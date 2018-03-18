Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải ngoại tình mà là những sai lầm này của vợ chồng

Phụ nữ yêu 18/03/2018 08:20

Sau đây là những nguyên nhân khiến tình cảm của vợ chồng bạn ngày càng tẻ nhạt, giết chết hôn nhân nhanh hơn cả ngoại tình.

Đàn ông có nhiều bí mật, đàn bà lại hay thích càm ràm. Vì tính khí trái nhau mà nhiều cặp vợ chồng xích mích, cãi vã rồi dẫn đến chia tay. Bởi vậy, bạn nên biết những sai lầm cần tránh này để cuộc hôn nhân của mình không rơi vào vực thẳm.

Để người khác xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng bạn

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải ngoại tình mà là những sai lầm này của vợ chồng - Ảnh 1
Chuyện vợ chồng đừng để người khác xen vào - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình yêu, hôn nhân vốn dĩ chỉ có hai người, một khi đã có người ngoài cuộc xen vào đồng nghĩa với đổ vỡ. Đã là vợ chồng thì hãy tin tưởng lẫn nhau, đừng để người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Thói quen tám chuyện gia đình với bạn bè luôn là sai lầm nhất. Bởi người ngoài cuộc không biết rõ cuộc hôn nhân của bạn như thế nào. Có thể những lời khuyên của người đó sẽ khiến tình cảm của vợ chồng bạn rạn nứt.

Ghen tuông mù quáng khi thấy chồng/vợ nói chuyện với người khác giới

Đây là sai lầm lớn của vợ chồng trong hôn nhân. Không phải là vợ chồng thì có quyền cấm cản hay can thiệp quá nhiều vào các mối quan hệ của đối phương. Bạn nên nhớ, anh ấy/cô ấy cũng phải có những chuyện riêng tư và những người bạn khác giới. Việc ghen tuông mù quáng chỉ khiến cho vợ chồng bạn ngày càng rời xa nhau.

Không đánh giá cao những công sức của bạn đời

Việc chê bai, chỉ trích đối phương là điều tối kỵ nhất trong hôn nhân. Đàn ông vì cái tôi quá lớn nên không công nhận thành tích của vợ. Còn vợ vì nhiều lý do mà đi chê bai chồng vô dụng, bất tài. Điều này như con dao sẽ dần giết chết cuộc hôn nhân của bạn. Là vợ chồng hãy dành cho nhau lời động viên cũng như an ủi khi đối phương làm tốt. Đừng đặt nặng vấn đề hơn thua kẻo đánh mất mối quan hệ của chính mình.

Không thông qua quyết định của nhau

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải ngoại tình mà là những sai lầm này của vợ chồng - Ảnh 2
Là vợ chồng hãy lắng nghe ý kiến của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, việc lắng nghe ý kiến của nhau vô cùng quan trọng. Điều này thể hiện sự quan trọng của đối phương trong lòng bạn như thế nào. Vợ chồng không hỏi ý kiến của nhau mà đã quyết định vấn đề nào đó, sớm muộn gì cũng gây ra tranh cãi và mâu thuẫn. Đây là sai lầm lớn nhất mà nhiều cặp vợ chồng thường hay mắc phải. Bạn nên biết cách cư xử để tránh không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Xem nhau là của riêng, không để đối phương giao tiếp với bất cứ ai

Đây là hành động chiếm hữu chứ không phải gọi là tình yêu. Dù đã là vợ chồng, bạn cũng phải dành cho đối phương khoảng không gian riêng, đừng bắt ép người bạn đời làm theo ý mình. Việc tôn trọng cảm xúc và cuộc sống riêng tư của đối phương giúp cho tình cảm của vợ chồng bạn càng gắn bó hơn.

Cả hai im lặng

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải ngoại tình mà là những sai lầm này của vợ chồng - Ảnh 3
Im lặng sẽ giết chết hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cặp vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn đều chọn cách im lặng. Họ nghĩ không nói gì sẽ khiến cuộc chiến dịu xuống. Nhưng điều này không đúng, việc im lặng chỉ khiến cho mâu thuẫn càng cao hơn. Bạn có cảm giác thế nào khi có bực dọc trong người nhưng không thể nói ra? Vì vậy, hãy thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình cho đối phương biết, tuyệt đối đừng im lặng kẻo đánh mất cuộc hôn nhân của mình đấy.

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Sau đây là những sai lầm mà những cặp đôi mới cưới thường mắc phải, vợ chồng bạn nên biết để tìm cách khắc phục, cải thiện hạnh phúc gia đình.

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