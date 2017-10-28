Những điều đàn ông luôn khao khát tìm kiếm ở phụ nữ

Phụ nữ yêu 28/10/2017 07:52

Nhiều người luôn nghĩ không biết đàn ông sẽ muốn tìm kiếm một người phụ nữ như thế nào? Vì sao họ sẵn sàng bỏ một người vợ tài sắc vẹn toàn chỉ để ngoại tình với người phụ nữ bình thường, nhan sắc chỉ là con số không tròn trĩnh?

Đôi khi đàn ông không cần những người phụ nữ quá tài giỏi, quá xinh đẹp mà chỉ cần những điều đơn giản sau đây.

Biết rõ cô ấy muốn gì

Những điều đàn ông luôn khao khát tìm kiếm ở phụ nữ - Ảnh 1
Đàn bà phải biết rõ bản thân muốn những gì? - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ quá bí ẩn khiến đàn ông muốn tìm hiểu nhưng tìm hoài chẳng hiểu chỉ làm cho anh ấy chán nản và mệt mỏi. Đàn ông chỉ cần người phụ nữ suy nghĩ đơn giản. Anh ấy sẽ không phải tiêu tốn thời gian để đi khám phá những điều nhỏ nhặt. 

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, hãy cho anh ấy biết rõ tâm tư nguyện vọng của bạn là gì để anh ấy có thể đáp ứng một cách trọn vẹn. Đừng suốt ngày úp úp mở mở rồi làm dang dở một mối quan hệ. Trong tình yêu, càng thấu hiểu tâm tư tình cảm của đối phương thì sẽ càng đi đến mối quan hệ bền lâu.

Tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy

Đàn ông luôn muốn người phụ nữ bên cạnh tự hào vì có người chồng giỏi giang. Họ mong mỏi người vợ của mình tôn trọng chính con người của mình chứ không phải nể trọng vì nghề nghiệp hay tài sản. Đôi khi phụ nữ cũng phải biết khoe khoang chồng mình trước mặt mọi người.

Hãy nói anh ấy tài giỏi và yêu thương bạn đến chừng nào. Sẽ không thừa khi phụ nữ luôn dành cho đàn ông những lời khen ngợi và sự tôn trọng nhất định. Người ta thường nói “phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ thách thức và đụng chạm vào lòng tự trọng người đàn ông bên cạnh”.

Tự tin

Những điều đàn ông luôn khao khát tìm kiếm ở phụ nữ - Ảnh 2
Phụ nữ tự tin luôn thu hút với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tự tin sẽ khiến cho đàn ông cứ muốn kề bên. Cô ấy có thể mạnh mẽ giải quyết mọi chuyện mà không cần đến ai giúp đỡ. Thậm chí còn tự cứu cuộc sống của mình mà không cần nhờ ai đó. Phụ nữ phải luôn làm chủ cuộc sống của mình. Đàn ông vô cùng thích những người như vậy. 

Bởi vì đến một thời điểm nào đó, đàn ông cũng có những phút yếu lòng, cần một nơi để dựa dẫm và cần một người đủ hiểu chuyện, đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua sóng gió. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ cần đủ tự tin đối mặt với những khó khăn chứ đừng bao giờ biến sự tự tin đó thành tự kiêu, tự đại. Như vậy sẽ khiến đàn ông chạy dài chẳng còn muốn yêu thương gì nữa.

Luôn bị hấp dẫn bởi anh ấy

Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, đàn ông luôn giữ vai trò quan trọng, là người trụ cột. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng rất lớn của đàn ông. Vì vậy, đàn ông luôn muốn người phụ nữ bên cạnh thể hiện sự say mê với anh ấy.

Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc

Đa số đàn ông luôn là người giỏi giao tiếp. Vì vậy họ cũng đòi hỏi ở người phụ nữ của mình khả năng nói chuyện, không cần quá giỏi chỉ cần rõ ràng và mạch lạc là được. Họ thích phụ nữ đừng mãi nhẫn nhịn, cam chịu mà hãy nói những gì cô ấy muốn làm. Khi đó, đàn ông mới biết được cô ấy muốn gì mà đáp ứng một cách trọn vẹn. Tránh tình trạng đôi bên chỉ mãi im lặng để rồi mối quan hệ bỗng chốc tan vỡ.

Trầm ổn

Những điều đàn ông luôn khao khát tìm kiếm ở phụ nữ - Ảnh 3
Phụ nữ phải trầm lặng, đừng quá suồng sã - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng dùng quá nhiều nước mắt và cảm xúc tiêu cực để thao túng đàn ông. Điều đó chỉ làm cho họ ngày càng chán ghét và mệt mỏi mà thôi. Với đàn ông việc đối phó với những cơn bùng nổ cảm xúc của phụ nữ còn khó khăn gấp trăm lần việc "giải cứu thế giới". 

Họ không bao giờ muốn tiêu phí thời gian vào việc dỗ dành một người phụ nữ “bánh bèo”. Đàn ông luôn mong muốn tìm được một người phụ nữ có tính cách trầm ổn, cảm xúc chân thật, kiểm soát được lời nói và hành động để đồng hành suốt cuộc đời.

Thích và muốn làm “chuyện ấy”

Nhu cầu tình dục của đàn ông rất lớn. Vì thế, họ luôn muốn người phụ nữ bên cạnh thoải mái và nhiệt tình tham gia vào những cuộc vui cùng họ. Đôi khi phụ nữ giỏi chuyện chăn gối cũng khiến cho đàn ông cảm thấy hưng phấn và cứ muốn kề bên.

Những điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ sống bên cạnh

Những điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ sống bên cạnh

Có những điều tưởng chừng như rất bình thường của phụ nữ nhưng lại khiến những người đàn ông phát sợ. Và những điều này nó khiến cho bạn không hoàn hảo trong mắt các quý ông.

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