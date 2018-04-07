Khi cãi vã, vợ chồng đừng vượt qua những giới hạn này kẻo mất nhau lúc nào không hay

Có vô số chuyện xảy ra trong đời sống vợ chồng mà bạn không thể tránh được, chẳng hạn cãi vã. Tuy nhiên, vợ chồng nên nhớ, đừng giận quá mất khôn. Đừng bao giờ vượt qua những giới hạn này kẻo lục đục kéo dài, con cái phải hứng chịu nỗi ám ảnh mang tên "cuộc cãi vã của ba mẹ".

Đây là giới hạn đầu tiên, vợ chồng bạn đừng dại mà mắc phải. Bởi khi bệnh, cơ thể con người rất yếu ớt, không thể chịu đựng được những lời phỉ báng, mắng chửi. Bên cạnh đó, họ không còn chút sức lực để phản kháng, bảo vệ mình trước những lời nói tổn thương. Nếu cứ cãi nhau trong trường hợp sức khỏe đối phương không tốt, tinh thần đang suy sụp, bạn sẽ vô cùng hối hận về sau. Vì vậy, có mâu thuẫn, xung đột lớn đến mấy cũng tuyệt đối tránh giới hạn này ra.

Cãi nhau trước mặt con cái sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng - Ảnh minh họa: Internet

Tâm hồn của con nhỏ rất thuần khiết và trong sáng. Nếu bạn cứ thản nhiên mắng chửi nhau trước mặt con, sau này sẽ hình thành hố đen trong tâm lý của đứa trẻ. Chúng sẽ cảm thấy sợ hãi và trở nên trầm cảm, sống khép kín hơn. Vì vậy, chuyện của ba mẹ đừng để ảnh hưởng tới con trẻ. Bên cạnh đó, bạn cũng tuyệt đối đừng cãi nhau trước mặt người lớn tuổi như ba mẹ, ông bà… bởi đây là hành động vô duyên, thiếu tôn trọng người lớn. Họ sẽ cảm thấy bản thân bất lực khi không thể khuyên ngăn, hoặc bản thân vô dụng khiến cho con cháu cãi nhau.

Không dọa tự tử

Đây là hành động ngu ngốc nhất, bạn đừng nên làm kẻo lại làm mất danh dự bản thân. Thử nghĩ đi, nếu bạn dọa chết, đối phương gật đầu đồng ý thật, khi đó bạn sẽ giải quyết như thế nào? Có phải chỉ khiến bản thân xấu hổ, ê chề hay không? Việc đòi sống đòi chết chưa bao giờ là điều khôn ngoan, vợ chồng tuyệt đối đừng mắc phải.

Không ra tay đánh nhau

Khi cãi vã vợ chồng không được đánh nhau - Ảnh minh họa: Internet

Bạo lực gia đình sẽ gây ra nhiều hệ lụy và nguy hiểm sau này. Đánh nhau lần một sẽ có nhiều lần sau nữa. Tay đánh vào da thịt không chỉ ảnh hưởng đến thể xác mà còn gây ra vết thương tâm hồn. Khi tâm hồn đã tổn thương sẽ không bao giờ có cơ hội lành lại. Vợ chồng nên thuộc lòng câu thần chú “kích động là ma quỷ” để tự nhắc nhở bản thân, không được ra tay đánh nhau khi cãi vã.

Không đập phá đồ đạc trong nhà

Có nhiều người thường chọn cách đập phá đồ đạc khi cãi nhau. Hành động này vừa làm tổn thương đối phương, vừa gây ra nhiều thiệt hại về vật chất. Chưa kể việc đập đồ bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến lộc khí trong nhà khiến gia đình lục đục, vợ chồng ly tán. Vì vậy, nếu không thể nén được cơn tức giận, hãy ném gối hay những vật dụng không vỡ khác, đừng đập phá đồ đạc như ly, đĩa, chén…

Không nói những lời đụng chạm đến lòng tự trọng của nhau

Không được phỉ báng, đụng chạm đến lòng tự trọng của nhau khi có mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen mà nhiều cặp vợ chồng thường mắc phải. Bởi khi nóng giận, bạn không bao giờ suy nghĩ về những điều mình sẽ nói vì vậy thường gây ra những chuyện gây tổn thương tinh thần và trái tim của người khác. Những lời nói lăng mạ nhau, không chỉ ảnh hưởng đến lòng tự trọng mà còn đẩy mâu thuẫn, xung đột lên đến đỉnh điểm.

Đừng hở chút là dọa ly hôn

Đây là câu nói cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Khi không còn yêu nhau nữa, bạn mới đành đoạn nói những lời này. Nhưng bạn sẽ không thể biết được đây là câu nói gây tính sát thương lớn đến dường nào đâu? Ly hôn là từ nhạy cảm, đừng dại vạ miệng kẻo hối hận không kịp.