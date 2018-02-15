Những ‘kẻ thù’ của hôn nhân nên loại bỏ ngay lập tức kẻo tan nhà nát cửa, vợ chồng con cái ly tán

Phụ nữ yêu 15/02/2018 08:16

Sau đây là những “kẻ thù” có thể giết chết hôn nhân, bạn nên loại bỏ ngay để gia đình trong ấm ngoài êm, vợ chồng hòa thuận.

Có một thời gian, vợ chồng tôi chán nhau đến mức mỗi lần nhìn mặt nhau là xung đột. Mọi việc với tôi lúc đó vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Vừa áp lực công việc lại vừa giải quyết mâu thuẫn vợ chồng khiến tôi dường như muốn ngã quỵ. Nhưng rồi nghĩ đến con, đến cuộc hôn nhân 20 năm của mình, tôi không thể đầu hàng số phận được.

Sau một thời gian suy ngẫm, tôi mới phát hiện ra bản thân vợ chồng tôi đã quá sai khi cứ mãi giữ những điều này trong mối quan hệ của mình. Những cặp vợ chồng nào đang chán nhau nên đọc bài viết này để giải quyết mâu thuẫn một cách nhanh nhất.

Tâm lý có mới nới cũ

Khi vợ chồng sống chung một thời gian sẽ hình thành tâm lý thích cái mới. Nhất là đàn ông, họ luôn có bản năng chinh phục rất mạnh mẽ, không muốn an phận với một người. Điều này vô tình giết chết cuộc hôn nhân của bạn. Là vợ, bạn phải biết cách tạo cảm giác mới lạ cho chồng, chẳng hạn thay đổi chính mình. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, mặc những bộ quần áo đẹp để thu hút sự chú ý của chồng. Bên cạnh đó, hãy hiểu và nắm bắt tâm lý của chồng. Bạn phải biết anh ấy muốn gì để thay đổi cho phù hợp.

Những ‘kẻ thù’ của hôn nhân nên loại bỏ ngay lập tức kẻo tan nhà nát cửa, vợ chồng con cái ly tán - Ảnh 1
Là vợ chồng đừng bao giờ có ý nghĩ phản bội nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách ích kỷ của vợ chồng

Trong hôn nhân, ai cũng có cái tôi quá lớn, khi mâu thuẫn không ai muốn nhường nhịn ai. Điều này vô tình khiến cho cuộc hôn nhân của bạn trở nên căng thẳng và nhàm chán. Đã là vợ chồng, đừng nên đặt nặng cái tôi của mình, mỗi người nhịn một câu chẳng mất gì cả. Nếu chồng nói, vợ hãy im lặng và lắng nghe. Nếu vợ muốn đưa ra ý kiến, chồng hãy tôn trọng. Đó là những điều quan trọng để làm nên một gia đình hạnh phúc.

Chưa từng vì nhau mà cố gắng

Vợ chồng là nghĩa trăm năm chứ không phải ngày một ngày hai, không phải nói chán là bỏ. Nếu bạn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thật nhàm chán, hãy tìm cách thay đổi chứ đừng vội buông tay. Tuyệt nhiên đừng đổ lỗi cho số phận hay duyên nợ mà không một lần tự cứu vãn hôn nhân của chính mình. Nếu chồng muốn buông bỏ, vợ hãy tìm cách níu kéo. Cả hai hãy vì nhau, vì con mà cố gắng. Hôn nhân không phải trò con nít, nói hết duyên là có thể rời đi. Bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Luôn xem mình là "trung tâm vũ trụ"

Vợ chồng đều có quyền đưa ra ý kiến và khả năng giải quyết vấn đề ngang nhau. Là chồng, đừng nghĩ mình trụ cột gia đình muốn mắng vợ sao cũng được. Là vợ, đừng nghĩ mình giỏi giang chuyện nhà cửa rồi càm ràm, mắng chồng lười biếng. Hãy dẹp bỏ những thói quen xấu để cuộc sống hôn nhân trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

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