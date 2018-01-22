Những câu ‘vạ miệng’ của đàn ông khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng con cái ly tán

Phụ nữ yêu 22/01/2018 06:30

Đàn ông thường rất dễ nỗi giận và nói những điều không hay làm buồn lòng vợ và khiến cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ. Sau đây là những câu nói "vạ miệng" mà những người chồng chớ dại thốt ra kẻo đánh mất hạnh phúc gia đình.

Đã là vợ chồng thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Thay vì miệt thị, xúc phạm nhau, bạn hãy bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng để tháo gỡ những khúc mắc của cả hai. Nhất là đàn ông, bạn tuyệt đối đừng nói những câu như thế này kẻo tổn thương vợ và cả cuộc hôn nhân của chính mình.

“Đây không phải là vấn đề của anh, tự em giải quyết đi”

Cuộc sống hôn nhân là cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun vén, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai. Là người chồng, người cha trong gia đình, bạn phải nhận ra nỗi vất vả của vợ. Cô ấy đã vì bạn mà phải đánh đổi rất nhiều thứ. Trong hôn nhân, không có vấn đề gì là riêng, tất cả đều là mối lo chung của cả hai. Nếu lỡ cô ấy làm chưa tốt, bạn hãy nhẹ nhàng dành những lời khuyên bổ ích và cùng nhau sửa chữa những sai lầm.

Những câu ‘vạ miệng’ của đàn ông khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng con cái ly tán - Ảnh 1
Là vợ chồng, đừng phân biệt việc chung, việc riêng - Ảnh minh họa: Internet

“Em đã làm anh mất lòng tin rồi, từ giờ anh không còn tin em nữa”

Niềm tin và sự chân thành là hai điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải cứ mãi đặt nặng lên nhau những hoài nghi không đáng có. Đàn ông tuyệt đối đừng nói câu này bởi sẽ gây ra nhiều tổn thương cho phụ nữ. Họ sẽ cảm thấy bản thân yếu kém và vô dụng. Một khi đã là vợ chồng, hãy dành nhiều lòng tin cho nhau, đừng bới móc những khuyết điểm và sai lầm để chì chiết nhau.

“Em thích làm gì tùy em”

Đàn ông thường mắc những sai lầm như xem thường cảm xúc và ý kiến của phụ nữ. Bạn tưởng rằng câu nói này sẽ khiến cho cô ấy vui, nhưng thực tế không phải vậy. Một khi vợ đã hỏi ý kiến của bạn tức là cô ấy đang rất khao khát nhận được lời khuyên và lời tư vấn từ bạn. Ví dụ cô ấy hỏi bạn về việc mặc chiếc đầm, tô màu son này có hợp không. Đó là vì cô ấy chỉ muốn hoàn hảo nhất trong mắt bạn. Người chồng hãy dành cho vợ những lời quan tâm chân thành nhất.

“Em chỉ giỏi làm quá mọi chuyện”

Phụ nữ thường có tính ghen tuông thái quá nhưng tất cả cũng vì thương bạn mà thôi. Nếu cô ấy đang hoài nghi về mối quan hệ của bạn và cô đồng nghiệp nào đó, hãy cố gắng giải thích với vợ. Điều cô ấy muốn là những lời nói thẳng thắn và minh bạch của bạn. Đừng gắt gỏng và lảng sang chuyện khác. Điều đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy buồn phiền và sự hoài nghi sẽ kéo dài.

“Nếu không chấp nhận con người của anh thì em có thể tìm người khác tốt hơn”

Đây là câu tuyệt đối không được nói với vợ. Một khi đã cùng bạn về sống chung một nhà nghĩa là cô ấy đã chấp nhận con người và tính cách của bạn. Là chồng, hãy thương và trân trọng những cảm xúc của vợ, đừng khiến cô ấy phải buồn. Dù có tức giận đến mấy, bạn cũng đừng nói những câu như vậy. Điều đó không tốt cho cuộc hôn nhân của bạn.

“Anh không có trách nhiệm giải thích bất cứ điều gì với em”

Đã kết hôn, bạn phải chấp nhận cuộc sống ràng buộc và có phần mất tự do. Khi về muộn, hãy gọi điện hoặc nhắn tin báo với vợ rằng “đừng đợi cơm” hay “đi ngủ sớm nhé, hôm nay anh về muộn”. Đa số phụ nữ sống bằng cảm xúc. Họ luôn dùng trái tim để cảm nhận mọi thứ, vì thế bạn hãy trân trọng cảm xúc của cô ấy để hạnh phúc gia đình mãi bền chặt.

Một người đàn ông tốt tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những điều này khi yêu thật lòng

Một người đàn ông tốt tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những điều này khi yêu thật lòng

Nếu chàng không bao giờ làm những điều dưới đây, đích thị anh ấy là một người đàn ông tốt, đáng để bạn nương tựa cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân những câu nói của đàn ông làm đổ vỡ hạnh phúc đàn ông tuyệt đối không nói những câu này

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 38 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 8 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này