Theo đạo Phật, vợ chồng là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Phần lớn chuyện vợ chồng là do duyên số quyết định. Sau đây là những lời Phật dạy về lòng chung thủy các cặp vợ chồng nên biết.

Phật dạy, phụ nữ phải biết giữ tiết hạnh, đàn ông không được sanh tâm tà vạy (không ngay thẳng). Sự chung thủy trong đời sống vợ chồng vô cùng quan trọng, là chuẩn mực đánh giá đạo đức của một con người.

“Thủy” là khởi nguồn, “Chung” là kết thúc. Một khi đã mang danh phận vợ chồng phải trước sau như một, vững lòng vững dạ, không thay đổi trước những biến cố của cuộc đời. Tuy vợ chồng không cùng huyết thống nhưng tình cảm này vô cùng thiêng liêng, đẹp đẽ và đáng trân trọng, chỉ có thể là một. Trừ khi hai người mất đi mới không thể sống chung nữa.

Lời Phật dạy về lòng chung thủy vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Theo Phật pháp, phản bội là tội nặng nhất. Khi có mối quan hệ với người khác ngoài vợ hoặc chồng là phạm giới thứ nhất vì đã giết chết niềm tin của vợ/chồng mình, làm cho người ấy chết dần chết mòn trong ghen tuông và đau khổ. Phạm thêm giới thứ hai vì trộm tình cảm, trộm vợ trộm chồng người khác. Phạm giới thứ tư vì đã dối gian, giấu giếm, thiếu chân thật. Phạm giới thứ năm vì như một con nghiện càng lúc càng lún sâu vào sự si mê, không thoát ra được.

Đức Phật dạy: “Không được sanh tâm tà vạy”, tức là đến việc tơ tưởng người khác, gọi là “ngoại tình tư tưởng” cũng không được. Việc xấu dù nhỏ khi càng cố che giấu càng làm cho sự việc tồi tệ hơn, người khác cũng sẽ sớm phát hiện ra. Người có tâm xấu sớm muộn gì cũng gặp phải quả báo, không cách nào tránh được.

Vì vậy, cám dỗ luôn ẩn nấp mọi nơi, ta phải giữ tâm vững để bản thân không sa vào những vũng lầy không lối thoát. Con người hơn con vật ở chỗ sống có cảm xúc và lý trí. Chúng ta nhận thức được những điều tốt đẹp và thị phi của cuộc sống.

Vì thế, chỉ có con ma trong chính ta đã che mờ ánh sáng của lý trí để ta hoàn toàn hành động theo bản năng, cảm xúc, ham muốn nhất thời, kéo theo bao nhiêu hệ lụy. Hãy nhớ luôn duy trì và tiếp thêm nguồn năng lượng bình yên cho nhau bằng cách luôn yêu thương và trân trọng những cảm xúc của người bạn đời để cuộc sống vợ chồng càng bền chặt hơn.

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