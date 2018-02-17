Những giai đoạn hôn nhân dễ đổ vỡ nhất, vợ chồng nên biết để động viên nhau vượt qua

Phụ nữ yêu 17/02/2018 09:58

Sau đây là những giai đoạn vợ chồng dễ rơi vào tình trạng ly hôn nhất. Bạn hãy cùng bạn đời của mình nắm tay nhau để đối mặt và tìm cách giải quyết.

Ở một thời điểm nào đó, các cặp vợ chồng tự dưng sẽ cảm thấy chán nhau. Nếu tình yêu đủ lớn, họ sẽ cùng nhau vượt qua. Nếu yêu không đủ sâu sắc, mối quan hệ của cả hai sẽ đi đến bờ vực đổ vỡ. Vợ chồng bạn nên biết những giai đoạn này để nhắc nhở nhau vượt qua khó khăn.

3 năm đầu trong cuộc sống hôn nhân

Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc yêu, bạn cảm thấy những điều thuộc về người ấy thật tốt. Nhưng sau khi về chung một nhà, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bạn sẽ dần phát hiện ra những tật xấu của đối phương. Có nhiều người cảm thấy choáng váng vì bạn đời của mình thay đổi quá nhiều. Thậm chí người ấy còn thay đổi theo hướng tiêu cực. Nếu tình yêu của bạn không đủ lớn, mọi chuyện có thể sẽ đi đến đổ vỡ. Hãy giữ vững tinh thần, tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Là vợ chồng hãy chấp nhận sai lầm và điểm yếu của nhau. Khi đó, tình cảm của vợ chồng bạn sẽ biến chuyển sang giai đoạn mới.

Những giai đoạn hôn nhân dễ đổ vỡ nhất, vợ chồng nên biết để động viên nhau vượt qua - Ảnh 1
Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng sẽ phát hiện ra nhiều tật xấu của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sau 5 năm hôn nhân

Đây là giai đoạn mệt mỏi và khó khăn nhất. Bởi vợ chồng không còn đặt nặng vấn đề tình cảm và tính cách của nhau nữa. Mối lo chung mà họ hướng tới là kinh tế, cơm áo, gạo tiền và những lắng lo về con cái… Vấn đề tài chính rất quan trọng, có thể quyết định 80% hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Hơn nữa, tiền bạc lại gây ra khá nhiều rắc rối, mâu thuẫn cho mối quan hệ của bạn. Tuy nhiên, đừng vội chán nản, việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Là vợ chồng, hãy cùng nhau cố gắng, vượt qua mọi khó khăn.

7 năm hôn nhân

Giai đoạn này, đời sống tình dục của vợ chồng sẽ đi vào lối mòn. Khi cả hai đã quá hiểu về nhu cầu sinh lý của nhau, họ sẽ cảm thấy mọi chuyện không còn gì thú vị. Đây là giai đoạn người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ nhất. Bởi nhu cầu tình dục của họ rất cao, khi vợ không đủ đáp ứng, họ sẽ sẵn sàng tìm kiếm một mối quan hệ khác. Nếu trong giai đoạn này, người chồng cũng trở nên vô tâm, vợ cũng sẽ tình nguyện “ăn nem” để trả đũa.

Vợ chồng đến độ tuổi trung niên

Đây là giai đoạn khủng hoảng nhất trong hôn nhân. Ngoài trách nhiệm kiếm tiền, vợ chồng còn phải quan tâm các mối quan hệ khác như người lớn tuổi trong nhà, cháu… Những áp lực và khó khăn trong cuộc sống sẽ khiến họ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Đây cũng là giai đoạn tích lũy quá nhiều hiềm khích và mâu thuẫn bấy lâu. Nếu vợ chồng không tự động viên nhau sẽ dễ dẫn đến đổ vỡ.

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