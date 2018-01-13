Câu chuyện của đôi vợ chồng hạnh phúc tuổi xế chiều khiến nhiều người ấm lòng

Tâm sự gia đình 13/01/2018 06:30

Khi 60, chúng ta chỉ mong muốn những chuỗi ngày bình yên và một người bạn đời đủ tốt để ở bên cạnh, an ủi lúc tuổi già cô đơn.

Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn tuổi xế chiều. Lúc này, đôi khi bạn cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng, sức khỏe yếu dần, đôi mắt cũng nhòe đi đôi phần. Thậm chí, lâu lâu lại còn quên luôn người bên cạnh đã cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng thăng trầm.

Có thể bạn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới và cũng chưa bao giờ nghĩ đến giai đoạn tuổi xế chiều của mình sẽ như thế nào. Vậy bây giờ hãy suy nghĩ đi, khi 60 tuổi, bạn sẽ là người như thế nào? Có phải bạn sẽ là những ông bà già ngồi lặng lẽ uống tách trà nóng rồi nhìn đời bằng đôi mắt đã mờ theo năm tháng? Khi đó, bạn chẳng cần con cái, chỉ cần một người ở bên cạnh trải qua những tháng ngày cuối đời. Chẳng mong muốn gì cao sang, chỉ ước ao đến ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn được bình yên.

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Khi ta 60 chỉ mong có một người ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Có một lần, tôi cùng đoàn từ thiện đến tặng quà cho những ông bà trong viện dưỡng lão ở vùng cao. Ở đây có một cặp vợ chồng đã sống với nhau hơn nửa cuộc đời. Nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau vẫn rất sâu đậm. Do con cái bận rộn nên cả hai đã cùng nhau vào ở trong này, vừa có bạn lại vừa được bên cạnh nhau, không làm phiền đến cuộc sống của con cái. Đang say sưa trò chuyện, bất chợt một người phụ nữ trong đoàn của tôi lên tiếng.

- Điều mà ông không muốn quên nhất trong cuộc đời này là gì?

Ông đưa bàn tay run run chỉ về hướng người phụ nữ ngồi bên cạnh.

- Bà ấy là người tôi không muốn quên.

Ánh mắt và câu nói của ông làm xua tan khí trời khắc nghiệt nơi đây. Bà lão cười tươi.

- Sau này ông muốn ai sẽ là người chết trước?

- Tôi mong rằng bà sẽ là người chết trước. Vì nếu tôi đi trước, ai sẽ là người chăm sóc bà ấy đây?

Một người phụ nữ khác trong đoàn lại hỏi.

- Ông có nhớ quen bà khi nào không?

Ông nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không nhớ nổi.

Bà siết chặt tay ông ánh mắt long lanh, hạnh phúc. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới 0 độ nhưng trong căn phòng này lại ấm áp vô cùng. Nụ cười của đôi vợ chồng già như ngọn lửa sưởi ấm bao nhiêu trái tim ngay lúc đó. Cuộc đời này, chẳng mong gì hơn, chỉ mong có người ngắm nhìn nụ cười của ta đến khi đôi mắt cả hai đã mờ đi.

Khi 60, ta chỉ mong muốn những chuỗi ngày bình yên và người bạn đời đủ tốt để ở bên cạnh, an ủi lúc tuổi già cô đơn. Con cái rồi cũng sẽ có gia đình và cuộc sống riêng. Tất nhiên, chẳng có người cha, người mẹ nào muốn là gánh nặng của con cả. 

Danh phận vợ chồng là một điều gì đó rất thiêng liêng. Có những lúc yếu lòng muốn buông tay nhưng rồi lại nắm chặt. Tình cảm vợ chồng 30 năm là bạc, 60 năm là vàng. Trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời, cả hai mới thật sự thấu hiểu được sống thiếu nhau là điều vô cùng khó khăn. 

Khi 60, chúng ta tự mình ngồi ôn lại những kỷ niệm thời son trẻ. Có khi mơ hồ và lãng đãng với những miền ký ức xưa cũ, lúc nhớ lúc quên. Độ tuổi này, có thể không cho phép ta nhớ quá nhiều thứ, nhưng nguyện nhớ mãi một người đã cùng ta đi qua thời thanh xuân tươi đẹp. Người cùng khóc, cùng cười với ta trong thanh xuân mơ hồ đó là hình bóng mà chẳng ai muốn quên cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

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Có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Bởi vậy danh phận vợ chồng không phải tự nhiên mà có, có duyên có nợ mới nâng khăn sửa túi cho nhau trong cuộc đời này.

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