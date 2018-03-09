Vợ chồng nên loại bỏ ngay những thói quen xấu này để gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc viên mãn

Cuộc hôn nhân của bạn đang trên bờ vực đổ vỡ? Vợ chồng bạn đang cảm thấy chán nhau? Bạn đang không biết nên buông bỏ hay tiếp tục cuộc hôn nhân của chính mình? Nếu vẫn chưa biết cuộc hôn nhân của mình vì sao mà lại tẻ nhạt, thử nghĩ lại xem, vợ chồng bạn đã loại bỏ những “tác nhân” gây hại này chưa?

Tuy đã là vợ chồng, nhưng bạn phải tôn trọng sở thích và chấp nhận khuyết điểm của đối phương. Bạn nên nhớ, cuộc sống không ai hoàn hảo cả, đừng ép bạn đời phải xuất sắc như mình mong muốn. Nếu yêu anh ấy/cô ấy thật lòng, bạn hãy chấp nhận cả con người không hoàn hảo đó. Việc cố gắng thay đổi đối phương chỉ khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Vì vậy, hãy đối xử với nhau công bằng và tự nhiên. Đừng huyễn hoặc cũng như tin cậy quá nhiều vào tài năng và phẩm chất của đối phương, có như thế bạn mới không phải thất vọng.

Khi xảy ra mâu thuẫn hay muốn bàn bạc về một vấn đề nào đó, có người nói thì phải có người nghe. Việc lắng nghe nhau trong hôn nhân rất quan trọng, giúp cho vợ chồng bạn hiểu nhau hơn. Các cặp vợ chồng thường mắc sai lầm là luôn muốn giành phần thắng về mình. Cái tôi quá lớn của bản thân đã vô tình làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Hãy sớm loại bỏ thói quen xấu này, tránh đưa cuộc hôn nhân của mình rơi vào bế tắc.

Vợ chồng hãy lắng nghe để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ra sức cạnh tranh giành chiến thắng cho bản thân

Vợ chồng phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển dựa trên tình cảm, chứ không phải là thương trường để đấu đá, cạnh tranh với nhau. Bạn và đối phương vì tình yêu mà đến với nhau, vì thương yêu mà nguyện ý trăm năm, chứ không phải đối thủ của nhau. “Anh muốn hơn tôi, tôi muốn hơn anh”, chỉ khiến cho vợ chồng bạn không còn tình cảm mà là “cạnh tranh để tồn tại”.

Chỉ trích hoạnh họe nhau mọi lúc mọi nơi

Tình cảm vợ chồng chỉ tồn tại và phát triển khi tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, bạn đừng cố tìm kiếm khuyết điểm của đối phương mà chỉ trích. Đã là vợ chồng, khi đối phương sai lầm, bạn phải ở bên động viên, cùng bạn đời tìm ra hướng giải quyết. Hãy cùng nhau phát triển, chứ đừng tìm cách dìm đối phương xuống vũng lầy.

Tiết kiệm lời khen

Khi anh ấy/cô ấy làm điều gì tốt, bạn nên dành một lời khen chân thành. Lời nói tốt đẹp sẽ mang lại một chút gia vị đậm đà cho cuộc sống hôn nhân của bạn. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để đối phương tiếp tục cố gắng trong công việc và cuộc sống. Là vợ chồng, đừng tiếc hay ngại dành cho nhau những lời khen như "Anh/em giỏi lắm, em/anh rất tự hào anh/em". Bạn nên nhớ việc tiết kiệm lời khen sẽ khiến cho cuộc hôn nhân sớm rơi vào bế tắc, đổ vỡ.

Không quan tâm đến người bạn đời của mình

Đây là thói quen nguy hiểm nhất trong hôn nhân. Bạn hãy quan tâm đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn để vợ chồng có thêm tình cảm gắn bó. Ví dụ, dạo gần đây anh ấy/cô ấy đang có áp lực công việc, hay xảy ra chuyện gì không vui, bạn nên để ý một chút, hỏi thăm một câu. Chắc chắn đối phương sẽ tự nguyện tâm sự, giải tỏa những điều buồn phiền trong lòng cho bạn biết. Đã nên nghĩa vợ chồng, hãy quan tâm đến cảm xúc của đối phương, đừng để bạn đời của mình tủi thân, cô đơn.