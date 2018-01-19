Nếu bạn trai hoặc chồng không bao giờ làm những điều dưới đây, bạn hạnh phúc hơn rất nhiều người phụ nữ khác.

Đàn ông vốn là người rất khó đoán, bạn hiếm khi biết anh ấy nghĩ gì. Nhưng chuyện tình cảm thì khác. Bạn có thể phát hiện ra tâm tư của phái mạnh khá dễ dàng bởi họ không giỏi trong việc giấu giếm cảm xúc.

Một người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bởi khi yêu thật lòng, bạn sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh ấy. Nếu bạn tổn thương, anh ấy sẽ cảm thấy bản thân thật sự kém cỏi.

Né tránh những cuộc nói chuyện nghiêm túc

Người đàn ông trưởng thành sẽ luôn đề cao ý kiến của người yêu. Họ luôn muốn tiếp thu những lời nói của đối phương. Có bất cứ vấn đề gì khó khăn, anh ấy cũng bình tĩnh ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện thẳng thắn. Với họ, việc trốn tránh chỉ khiến mối quan hệ thêm rắc rối. Điều này cũng chứng tỏ rằng, anh ấy thật sự tôn trọng bạn.

Anh ấy luôn muốn tiếp thu ý kiến và tâm tư của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn cản bạn thực hiện ước mơ

Dù có gia đình hay còn đang độc thân, bạn cũng có quyền mơ ước và biến ước mơ đó thành hiện thực. Nếu yêu thật lòng, anh ấy sẽ tôn trọng và khuyến khích bạn làm những điều mình thích, và sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Đây đích thị là người đàn ông tốt mà bạn có thể nương tựa và dựa dẫm cả đời.

Xâm phạm quyền riêng tư của bạn

Yêu nhau và việc cá nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải cứ yêu là cho đối phương biết hết những bí mật của mình. Ai cũng cần có một không gian riêng để thoải mái làm những điều mình thích. Điều cấm kỵ nhất trong tình yêu và hôn nhân chính là việc xen vào đời tư của đối phương quá nhiều. Vì vậy, nếu yêu nhau chân thành, hãy tôn trọng đời sống cá nhân của nhau.

Nói dối và luôn viện cớ rằng mình bận

Đàn ông yêu thương bạn thật lòng sẽ luôn thẳng thắn và trung thực nhất. Công việc với họ rất quan trọng nhưng việc chăm sóc bạn lại là điều tiên quyết. Anh ấy không bao giờ nói dối bạn bất cứ chuyện gì. Dù có bận rộn cách mấy, anh ấy cũng nhắn tin và gọi điện hỏi thăm tình hình của bạn. Tất nhiên, anh ấy sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho mối quan hệ này, không bao giờ để bạn chịu thiệt thòi.

Lợi dụng và xem thường bạn

Khi yêu chân thành, anh ấy sẽ không đòi hỏi ở bạn quá nhiều. Anh ấy rất biết cách chiều chuộng và nâng niu cảm xúc của bạn, không bao giờ ép buộc bạn làm điều gì. Chàng luôn tôn trọng những ý kiến và quyết định của bạn. Nếu mắc sai lầm, anh ấy tình nguyện cùng bạn sửa lỗi và vực dậy tinh thần của bạn.