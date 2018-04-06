Muốn giải quyết hội chứng chán nhau, các cặp đôi nên học theo tuyệt chiêu hạnh phúc của vợ chồng U60

Phụ nữ yêu 06/04/2018 15:07

Nếu muốn mãi ở bên cạnh người mình yêu thương đến đầu bạc răng long, vợ chồng hãy nắm những bí quyết này.

Hiện nay trong hôn nhân xảy một hội chứng, đó là chán chồng, chán vợ. Sau khi về sống chung một nhà, cả hai chợt nhận ra rằng tình cảm dành cho nhau ngày một thưa dần. Chồng lo tất bật với cơm áo gạo tiền, vợ loay hoay bên con cái. Có khi đến tối chỉ vội nhìn mặt nhau rồi mạnh ai nấy ngủ, không còn sức lực để trò chuyện hay tâm sự. Muốn giải quyết vấn đề này, bạn nên học theo những tuyệt chiêu này của một đôi vợ chồng U60 hạnh phúc. 

Yêu nhau lặng lẽ, nhưng phải luôn lắng nghe

Muốn giải quyết hội chứng chán nhau, các cặp đôi nên học theo tuyệt chiêu hạnh phúc của vợ chồng U60 - Ảnh 1
Lắng nghe mọi lúc mọi nơi để hiểu nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thời trẻ, bạn yêu và kết hôn với ý định tạo nên những điều to tát, sẽ trở thành cặp vợ chồng vĩ đại nhất. Nhưng khi đến độ tuổi này, bạn sẽ biết được rằng chỉ cần yêu nhau đơn giản nhất, mọi việc sẽ tự dưng tốt đẹp. Không cần phải chứng tỏ cho cả thế giới biết tình cảm của bạn to tát như thế nào, chỉ cần yêu nhau trong lặng lẽ, chẳng cần cho ai biết cả. Chỉ cả hai biết tình cảm chân thành của đối phương và luôn lắng nghe người bạn đời mình muốn gì, đó gọi là hạnh phúc.

Việc lắng nghe cũng giúp vợ chồng giải tỏa căng thẳng. Hãy tạo bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái, tìm kiếm chủ đề vui vẻ để nói với nhau trước khi đi ngủ. Yêu nhau là cùng trải qua ngọt bùi, khó khăn, đau khổ, "đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn". Khi khó khăn, hãy nắm lấy tay nhau an ủi, động viên nhau vượt qua, vậy là đủ.

Cùng nhau học hỏi và phát triển

Là vợ chồng hãy cùng nhau học hỏi và phát triển. Sự thành đạt của người này là niềm vui của người kia, đừng đặt cái tôi của mình lên trên hết rồi tìm cách dìm người kia xuống. Giai đoạn trung niên là độ tuổi khó khăn nhất trong cuộc đời, cơ thể bạn sẽ xuất hiện nhiều căn bệnh. Đây là giai đoạn cần lắm một người ở bên, cùng nhau vượt qua.

Muốn giải quyết hội chứng chán nhau, các cặp đôi nên học theo tuyệt chiêu hạnh phúc của vợ chồng U60 - Ảnh 2
Ở độ tuổi trung niên, hãy cùng nhau học hỏi và phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là giai đoạn cô đơn nhất bởi con cái đã thành gia lập thất, có nhiều người sẽ chọn tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ người cao tuổi. Lúc này, bạn hãy cùng đồng hành với bạn đời của mình. Cùng nhau học hỏi và phát triển, tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Đừng nghĩ già rồi còn học gì nữa, việc học chưa bao giờ là đủ cả. Lúc trẻ, bạn học chữ để có nghề nghiệp đàng hoàng, khi ra đời thì học cách đối nhân xử thế, còn về già thì học cách cân bằng cảm xúc. Cảm xúc với người già rất quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Biết cách giải quyết mâu thuẫn một cách khôn ngoan nhất

Muốn giải quyết hội chứng chán nhau, các cặp đôi nên học theo tuyệt chiêu hạnh phúc của vợ chồng U60 - Ảnh 3
Vợ chồng phải biết tìm cách cùng nhau giải quyết mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hôn, bạn đủ lớn để chịu trách nhiệm những gì đã làm. Bạn không còn nhỏ để khóc lóc, mè nheo, chạy về bảo mẹ giúp đỡ nữa. Khi này, bạn phải tự mình đứng ra, gánh vác những mâu thuẫn của gia đình. Hãy cùng nhau bình tĩnh, sáng suốt giải quyết vấn đề. Khi cãi vã, tuyệt đối đừng nói những lời tổn thương nhau, đừng giận quá mất khôn kẻo gây hại đến cuộc hôn nhân của mình. Bạn nên nhớ, những lời nói khi giận dữ sẽ vô cùng nguy hại và có tính sát thương cao.

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