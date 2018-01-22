Những câu ‘vạ miệng’ của đàn ông khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng con cái ly tán

Đã là vợ chồng thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Thay vì miệt thị, xúc phạm nhau, bạn hãy bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng để tháo gỡ những khúc mắc của cả hai. Nhất là đàn ông, bạn tuyệt đối đừng nói những câu như thế này kẻo tổn thương vợ và cả cuộc hôn nhân của chính mình.

“Em đã làm anh mất lòng tin rồi, từ giờ anh không còn tin em nữa”

Cuộc sống hôn nhân là cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun vén, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai. Là người chồng, người cha trong gia đình, bạn phải nhận ra nỗi vất vả của vợ. Cô ấy đã vì bạn mà phải đánh đổi rất nhiều thứ. Trong hôn nhân, không có vấn đề gì là riêng, tất cả đều là mối lo chung của cả hai. Nếu lỡ cô ấy làm chưa tốt, bạn hãy nhẹ nhàng dành những lời khuyên bổ ích và cùng nhau sửa chữa những sai lầm.

Niềm tin và sự chân thành là hai điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải cứ mãi đặt nặng lên nhau những hoài nghi không đáng có. Đàn ông tuyệt đối đừng nói câu này bởi sẽ gây ra nhiều tổn thương cho phụ nữ. Họ sẽ cảm thấy bản thân yếu kém và vô dụng. Một khi đã là vợ chồng, hãy dành nhiều lòng tin cho nhau, đừng bới móc những khuyết điểm và sai lầm để chì chiết nhau.

“Em thích làm gì tùy em”

Đàn ông thường mắc những sai lầm như xem thường cảm xúc và ý kiến của phụ nữ. Bạn tưởng rằng câu nói này sẽ khiến cho cô ấy vui, nhưng thực tế không phải vậy. Một khi vợ đã hỏi ý kiến của bạn tức là cô ấy đang rất khao khát nhận được lời khuyên và lời tư vấn từ bạn. Ví dụ cô ấy hỏi bạn về việc mặc chiếc đầm, tô màu son này có hợp không. Đó là vì cô ấy chỉ muốn hoàn hảo nhất trong mắt bạn. Người chồng hãy dành cho vợ những lời quan tâm chân thành nhất.

“Em chỉ giỏi làm quá mọi chuyện”

Phụ nữ thường có tính ghen tuông thái quá nhưng tất cả cũng vì thương bạn mà thôi. Nếu cô ấy đang hoài nghi về mối quan hệ của bạn và cô đồng nghiệp nào đó, hãy cố gắng giải thích với vợ. Điều cô ấy muốn là những lời nói thẳng thắn và minh bạch của bạn. Đừng gắt gỏng và lảng sang chuyện khác. Điều đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy buồn phiền và sự hoài nghi sẽ kéo dài.

“Nếu không chấp nhận con người của anh thì em có thể tìm người khác tốt hơn”

Đây là câu tuyệt đối không được nói với vợ. Một khi đã cùng bạn về sống chung một nhà nghĩa là cô ấy đã chấp nhận con người và tính cách của bạn. Là chồng, hãy thương và trân trọng những cảm xúc của vợ, đừng khiến cô ấy phải buồn. Dù có tức giận đến mấy, bạn cũng đừng nói những câu như vậy. Điều đó không tốt cho cuộc hôn nhân của bạn.

“Anh không có trách nhiệm giải thích bất cứ điều gì với em”

Đã kết hôn, bạn phải chấp nhận cuộc sống ràng buộc và có phần mất tự do. Khi về muộn, hãy gọi điện hoặc nhắn tin báo với vợ rằng “đừng đợi cơm” hay “đi ngủ sớm nhé, hôm nay anh về muộn”. Đa số phụ nữ sống bằng cảm xúc. Họ luôn dùng trái tim để cảm nhận mọi thứ, vì thế bạn hãy trân trọng cảm xúc của cô ấy để hạnh phúc gia đình mãi bền chặt.