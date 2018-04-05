Cặp vợ chồng nào cũng vậy, đến một giai đoạn nào đó, bạn sẽ cảm thấy chán nhau. Cảm thấy đối phương chẳng còn tạo cho bạn sự hưng phấn và thú vị khi ở bên. Những điều đó vô tình khiến cho mối quan hệ vợ chồng càng trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Chán nhau, áp lực tiền bạc, con cái… luôn là những kẻ thù giấu mặt giết chết hôn nhân của bạn. Bên cạnh đó còn có những yếu tố tưởng chừng vô hại nhưng lại gây ra hậu quả vô cùng nguy hiểm cho đời sống vợ chồng.

Đây là tác nhân gây ra sự nhàm chán trong hôn nhân. Cuộc sống ngày một đơn điệu, không có gì mới mẻ, vợ chồng chán đến mức chẳng nhìn mặt nhau nữa. Bạn đừng để trường hợp này xảy ra với gia đình của mình kẻo tan nhà, nát cửa. Hãy tìm cách giữ lửa hôn nhân, luôn làm mới chính mình để tạo sự thú vị cho bạn đời.

Trong hôn nhân có 4 giai đoạn quan trọng, vợ chồng phải vững vàng cùng nhau trải qua, nếu không dễ đứt gánh giữa chừng. Bởi tình yêu và hôn nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi yêu, bạn có thể không gặp nhau thường xuyên nên sự nhàm chán xuất hiện rất ít. Còn khi đã kết hôn, cả hai phải chạm mặt nhau mỗi ngày, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nên độ nhàm chán càng tăng cao.

Bất đồng kéo dài không thể hòa giải

Có nhiều người nghĩ im lặng sẽ giải quyết được mâu thuẫn. Nhưng thực tế không phải vậy, đối phương im lặng chưa chắc đã đồng ý với quan điểm của bạn. Không lên tiếng, rất có thể họ vô cùng ấm ức nhưng chẳng thể tỏ bày. Những ấm ức và bất đồng kéo dài sẽ khiến cho tình cảm của vợ chồng bạn rạn nứt, lâu ngày sẽ dẫn đến đổ vỡ, ly hôn. Đây là “kẻ thù giấu mặt” giết chết hôn nhân của bạn lúc nào không hay.

Trục trặc, không hợp nhau trong vấn đề chăn gối

Vợ chồng không hợp nhau trong chuyện chăn gối dễ dẫn đến ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ có giai đoạn vợ chồng cảm thấy chán nhau khi không còn hòa hợp trong chuyện chăn gối. Bạn cảm thấy đối phương không còn đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân hoặc mệt mỏi khi bạn đời đòi hỏi quá nhiều. Đây là giai đoạn dễ dẫn đến ngoại tình, phản bội lẫn nhau nhất. Cả hai không còn hợp cạ trong chuyện giường chiếu, ắt hẳn sẽ có người thứ ba xuất hiện. Chồng sẽ tìm mối quan hệ khác ngoài vợ và vợ cũng muốn thoát khỏi cô đơn đi tìm người mới. Vấn đề tình dục vô cùng quan trọng đối với hôn nhân, có thể quyết định hạnh phúc của cặp vợ chồng.

Nghi ngờ, ghen tuông mù quáng

Ghen mù quáng, nghi ngờ quá mức có thể làm hôn nhân tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông là thứ gia vị khiến cho hôn nhân bớt nhàm chán. Nhưng ghen tuông quá mức sẽ khiến cho hôn nhân của bạn đổ vỡ. Bởi vì việc ghen tuông đồng nghĩa với sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Mà trong tình yêu, hôn nhân niềm tin là quan trọng nhất. Nếu không thể tin nhau, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, hãy học cách ghen văn minh để không ảnh hưởng đến danh dự của bạn đời và bản thân mình. Hãy tin tưởng và yêu thương nhau chân thành để tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó, sống với nhau đến răng long đầu bạc.