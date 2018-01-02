Những điều vợ chồng nên nói với nhau mỗi ngày để hôn nhân mãi hạnh phúc như thuở ban đầu

Phụ nữ yêu 02/01/2018 06:30

Sau đây là những điều vợ chồng nên nói với nhau để chứng tỏ cả hai vẫn yêu thương và tôn trọng mối quan hệ này, đồng thời giúp cuộc hôn nhân của bạn ngày càng gắn bó và hạnh phúc hơn.

Không phải tự nhiên mà hai người xa lạ tìm thấy nhau, yêu thương rồi nên duyên vợ chồng. Tất cả đều là sự sắp đặt của định mệnh, yêu nhau là một lẽ, thành vợ chồng lại là một chuyện khác. Người ta nói tu bảy kiếp mới nên duyên chồng vợ, vì vậy bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên người bạn đời của mình. Muốn hôn nhân mãi hạnh phúc như thuở mới yêu, vợ chồng hãy nói những câu này với nhau mối ngày.

"Hôm nay anh/em như thế nào?"

Câu hỏi này thể hiện tình yêu của bạn dành cho đối phương. Khép lại một ngày làm việc vất vả, bạn hãy ngồi lại cùng nhau tâm sự và kể về những chuyện mình đã gặp phải. Cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống sẽ giúp vợ chồng bạn ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Trong hôn nhân, việc lắng nghe và tâm sự rất quan trọng. Hãy dành cho nhau tình yêu thương chân thành nhất, đừng thấy chút khó khăn mà vội buông tay nhau.

Nói “Xin lỗi”, “Cảm ơn”

Khi bạn làm sai chuyện gì, hãy thành thật xin lỗi đối phương, giấu giếm chỉ khiến vấn đề càng căng thẳng hơn mà thôi. Là vợ chồng không có điều gì không thể tha thứ, hãy nói hết những điều sai trái mà bạn đã làm, chắc chắn người bạn đời sẽ rộng lượng bỏ qua.

Khi bạn nhận một thứ gì đó từ đối phương, hãy nói câu cảm ơn nhằm thể hiện tình cảm và tôn trọng với người bạn đời của mình. Hai cụm từ này tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể nói được. Hãy cố gắng tập nói với nhau mỗi ngày để yêu thương và tôn trọng nhau hơn.

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Những câu nói giúp hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

“Chúc anh/em ngủ ngon”

Cặp vợ chồng hạnh phúc luôn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào trước khi đi ngủ. Câu chúc rất đơn giản nhưng lại làm ấm lòng, xua tan những muộn phiền để đối phương có một giấc ngủ thật ngon. Hãy dành cho người mình yêu lời yêu thương chân thành nhất để hôn nhân mãi hạnh phúc như những ngày đầu.

“Anh/em rất hạnh phúc”

Câu nói có hàm ý bạn đang đánh giá cao người bạn đời của mình, chỉ có anh ấy/cô ấy mới khiến bạn hạnh phúc như vậy. Tất nhiên người bạn đời sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chính miệng bạn nói câu này. Cả hai sẽ thật sự mãn nguyện vì đã mang lại cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cho nhau.

Hãy nói “Chúng ta rồi sẽ ổn” thay vì “Anh/em đã nói với em/anh bao nhiêu lần rồi”

Khi gặp khó khăn, vợ chồng phải biết cùng nhau chia sẻ và vượt qua. Đừng đặt cái tôi của mình quá lớn, dạy dỗ đối phương phải như thế này, như thế kia. Sóng gió đến, hãy ôm nhau vào lòng và nói “mọi chuyện rồi sẽ ổn, chúng ta cùng nhau vượt qua”.  Là vợ chồng hãy cùng nhau chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình và cả phần của đối phương, đừng đùn đẩy, hoạnh họe nhau.

“Anh yêu em”, "Em yêu anh"

Hãy nói “anh yêu em” hoặc "em yêu anh" mỗi ngày để cuộc hôn nhân của bạn thêm hạnh phúc. Sẽ có nhiều người nghĩ yêu nhau không cần quá phô trương, chả cần nói những câu màu mè, sến súa. Nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng. Khi bạn thể hiện ra, đối phương mới cảm nhận được và yêu bạn nhiều hơn. Còn những điều nếu mãi cất giấu trong lòng sẽ khiến mối quan hệ càng tẻ nhạt.

Hãy nói “chúng tôi” thay vì “tôi”

Vợ chồng đã là một thể thống nhất. Đối phương là một phần quan trọng trong cuộc đời bạn, không bao giờ tách rời được. Đó là thứ tình cảm gắn kết với nhau, cùng nhau chia sẻ, chịu trách nhiệm cho cuộc sống hôn nhân của chính mình.

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