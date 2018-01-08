Những thời điểm vợ chồng bỏ rơi nhau sẽ gặp quả báo, sự nghiệp tụt dốc thảm hại, mất hết tất cả

Phụ nữ yêu 08/01/2018 09:50

Vợ chồng cần ở bên cạnh nhau lúc khó khăn, tuyệt đối đừng bỏ rơi nhau trong những thời điểm này nếu không muốn gặp quả báo, mất hết tất cả.

Có câu: “Thử lòng đàn bà lúc nghèo khó, biết rõ lòng dạ đàn ông lúc giàu sang”. Người ta cho rằng đàn bà không thể chịu đựng khổ cực nên khi khó khăn sẽ chọn cách rời đi. Còn đàn ông sẽ thay đổi tâm tính khi giàu sang, phú quý, bởi họ không thể chịu đựng được những cám dỗ. Cuộc sống vợ chồng rồi sẽ có những lúc chông chênh ở ngã 3 đường, khi đó tình yêu của ai đủ mạnh sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau, còn người yếu lòng hơn sẽ vội vàng rẽ ngang. Muốn cuộc sống mãi hạnh phúc, vợ chồng nên nhớ những thời điểm sau đây không được bỏ rơi người bạn đời của mình.

Khi vợ/chồng buồn tủi, hụt hẫng

Đàn ông nghĩ tâm tính của đàn bà là thứ khó đoán nhất nên thường phớt lờ đi những cảm xúc mà vợ đang phải đeo mang. Khi đàn bà buồn, họ chỉ muốn có một bờ vai đủ vững chắc để dựa vào vỗ về, xoa dịu những tổn thương của họ. Đàn ông cũng vậy, họ cũng có những phút giây yếu lòng, bế tắc. Đây là thời điểm người bạn đời mất thăng bằng và bế tắc nhất, vì vậy đừng vội bỏ rơi nhau ở giai đoạn này. Hãy ở bên cạnh giúp họ vượt qua, rồi vợ chồng bạn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.

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Những thời điểm vợ chồng tuyệt đối không bỏ rơi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ/chồng bệnh tật

Vợ không phải là người máy giỏi việc nhà, chuyện gì cũng biết. Cô ấy cũng là một con người bình thường, có những lúc bệnh tật. Là chồng, hãy bên cạnh chăm sóc vợ. Đây là lúc người bạn đời của bạn yếu đuối và cần sự quan tâm nhất. Còn đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ để đảm đương mọi thứ. Khi trái gió trở trời, anh ấy cũng sẽ ốm đau. Đây là dịp chứng tỏ tình cảm của bạn dành cho đối phương nhiều đến mức nào, đồng thời giúp mối quan hệ vợ chồng ngày càng thắm thiết và gắn bó hơn.

Khi vợ/chồng nghỉ hưu

Một người luôn tất bật và tâm huyết với công việc chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi nghỉ hưu. Đặc biệt, ở độ tuổi này, con người ta sẽ khá nhạy cảm. Họ cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng. Là vợ chồng, hãy cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, an ủi nhau những lúc yếu lòng nhất. Hãy cùng người chồng, người vợ của mình tham gia vào những công việc cộng đồng để giúp đối phương vượt qua cảm giác trống trải, cô đơn.

Khi vợ/chồng mất việc

Mất việc khiến anh ấy/cô ấy mặc cảm và tự ti về bản thân. Đặc biệt là với đàn ông, họ luôn có cái tôi rất lớn, không thể chịu đựng được cảm giác khinh thường của người khác. Vì vậy, đàn ông rất dễ rơi vào tình trạng bê tha, nhậu nhẹt và tự ruồng bỏ bản thân mình. Vợ chồng hãy cùng an ủi nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy cùng anh ấy tìm kiếm việc làm, dành cho nhau những lời động viên chân thành nhất. 

Khi bạn đời thay đổi công việc hoặc thăng chức

Mỗi người đều có những sự lựa chọn và hướng đi khác nhau. Nếu anh ấy/cô ấy đã quyết định từ bỏ công việc hiện tại để tìm cho mình hướng đi tốt hơn thì hãy tôn trọng ý kiến của đối phương. Hãy chúc mừng và khen ngợi rằng họ đã làm rất tốt.

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Có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Bởi vậy danh phận vợ chồng không phải tự nhiên mà có, có duyên có nợ mới nâng khăn sửa túi cho nhau trong cuộc đời này.

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