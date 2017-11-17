Bí quyết giúp vợ chồng vẫn mặn nồng như ngày đầu mới cưới dù đã chung sống 30 năm

Tâm sự gia đình 17/11/2017 06:30

Trong hôn nhân, vợ chồng cần nắm chắc những bí quyết này để duy trì tình cảm ngọt ngào và mặn nồng như ngày đầu mới cưới dù đã kết hôn bao nhiêu năm đi nữa.

Giai đoạn tình cảm vợ chồng bắt đầu nhạt dần là sau khi cưới khoảng 5 năm. Nhiều cuộc hôn nhân không chịu được sóng gió nên nhanh chóng tan vỡ. Sau đây là những bí quyết vợ chồng nên biết để giữ lửa cho hôn nhân của mình, để có thể cùng nhau sống đến "đầu bạc, răng long".

Tranh cãi vì những lý do không đâu là cần thiết

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Vợ chồng nên cãi vã để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những cuộc tranh cãi và xung đột sẽ khiến vợ chồng hiểu nhau hơn. Đó cũng là cách để biết được cả hai còn yêu nhau hay không. Vì người ta thường nói còn yêu là còn quan tâm còn giận hờn, còn cãi nhau vì những chuyện không đáng. Bởi đã hết yêu thì không còn muốn để ý đến chuyện của nhau nữa. 

Đa số những cặp thường cãi nhau không bao giờ bỏ nhau được. Tuy nhiên, bạn cũng phải biết tiết chế và kiềm chế bản thân để không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Bạn nên nhớ, vợ chồng cãi vã để hiểu nhau hơn chứ không phải để buông tay nhau.

Hẹn hò là yếu tố không thể thiếu

Có nhiều cặp vợ chồng thường hạn chế những cuộc hẹn hò sau khi kết hôn. Điều đó vô tình khiến cho vợ chồng ngày càng lạnh nhạt và không còn mặn nồng như xưa. Bên cạnh những mối lo toan trong cuộc sống, vợ chồng cũng phải dành cho nhau những buổi hèn họ dưới ánh nến, hay bữa ăn lãng mạn tại một nhà hàng nào đó. Nếu muốn đơn giản hơn thì cùng nắm tay nhau đi dạo khi ăn tối xong. Những hành động nhỏ nhặt đó sẽ giúp giữ lửa cuộc hôn nhân của bạn mà không cần chiêu thức gì quá cầu kỳ.

Đừng để con cái làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng

Bí quyết giúp vợ chồng vẫn mặn nồng như ngày đầu mới cưới dù đã chung sống 30 năm - Ảnh 2
Vợ chồng nên cân bằng giữa con cái và bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Việc nuôi dạy con cái cũng khiến cho mâu thuẫn vợ chồng trở nên căng thẳng hơn. Không phủ nhận khi có con thì cuộc sống gia đình sẽ trở nên hạnh phúc và nhiều tiếng cười hơn. Nhưng đôi khi những vấn đề xung quanh con cái như con bệnh, con không ăn, con không ngủ… cũng là lý do khiến nhiều cặp vợ chồng căng thẳng. Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, không có con càng khiến cuộc hôn nhân và mối quan hệ của họ trở nên tẻ nhạt, dễ dẫn đến ly hôn.

Hôn nhân là khoản đầu tư tuyệt vời

Hôn nhân được xem là một dạng đầu tư. Cả hai phải cố gắng dồn hết tâm huyết của mình vào để cùng nhau xây dựng một gia đình bền vững. Nếu chẳng may một trong hai lơ là thì cuộc hôn sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Tuy nhiên, hôn nhân có thể sinh lời khi biết đầu tư đúng cách, đó là những đứa con kháu khỉnh và một gia đình hạnh phúc.

Chọn bạn đời là quyết định quan trọng nhất cuộc đời

Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của phụ nữ. Bạn phải khôn khéo trong việc lựa chọn người bạn đời của mình để được hạnh phúc. Có nhiều cặp cưới nhau được vài năm rồi lại ly hôn vì không hợp tính hợp nết. Và cũng có nhiều người tự trách bản thân rằng đã chọn sai người. Vì vậy bạn nên cân nhắc, đừng vội vã cưới đại một ai đó rồi dở dang hỏng cả một đời.

Tầm quan trọng của tình dục

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"Chuyện ấy" là điều tiên quyết giữ gìn mối quan hệ vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục là yếu tố quyết định sự thành bại của một cuộc hôn nhân. Vợ chồng phải duy trì sinh hoạt chuyện chăn gối thường xuyên để tình cảm ngày càng thăng hoa hơn. Nhiều cặp vợ chồng sau khi có con lại hạn chế "chuyện ấy" để không phải ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến cho tình cảm vợ chồng bế tắc và nhạt nhẽo. Chuyện chăn gối vợ chồng được xem là tấm gương phản ánh cuộc sống hôn nhân của bạn.

Đừng bao giờ đi ngủ trong bực tức

Đêm đến là khoảng thời gian để vợ chồng ngồi lại với nhau tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Có những cặp vợ chồng cãi nhau, không chịu giải quyết rõ ràng vấn đề rồi lại ôm nỗi bực tức khi đi ngủ thậm chí còn không muốn gặp mặt nhau. Những điều bức bối không được bộc lộ ra mà ngày càng in sâu vào trong tâm trí chỉ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên bế tắc và nhàm chán. 

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