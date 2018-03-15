Những lời khuyên giết chết hôn nhân, vợ chồng chớ dại mà nghe theo

Phụ nữ yêu 15/03/2018 15:36

Khi vợ chồng cãi nhau, hãy tìm cách hòa giải, tuyệt đối đừng nghe những lời khuyên sau đây kẻo cuộc hôn nhân của bạn trở nên căng thẳng hơn.

Cuộc sống hôn nhân không rải đầy hoa hồng như bạn nghĩ. Đôi khi, vợ chồng bạn cũng phải trải qua những cuộc cãi vã, mâu thuẫn. Lúc đó, bạn tuyệt đối đừng tin tưởng vào những lời khuyên này từ người khác nếu không muốn hôn nhân đứng trên bờ vực.

"Đừng làm hòa trước, để anh ấy/cô ấy là người chủ động"

Đây là lời khuyên khiến cho cuộc hôn nhân của bạn trở nên căng thẳng và có thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Đã là vợ chồng, không có chuyện gì là không giải quyết được. Khi có mâu thuẫn hay khó khăn, hãy ngồi lại lắng nghe nhau. Cả hai phải chủ động hòa giải với nhau, im lặng chỉ khiến mối quan hệ càng trở nên mệt mỏi. Đừng đùn đẩy lỗi tại anh, lỗi tại em, hãy cư xử như những người trưởng thành. Bên cạnh đó, đừng đợi đối phương phải lên tiếng làm hòa trước. Nếu bạn cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này, hãy xin lỗi bạn đời của mình. Đừng để lòng tự tôn quá cao giết chết hôn nhân của bạn.

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Đã là vợ chồng hãy lắng nghe nhau - Ảnh minh họa: Internet

"Có chuyện gì cứ mang con cái ra, chắc chắn anh ấy/cô ấy không dám ly hôn"

Đừng mang chuyện con cái ra làm lá chắn và dằn vặt lẫn nhau. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của con mà còn khiến tình cảm vợ chồng thêm rạn nứt. Đây là lời khuyên tệ hại nhất, nếu bạn cứ lấy lý do sống với nhau vì con cái, sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ. Nhiều người thường nghĩ, con cái là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Điều này đúng, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Nếu bạn đã thật sự chán đối phương, chỉ muốn chia tay để giải thoát cho bản thân, vậy lý do con cái không còn bất cứ ý nghĩa gì.

"Nếu nghi ngờ, hãy tra hỏi đối phương đến khi thừa nhận mới thôi"

Đây là điều mà nhiều bà vợ thường hay mắc phải. Họ luôn càm ràm và tra hỏi chồng ngày hôm nay đi đâu, làm gì, đã đi với ai. Điều này sẽ khiến chồng cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Bởi ngoài công việc, chuyện gia đình, anh ấy cũng phải có những mối quan hệ khác. Hãy cho chồng thời gian riêng để thư giãn và làm những điều mình thích. Là người vợ tâm lý, tuyệt đối đừng xen quá nhiều vào đời tư của chồng. Dù bạn có nghi ngờ về những hành động của chồng, tuyệt đối đừng tra hỏi. Hãy âm thầm theo dõi và vạch mặt khi có đủ chứng cứ.

"Vợ chiều chồng là điều bình thường"

Đây là lời khuyên hoàn toàn sai. Vợ chồng có quyền bình đẳng như nhau, đừng nghĩ đàn ông có quyền cao hơn phụ nữ. Cả hai phải cùng yêu thương và chiều chuộng cảm xúc của đối phương. Đừng đòi hỏi một người chồng tâm lý, hoặc một người vợ hoàn hảo. Bạn không nhất thiết phải làm theo những gì anh ấy yêu cầu. Đôi khi bạn cũng phải biết phản bác và đưa ra ý kiến của mình.

"Khi giận nhau, đừng cho anh ấy ngủ chung giường"

Vợ chồng dù có giận nhau, cãi vã long trời lở đất cũng không được ngủ riêng. Có câu, vợ chồng giận nhau ở đầu giường, làm lành ở cuối giường. Nhiều bà vợ thường nghĩ rằng cấm vận chuyện ấy với chồng là sự trừng phạt. Nhưng hành động này có thể phản tác dụng khiến anh ấy cảm thấy chán ngán và lạnh nhạt với bạn hơn.

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Sau đây là những thói quen xấu vợ chồng nên sớm loại bỏ ngay lập tức để gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

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