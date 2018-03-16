Những sai lầm tưởng nhỏ nhưng gây hậu quả nghiêm trọng mà vợ chồng mới cưới thường mắc phải

Phụ nữ yêu 16/03/2018 11:56

Sau đây là những sai lầm mà những cặp đôi mới cưới thường mắc phải, vợ chồng bạn nên biết để tìm cách khắc phục, cải thiện hạnh phúc gia đình.

Yêu nhau và kết hôn là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Đa số các cặp đôi khá bỡ ngỡ, chưa thích nghi với cuộc sống vợ chồng nên thường có những hiểu lầm. Vợ chồng bạn đừng tưởng việc nhỏ mà bỏ qua, nếu không muốn giết chết hôn nhân của mình.

Không có kế hoạch chi tiêu tài chính rõ ràng

Tài chính là điều quan trọng nhất trong gia đình. Tuy có hơi thực dụng nhưng tiền bạc quyết định 80% hạnh phúc của bạn. Bạn đừng nghĩ cưới nhau về "một túp lều tranh hai quả tim vàng", chỉ cần yêu nhau là được. Tiền bạc luôn gây ra những cuộc cãi vã khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Vì vậy, cả hai phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tiền lương hàng tháng của vợ chồng sẽ dành cho việc gì? Lúc này, vai trò của người vợ là quan trọng nhất. Bạn nên biết cách chi tiêu, tính toán hợp lý, việc gì nên tiêu, việc gì nên tiết kiệm. Đừng nghĩ vợ chồng còn trẻ cứ tiêu xài thoải mái, đến khi có con thì tiết kiệm cũng không muộn. Điều này sẽ tập cho bạn thói quen tiêu tiền hoang phí, không bao giờ khắc phục được.

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Nhiều cặp vợ chồng không lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Không quan tâm đến gia đình nội ngoại, chỉ biết bản thân

Đây là vấn đề nhiều cặp vợ chồng mới cưới thường mắc phải. Họ luôn nghĩ sau khi về chung một nhà, chỉ cần quan tâm đến người bạn đời của mình là đủ. Nhưng điều này khiến cho bản thân bạn trở nên ích kỷ. Việc quan tâm gia đình nội, ngoại sẽ làm tăng thêm tình cảm của vợ chồng bạn. Vì vậy, vào những dịp cuối tuần, vợ chồng hãy cùng nhau về thăm nhà, cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Đảm bảo tình cảm vợ chồng bạn sẽ càng thắm thiết và gắn bó hơn.

Chưa lên kế hoạch sinh con rõ ràng

Nhiều cặp vợ chồng thường nghĩ còn trẻ nên lùi việc sinh con. Họ thản nhiên bỏ qua chuyện con cái mà lao vào kiếm tiền. Thậm chí có những cặp còn quên rằng bản thân mình đã có gia đình. Khi cưới nhau, bạn và người ấy hãy lên kế hoạch rõ ràng, khi nào sẽ sinh con? Đừng muộn quá kẻo ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Đừng sớm quá kẻo ảnh hưởng đến công việc của bạn. Vợ chồng cần cùng nhau có kế hoạch rõ ràng để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

Quên hẳn việc tạo cho nhau những cảm giác lãng mạn

Khi còn yêu, cả hai luôn dành những điều lãng mạn, ngọt ngào nhất cho nhau. Nhưng khi đã về chung một nhà, họ lại quên luôn việc tạo bất ngờ, dành cử chỉ thân mật cho đối phương. Điều này sẽ khiến cho quan hệ vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Đây là thói quen xấu ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng bạn.

Điều gì cũng giấu trong lòng

Sai lầm của nhiều cặp đôi mới cưới là ngại bày tỏ quan điểm và thói quen của mình cho đối phương biết. Có lẽ vì bạn sợ đối phương sẽ sớm phát hiện những điểm xấu của mình. Hoặc có lẽ sự thay đổi mối quan hệ đột ngột khiến bạn ngại ngùng. Bạn hãy cố gắng bày tỏ quan điểm của mình, đã là vợ chồng không có gì không chấp nhận được. Hãy cho đối phương biết bạn đang nghĩ gì, đang bất mãn chuyện gì.

Lơ là chuyện ấy

Nhiều cặp đôi mới cưới không quan tâm đến chuyện chăn gối vợ chồng. Họ chỉ làm cho qua chuyện hay để "trả bài". Có lẽ gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến họ trở nên như vậy. Nếu vợ chồng bạn đang lơ là chuyện ấy, hãy bỏ ngay thói quen này. Hãy học cách tạo cảm giác mới mẻ cho đối phương khi ân ái, tăng sự hứng thú hơn trong chuyện vợ chồng.

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