Lấy được người đàn ông ‘vàng’ này, phụ nữ sung sướng cả đời, có chết cũng mãn nguyện

Phụ nữ yêu 17/01/2018 06:30

Không phải đẹp trai, thành đạt và giỏi giang, đây mới đích thị là người đàn ông “vàng” để chị em phụ nữ trao thân gửi phận cả đời. Nếu lấy được người chồng như vậy, bạn sẽ là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Họ là những nhành hoa yếu đuối cần được nâng niu và chở che. Dù có mạnh mẽ đến đâu, phụ nữ cũng có những lúc chông chênh yếu lòng. Bởi vậy họ cần một bờ vai đủ vững chắc để nương tựa, một vòng tay đủ ấm áp để an ủi lúc yếu mềm. Nếu gặp được người đàn ông có những biểu hiện này, bạn hãy giữ thật chặt đừng buông tay. 

Luôn đúng giờ và đề cao những lời hứa dành cho bạn

Đàn ông vốn rất hay hứa hẹn những điều tốt đẹp dành cho phụ nữ. Nhưng không phải ai cũng có thời gian và khả năng thực hiện những lời hứa đó. Bởi vậy, nếu bạn tìm được người có thể vì bạn mà làm tất cả thì hãy trân trọng anh ấy. Dù rất bận rộn nhưng một khi đã hứa với bạn, anh ấy sẽ cố gắng sắp xếp công việc để cùng bạn đi du lịch đây đó. Khi ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ luôn có cảm giác an toàn và tin tưởng. Anh ấy sẽ không để bạn chờ đợi hàng giờ, không để bạn phải cô đơn trong những ngày quan trọng.

Biết rõ trách nhiệm của mình

Những người đàn ông chân thành sẽ không để vợ phải gánh vác, lo toan một mình. Vai trò của người đàn ông trong gia đình không chỉ là kiếm tiền mà còn phải quan tâm đến cảm xúc của vợ. Anh ấy luôn xác định rõ ràng công việc trong nhà là trách nhiệm chung, không cần vợ phải lên tiếng nhờ vả mới giúp. 

Lấy được người đàn ông ‘vàng’ này, phụ nữ sung sướng cả đời, có chết cũng mãn nguyện - Ảnh 1
Anh ấy luôn xác định được vai trò làm chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dành cho bạn yêu thương nhiều hơn cãi vã

Một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không muốn cùng bạn tranh cãi hay xung đột những điều nhỏ nhặt. Bởi với anh ấy, bạn là để tôn trọng và yêu thương. Anh ấy không bao giờ muốn bạn phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Có nhiều người quan niệm rằng yêu nhau mà không cãi vã thì còn gì thú vị? Nhưng điều quan trọng sau những lần cãi vã, ai sẽ là người chủ động hòa giải và cả hai có thật sự hiểu nhau hơn không? Nếu sau những lần mâu thuẫn đó, anh ấy là người hòa giải và yêu thương bạn nhiều hơn thì hãy trân trọng mối quan hệ này.

Anh ấy không quan trọng vẻ bề ngoài của bạn

Bạn không trang điểm hay son phấn, nhưng anh ấy lại không chú trọng điều đó. Anh ấy không yêu cầu bạn phải đẹp lộng lẫy khi ở bên cạnh mình, không bắt ép bạn mặc những bộ đồ bạn không thích.

Khi khó khăn anh ấy luôn xuất hiện giúp đỡ bạn

Một người đàn ông luôn bên cạnh bạn những lúc cô đơn, khó khăn sẽ là người đáng tin cậy. Anh ấy luôn có mặt những lúc bạn cần, những lúc bạn yếu lòng, chông chênh nhất. Có thể chàng sẽ không giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi rắc rối nhưng sẽ cùng bạn trải qua giai đoạn khó khăn đó. Thậm chí, anh ấy còn cùng bạn đương đầu và là người vực dậy tinh thần cho bạn. Nếu chàng sở hữu điều này, hãy yêu thương anh ấy thật nhiều.

Anh ấy là người con hiếu thảo

Một người con hiếu thảo, luôn yêu thương và quan tâm đến ba mẹ của mình hẳn là một người có nhân cách tốt. Bạn hãy nhìn vào thái độ cư xử của anh ấy đối với cha mẹ để biết được phần nào tính cách của chàng. Tuy nhiên, việc yêu thương và nghe lời răm rắp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những người đàn ông một mực nghe lời mẹ sẽ không có chính kiến và dễ lệ thuộc vào người khác. Kiểu đàn ông “vàng” là người biết nghe lời mẹ nhưng vẫn mạnh mẽ đấu tranh bảo vệ ý kiến và người phụ nữ của mình.

Luôn quan tâm vợ, dù là điều nhỏ nhất

Anh ấy luôn hỏi: “Em có điều gì lo lắng à?”. Đó là câu hỏi thể hiện sự quan tâm và tôn trọng bạn. Chàng luôn biết cách để điều chỉnh thái độ của mình để phù hợp với cảm xúc của bạn. Điều quan trọng nhất đối với anh ấy là không bao giờ để bạn chịu bất cứ tổn thương nào. Dù đang ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh ấy cũng cố gắng nâng niu và thông cảm cho những cảm xúc, hành động của bạn.

Trung thực và chân thành

Đây là 2 điều tiên quyết nhất trong tình yêu và hôn nhân. Một người đàn ông trung thực sẽ là người chồng tốt, người cha tuyệt vời. Chỉ khi thật sự tôn trọng bạn, anh ấy mới thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện mình đã làm. Phụ nữ hãy giữ thật chặt người đàn ông này, có chết cũng đừng buông tay.

Những điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ sống bên cạnh

Những điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ sống bên cạnh

Có những điều tưởng chừng như rất bình thường của phụ nữ nhưng lại khiến những người đàn ông phát sợ. Và những điều này nó khiến cho bạn không hoàn hảo trong mắt các quý ông.

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