn cha mẹ và thiên chức làm cha của mình? Người đàn ông cười nói, ba mẹ rồi cũng sẽ già, cũng sẽ mất đi, con cái lớn lên dựng vợ gả chồng, đi theo người khác. Đến cuối cùng chỉ có vợ là ở bên cạnh, không vì ta xấu xí, bệnh tật mà rời đi. Bởi vậy, đã là vợ chồng không phải nói đi là đi được, dù sao không tình thì còn nghĩa, nói dứt sao mà nỡ đành. Vợ chồng hãy thương nhau ở kiếp này - Ảnh minh họa: Internet Bạn có biết vì sao ngón áp út lại là vị trí đeo nhẫn cưới không? Ngón cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón trỏ tượng trưng cho anh em, ngón út là con cái. Khi gập ngón giữa và áp sát những ngón tay vào nhau, tất cả đều có thể tách ra dễ dàng nhưng đến ngón áp út thì không thể làm được. Nhân duyên vợ chồng cũng giống vậy, dù có khó khăn, đau ốm cũng không rời xa nhau. Nói chung quy, đến một giai đoạn nào đó của chặng đường hôn nhân, bạn bỗng cảm thấy không còn thích thú khi sống với người bên cạnh nữa. Hãy nhắm mắt lại nghĩ về những chuyện trong quá khứ, bạn và người đó đã trải qua những gì, thăng trầm, vui vẻ ra sao. Sau khi nghĩ thông suốt, nếu còn ý định chia ly thì hãy làm, còn nếu cảm thấy có gì đó nghèn nghẹt nơi lồng ngực, hãy từ bỏ ý định đó đi. Có những chuyện nên để lý trí quyết định, đừng vì một chút bốc đồng, trái tim lạc nhịp mà buông tay nhau. Vợ chồng là nghĩa cùng, nghĩa tận, thương nhau trong kiếp này thôi, biết đâu kiếp sau chẳng còn có thể bên nhau nữa.

Câu chuyện ‘ngày mai ra tòa’ của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người phải suy ngẫm Tôi nhìn tờ giấy phân chia tài sản trên bàn mà chua xót đến lạ. Sao phải phân chia? Sao phải chia nhau những thứ đã từng là của chung? Sao lại rạch ròi thẳng thắn khiến người khác đau lòng như thế này?

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