Nếu vợ chồng lâm vào tình trạng chán nhau hãy kiên nhẫn đọc bài viết này

Tâm sự gia đình 19/11/2017 06:30

Đây là bài viết dành cho những cặp vợ chồng đang cảm thấy chán nhau. Hãy đọc để tự cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, đừng vội buông tay để rồi phải ân hận về sau.

Trước khi trở thành vợ chồng đa số ai cũng trải qua những mối tình đẹp đẽ, thậm chí còn có cả sự hy sinh. Nhưng khi chính thức mang danh phận vợ chồng rồi lại nói chán nhau. Đó không phải là lỗi của cá nhân mà là cả hai người đều đang có vấn đề. Nếu vợ chồng bạn đang ở trạng thái chán nản thì chớ vội buông tay nhau mà hãy kiên nhẫn đọc bài viết này.

Hôn nhân là chuyện hai người

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Cuộc sống hôn nhân là không của riêng ai - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân là cùng nhau chung tay vun vén chứ không phải trách nhiệm của một người. Vợ chồng chán nhau là vì không tìm được tiếng nói chung. Một khi đã cùng chung sống, bạn nên gạt bỏ những cái tôi riêng của mình để tránh ảnh hưởng đến tình cảm chung của vợ chồng. Hạnh phúc này phải xây dựng chứ đừng để một người vui vẻ, một người chìm đắm trong những nỗi đau không biết tỏ bày cùng ai. 

Chẳng hạn khi chồng phá sản hay gặp những vấn đề trong công việc, vợ phải ở bên cạnh lắng nghe những tâm tư tình cảm của anh ấy. Chứ đừng bao giờ vội vàng buông tay nhau. Người ta thường nói, đến một giai đoạn nào đó, tình cảm vợ chồng nhạt nhòa, có ý định muốn bỏ nhau thì hãy nhớ lại lý do tại sao bạn bắt đầu. Vợ chồng sống cùng nhau phải biết quan tâm đến cảm xúc của nhau, đừng bao giờ có ý nghĩ "cuộc sống của anh mặc kệ anh, tôi chỉ sống cuộc đời của tôi".

Muốn thay đổi hôn nhân phải thay đổi bạn trước

Nếu vợ chồng lâm vào tình trạng chán nhau hãy kiên nhẫn đọc bài viết này - Ảnh 2
Muốn thay đổi hôn nhân thì phải thay đổi bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân mình chính là tấm gương phản chiếu cuộc hôn nhân của bạn đang ở mức độ nào. Muốn biết hôn nhân có tốt đẹp hay không, bạn chỉ cần tự hỏi bạn có thật sự hạnh phúc không? Hay cuộc sống vợ chồng đơn giản chỉ là những người cùng chung chăn gối, ăn chung mâm, ngủ chung giường. 

Nếu đến một ngày vợ chồng chán nhau hãy tự nhìn lại chính mình. Bản thân bạn đã làm gì và nguyên nhân chán nhau là do đâu? Khi tìm được nút thắt, mọi chuyện rắc rối sẽ dễ dàng bị tháo gỡ. Trước đây, bạn luôn cáu giận hay nổi nóng với chồng. Bây giờ, bạn hãy bình tâm lại, dành cho anh ấy những cử chỉ thân mật, nấu một bữa ăn thật ngon để vợ chồng cùng nhau ăn uống, trò chuyện.

Chỉ khi bạn thay đổi một hành động và thói quen nhỏ của bản thân thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Vốn dĩ sự vật không thay đổi chỉ có lòng người dần đổi thay. Đừng tự biến mình trở thành một con người khác, mất đi bản tính vốn có. Thay đổi không xấu, chỉ là cách bạn thay đổi như thế nào mà thôi.

Dành cho nhau những điều bất ngờ

Hôn nhân là hiện thực trần trụi, phơi bày mọi góc cạnh tồi tệ nhất của cuộc sống. Bởi khi đã là vợ chồng, có nhiều người thường quên béng đi những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Vợ chồng chán nhau cũng vì không biết cách nhóm lửa sưởi ấm cuộc hôn nhân của mình.

Bạn hãy thử một lần dành cho người chồng, người vợ của mình những món quà và tạo nhiều điều bất ngờ. Đừng đợi chờ những dịp đặc biệt mà hãy thường xuyên dành cho nhau những hành động ngọt ngào như vậy. Đảm bảo tình cảm vợ chồng của bạn sẽ ngày càng thăng hoa và thắm thiết hơn. 

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