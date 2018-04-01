Muốn cuộc sống hôn nhân viên mãn, vợ chồng cần nắm 5 chữ 'Không' thần thánh này

Đã là vợ chồng, đừng hở một chút là nói chán nhau, muốn ly hôn. Vốn dĩ tình yêu, hôn nhân là điều vô cùng thiêng liêng, gặp nhau đã khó, đến với nhau càng trăm đắng ngàn cay. Vì vậy, nếu muốn hôn nhân viên mãn, vợ chồng cầm nắm rõ 5 chữ 'Không' này.

Tuyệt đối không được huyễn hoặc bản thân là người tuyệt vời để bắt buộc đối phương phải chạy theo bạn. Trong hôn nhân càng chân thật càng tốt, bạn đừng quá ảo tưởng kẻo lại thất vọng. Bởi cuộc sống không có ai hoàn hảo, đừng ép bạn đời phải đẹp hay ga lăng như anh diễn viên này, anh tài tử kia. Vợ chồng muốn hạnh phúc, hãy chấp nhận hết thảy những tật xấu để cùng nhau tìm cách sửa đổi. Đừng lấy lý do anh ấy/cô ấy có nhiều khuyết điểm khi yêu không phát hiện để bỏ nhau.

Khi khó khăn đừng vội buông bỏ nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thật tâm xem nhau là vợ chồng, đừng bao giờ có khái niệm bỏ cuộc. Hãy cùng nhau cố gắng đến cùng, đừng một người nắm, một người buông rồi dang dở mọi thứ. Dù ngoài kia có sóng gió giăng đầy trời, hãy ôm nhau thặt chặt, động viên rằng “rồi mọi chuyện sẽ ổn có anh/em đây rồi". Chỉ cần vậy thôi, không cần những hành động, hay câu nói to tát, vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Không nghi ngờ

Những yếu tố hoài nghi chỉ làm rạn nứt một mối quan hệ, không mang lại ý nghĩa gì cả. Sẽ rất mệt mỏi khi sống với một người suốt ngày ngờ vực, liệu cô ấy/anh ấy có phản bội, có mèo mả gà đồng bên ngoài hay không? Có chuyện gì bạn cứ nói thẳng với nhau, đừng vì những suy nghĩ rối rắm của bản thân mà khiến đối phương phải mệt mỏi. Tốt nhất là hãy cho nhau không gian riêng, tự do làm điều mình thích, tôn trọng những điều thầm kín của nhau. Và quan trọng là loại bỏ ngay những suy nghĩ nghi ngờ, những câu nói càm ràm gây phiền toái cho đối phương.

Không phân biệt

Là vợ chồng trách nhiệm phải như nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng phải có trách nhiệm ngang nhau. Bạn đừng phân biệt rằng kiếm tiền là trách nhiệm của chồng, việc nội trợ là vai trò của vợ. Hãy cùng kiếm tiền, san sẻ việc nhà để hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Có vậy, hôn nhân của bạn mới tồn tại lâu dài được. Khi gặp khó khăn, hãy cùng nhau tìm hướng giải quyết, đừng đùn đẩy trách nhiệm cho ai cả. Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ, cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn, như vậy mới vững bền và gắn bó.

Không bỏ mặc nhau

Đây là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Đàn ông đừng buông tay vợ khi giàu sang, phú quý. Đàn bà đừng vội bỏ chồng khi nghèo hèn, sa cơ. Chỉ cần đừng bỏ rơi nhau trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời, ắt hẳn hôn nhân sẽ viên mãn.