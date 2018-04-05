Kết hôn ở những thời điểm này, vợ chồng sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc

Ở xã hội ngày nay, một số người suy nghĩ khá đơn giản về việc “yêu thì cưới thôi, chần chừ làm gì”. Nhưng thực tế, trong chặng đường hôn nhân, tình yêu chỉ là một phần, không quyết định được hạnh phúc lâu dài của bạn. Vì vậy trước khi tính đến chuyện về chung nhà, các cặp đôi cũng phải lựa chọn thời điểm để hạnh phúc được bền lâu hơn.

Trước khi tính đến chuyện kết hôn, cặp đôi phải xác định xem bản thân và đối phương đã có công việc ổn định hay chưa? Nếu cả hai chỉ mới tốt nghiệp, hoặc đang trong giai đoạn thất nghiệp, tuyệt đối đừng tính chuyện lâu dài với ai cả. Bởi khi về sống chung một nhà, cả hai sẽ thường xuyên cãi nhau vì người kia cứ lông bông, ở nhà ăn chơi, không làm gì ra hồn. Khi đó, thử nghĩ cuộc sống vợ chồng chỉ có tình yêu thì làm sao mà sống nổi cùng nhau? Vì vậy, đừng vội cưới nhau khi cả hai chưa có công việc đàng hoàng, còn đang trắng tay và sống bám ba mẹ.

Vấn đề tiền bạc, tài chính luôn là điều nhức nhối, dễ gây đổ vỡ nhất trong hôn nhân. Có nhiều cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã, chì chiết nhau vì không đủ tiền tiêu xài, trang trải hàng tháng. Đừng nghĩ cưới nhau về “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, đừng nghĩ chỉ có tình yêu sẽ hạnh phúc, mấy thứ khác không quan trọng. Liệu tình yêu có biến thành tiền, có cứu đói được không? Không lẽ cả hai chỉ nhìn nhau mà sống, nhìn nhau mà no bụng? Người ta thường nói: Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Đừng thêu dệt viễn cảnh màu hồng rồi tự mình “chết đuối” trong đó.

Bạn đã thật sự sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng

Bạn đã chuẩn bị tâm lý cho việc kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lấy việc cưới hỏi ra làm điều tiên quyết, bắt buộc bản thân phải thực hiện cho bằng được. Hãy cưới khi bản thân thật sự sẵn sàng cuộc sống làm mẹ, làm vợ, làm cha, làm chồng. Bởi khi đó bạn đủ chín chắn và trưởng thành để biết được đâu là trách nhiệm của mình. Một khi đã đi đến giai đoạn cưới nhau, bạn phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với vô vàn những khó khăn và thử thách. Nếu bản thân chưa muốn, thì tuyệt đối đừng cưới vội, cưới vàng rồi lỡ làng duyên phận.

Có sự nghiệp vững vàng trong tay

Có nhiều người thấy bạn bè cưới thì cũng muốn kết hôn. Bởi bạn sợ ế, sợ áp lực xã hội, sợ miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng đừng nao núng hay lo lắng, hãy bình tĩnh sống, bởi không ai ế mãi được. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình. Vả lại, đừng cưới theo phong trào khi bản thân chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống sau này. Hãy cưới nhau khi có sự nghiệp vững vàng.

Thời điểm bạn không còn áp lực gì về tiền bạc thì hãy kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn không xem hôn nhân là trở ngại thực hiện ước mơ

Thời điểm bạn không còn sợ hôn nhân là vật cản cho sự nghiệp và ước mơ của mình thì hãy kết hôn. Bởi chỉ có vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người chồng, người vợ của mình. Có nhiều người đã kết hôn rồi nhưng chỉ miệt mài theo đuổi sự nghiệp. Điều này vô tình ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Hãy kết hôn khi bản thân sẵn sàng thực sự.