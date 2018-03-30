Đừng lơ là, vợ chồng hãy đề phòng những giai đoạn khó khăn, dễ bỏ nhau này

Phụ nữ yêu 30/03/2018 11:40

Theo nghiên cứu, dưới đây là những giai đoạn vợ chồng dễ thay lòng đổi dạ, có thể bỏ rơi nhau bất cứ lúc nào.

Đã là vợ chồng, ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn này. Vì vậy, bạn nên biết để chuẩn bị tâm lý đón nhận, sáng suốt tìm cách giải quyết vấn đề.

3 năm đầu tiên

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Vợ chồng sẽ cảm thấy khủng hoảng khi phát hiện nhiều khuyết điểm của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn khiến nhiều cặp vợ chồng “vỡ mộng” nhiều nhất. Khi yêu, họ nhìn đâu cũng thấy thiên đường, cuộc sống toàn màu hồng, chỉ thấy được mặt tốt của đối phương. Nhưng khi về chung một nhà, những điều đó sẽ biến mất, ai cũng thay đổi khiến họ không thể chấp nhận được. Có nhiều cặp vợ chồng không thể chấp nhận những tật xấu của bạn đời mà chọn cách rời đi. Cũng có người vì vậy mà sống trong chán chường, hành xác nhau.

Cuộc sống sau kết hôn không còn những ngày thảnh thơi cùng nhau dạo chơi, lê la hàng quán. Thay vào đó là những ngày “chạy sấp mặt” với vòng xoay cơm áo gạo tiền. Vì vậy, bạn đừng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho hôn nhân của mình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế để biết sự thật phũ phàng và đau đớn đến dường nào. Nếu đã xem nhau như vợ chồng, hãy chấp nhận luôn những khuyết điểm của nhau.

Sau 5 năm

Đây là thời điểm bạn ôm đồm luôn trách nhiệm con cái và lo toan khá nhiều thứ… Nếu không cư xử khéo léo, an ủi và động viên nhau vượt qua, vợ chồng sớm muộn gì cũng bỏ nhau. Sự xuất hiện của con sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm phần thú vị, nhưng lo lắng cũng vô vàn. Ngoài những mối quan hệ ngoài xã hội, nhà chồng, nhà vợ, bạn phải cáng đáng thêm phần con cái. Có nhiều người thường cảm thấy stress nặng ở giai đoạn này. Họ không thể tự mình ôm đồm hết những việc đó dẫn đến vợ chồng cãi vã và chán nhau. Tuy nhiên nếu vì nhau mà cố gắng, vượt qua thời điểm này, ắt hẳn cuộc hôn nhân của bạn sẽ tiếp diễn.

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Giai đoạn này có nhiều mối lo toan và áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Sau 7 năm mặn nồng

Giai đoạn này chuyện tình cảm và tình dục của bạn sẽ rơi vào bế tắc và đi vào lối mòn. Bạn cảm thấy đối phương không khả năng đáp ứng mình, cảm thấy chán vì đối phương cứ dùng mãi chiêu cũ. Vì vậy, nếu là đàn ông, bạn sẽ sẵn sàng tìm người mới để thỏa mãn nhu cầu của mình. Còn nếu là đàn bà, bạn sẽ cảm thấy chán nản, không còn muốn mặn nồng gối chăn với chồng nữa. Vợ chồng đang trong giai đoạn biến động và khó khăn này nên tìm cách vượt qua, im lặng sẽ giết chết hôn nhân của bạn. Cả hai nên dành nhiều thời gian đọc sách, tìm hiểu để thay đổi cách sinh hoạt vợ chồng hàng ngày. Vợ nên chủ động trong chuyện giường chiếu, chồng nên biết cách khơi dậy ngọn lửa trong lòng vợ. Chỉ có vậy, hôn nhân của bạn mới thật sự hạnh phúc và viên mãn.

Khủng hoảng nhất ở độ tuổi trung niên

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Giai đoạn trung niên, nhiều cặp vợ chồng không tìm được tiếng nói chung trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến giai đoạn này, ai cũng hốt hoảng rằng bản thân đang mang trên vai quá nhiều trách nhiệm. Ngoài việc chồng con, bạn còn phải quan tâm luôn cả gánh nặng chăm sóc người lớn tuổi trong nhà. Ở giai đoạn này, đàn ông ý thức mạnh mẽ nhất trách nhiệm trụ cột gia đình của mình. Bên cạnh đó, thói quen xấu nhất của đàn bà ở thời điểm này chính là luôn miệng nhắc đến tiền. Họ luôn xem tiền là thứ có thể giải quyết tất cả. Cũng vì tiền khiến mối quan hệ vợ chồng càng trở nên căng thẳng và bế tắc. Nếu không thể vượt qua giai đoạn này, sớm muộn gì gia đình bạn cũng lục đục, vợ chồng bỏ nhau, con cái bơ vơ.

Hãy cùng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, đừng vì một chút khó khăn đã vội vàng buông tay. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, không phải một sớm một chiều, nói bỏ là bỏ.

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