Đã là vợ chồng, hết tình thì còn nghĩa, đừng hở một chút là dọa bỏ nhau

Tâm sự gia đình 08/01/2018 06:30

Có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Bởi vậy danh phận vợ chồng không phải tự nhiên mà có, có duyên có nợ mới nâng khăn sửa túi cho nhau trong cuộc đời này.

Kết hôn 5 năm, anh chị có với nhau hai mặt con xinh xắn, đáng yêu. Sau những cơn giông bão, gia đình chị vẫn ở bên nhau. Nào ngờ đến một ngày, chị lại cảm thấy chông chênh trong cuộc hôn nhân của mình. Chị không hiểu tại sao mình lại sống như thế này, liệu cuộc sống hiện tại có đủ an toàn đến tận sau này không? Chị thật sự hoài nghi về tình yêu và người đàn ông bên cạnh.

Anh chưa từng ngoại tình, chưa từng nhậu nhẹt bê tha mắng chửi vợ con. Nhưng mỗi lần có xích mích, anh chỉ lặng im, không giải thích cũng chẳng nói được câu nào để chị yên lòng. Nói anh vô tâm cũng không phải, có lẽ anh chỉ không giỏi thể hiện tình cảm của mình. Cũng vì điều đó khiến chị bất an khi ở bên cạnh.

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Anh chưa từng ngoại tình nhưng chị luôn có cảm giác bất an - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều tháng trăn trở mãi, cuối cùng chị cũng quyết định nói thẳng thắn mọi chuyện với anh. Chiều hôm đó, chị ngồi đợi anh đi làm về cùng nhau ăn cơm rồi bắt đầu thổ lộ hết những tâm tư của chính mình.

- Em có chuyện muốn nói với anh lâu lắm rồi.

Anh ngước mặt lên nhìn chị.

- Có chuyện gì vậy?

- Em muốn ly hôn.

Anh hơi ngạc nhiên.

- Sao lại nói đến chuyện này? Giữa anh và em có xích mích hay mâu thuẫn gì lớn đến nỗi em phải nói ly hôn?

- Em mệt mỏi lắm rồi. Nếu bây giờ em muốn có được bông hoa trên vách núi cao kia, anh có dám mạo hiểm vì em mà mang chúng về không?

Anh lặng người một hồi lâu rồi đứng dậy, bỏ dở chén cơm đang ăn. Chị lên tiếng.

- Sao anh không trả lời?

- Anh mệt rồi, lên phòng tắm rửa đã.

Anh rời đi, chị vô cùng hụt hẫng. Đến cuối cùng, những chuyện chị muốn anh cũng không thể thực hiện được. Anh bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, xem thường cảm xúc của người khác. Cũng vì vậy mà chị thật sự mệt mỏi khi mãi đuổi theo chiếc bóng của anh. Chị là người khá nhạy cảm nên việc đó rất khó để có thể chấp nhận được.

Đêm đó, anh không ngủ, đứng ngoài ban công cầm điếu thuốc rít từng cơn. Từ ngày chị có thai đứa con đầu lòng đến giờ, lâu lắm rồi mới thấy anh hút thuốc. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, lòng chị có chút gì đó xót xa. Giá như anh có thể thẳng thắn hơn với cảm xúc của chính mình, giá như anh nói rằng có thể làm tất cả cho chị. Chỉ như vậy thôi, chị sẽ suy nghĩ lại về vấn đề mà mình đặt ra lúc chiều. Không gian đêm nay sao mà tĩnh mịch, nặng nề đến thế, khiến lòng người cũng chông chênh.

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Chị muốn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sáng ra, anh đã đi làm sớm. Chị vất vả lắm mới rời khỏi chiếc giường rồi mệt mỏi đi xuống bếp. Nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, chị liền nghĩ ngay đến anh. Bước đến cầm tờ giấy lên, dòng đầu tiên đã khiến chị không thể cầm được nước mắt.

“Gửi em, người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời!

Những tháng ngày vừa qua đã khiến em phải khổ sở nhiều rồi. Anh không thể hiểu được hết những tâm tư tình cảm của em, anh cũng không thể hái được bông hoa trên vách núi cao kia. Nhưng điều anh làm được, chắc chắn em sẽ không thể cảm nhận được chúng. Những lần em tắm, xà phòng cứ vương vãi khắp nơi, anh đã lau để em không té. Những lần em say mê với công việc, cha con anh đã tự nấu ăn rồi mang lên phòng cho em nhưng em đã ngủ say nên anh không đánh thức.

Em thích đi du lịch nhưng lại sợ cảm giác một mình, yên tâm đã có anh đi cùng em. Khi em mỏi chân, đôi chân anh sẽ thay thế, cõng em đến những nơi mà em muốn đến. Khi em muốn ngắm cảnh mặt trời mọc, anh sẽ dùng đôi mắt của mình để cùng em nhìn những điều tốt đẹp nhất. 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, khi mắt em kém đi, anh sẽ dùng đôi mắt của mình để dẫn đường cho em. Anh không thể làm được những điều lớn lao, chỉ có thể cố gắng làm những điều đơn giản nhất. Đọc xong lá thư này, nếu em cũng muốn ly hôn thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của em”.

Đọc xong thư của anh, chị khóc nức nở. Chị đã sai rồi, trong chuyện này chị đã sai hoàn toàn. Vì chị, anh có thể từ bỏ thói quen hút thuốc của mình. Vì chị, anh đã từ bỏ cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài vào 2 năm trước. Vì chị, tất cả là vì chị, anh có thể thay đổi, nhưng chị lại ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Giờ đây, chị thật sự hối hận về những việc làm của mình. Bởi vậy, vợ chồng dù có giận nhau đến mấy cũng đừng vội vàng nói ra hai từ “ly hôn”.

Những điều vợ chồng nên nói với nhau mỗi ngày để hôn nhân mãi hạnh phúc như thuở ban đầu

Những điều vợ chồng nên nói với nhau mỗi ngày để hôn nhân mãi hạnh phúc như thuở ban đầu

Sau đây là những điều vợ chồng nên nói với nhau để chứng tỏ cả hai vẫn yêu thương và tôn trọng mối quan hệ này, đồng thời giúp cuộc hôn nhân của bạn ngày càng gắn bó và hạnh phúc hơn.

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