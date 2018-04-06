Quả báo đến liền ngay tức khắc khi vợ chồng cãi nhau mà thốt ra những lời này

Phụ nữ yêu 06/04/2018 14:10

Khi cãi nhau, vợ chồng đừng nói những điều này kẻo gặp quả báo khiến hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ.

Thà cam chịu cảnh nghèo khó mà hạnh phúc bên nhau còn hơn giàu sang mà giở thói tà dâm, ngoại tình. Thà cam chịu cảnh khó khăn mà luôn động viên nhau, còn hơn giàu sang mà nhục mạ nhau. Bởi phụ nữ vốn là người yếu đuối, không thể chịu được những lời khó nghe. Còn đàn ông rất thích nghe những lời êm tai, không bao giờ chấp nhận được những lời đay nghiến. Vì vậy, nếu thương nhau thật lòng, đừng nói những lời này kẻo lại tạo nghiệp, quả báo cho bản thân và hậu quả cho cả gia đình.

“Cô/anh hãy biến khỏi mắt tôi, tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa”

Quả báo đến liền ngay tức khắc khi vợ chồng cãi nhau mà thốt ra những lời này - Ảnh 1
Vợ chồng cãi nhau luôn nói những câu làm tổn thương nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Vợ chồng đừng nói với nhau câu này kẻo lại tạo khẩu nghiệp. Lỡ đâu, đối phương biến mất thật, hoặc có chuyện gì xảy ra sau câu nói đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Có phải bạn sẽ hối hận cả đời, không bao giờ tha thứ cho bản thân mình không? Hoặc sau câu nói đó, đối phương bỏ đi thật, bạn có cảm thấy dằn vặt hay không? Vì vậy, khi nói gì, hãy bình tĩnh sáng suốt, đừng giận quá mất khôn mà làm tổn thương nhau.

“Cô/anh chết đi cho tôi nhờ”

Vợ chồng cãi nhau thường thiếu suy nghĩ, không còn đủ tỉnh táo để biết những gì nên nói và điều gì không nên nói. Đây là câu nói đáng sợ, tựa như lời nguyền rủa ai nghe xong cũng cảm thấy rợn người. Quả báo khi nói lời này là sự hối hận và dằn vặt. Bạn sẽ luôn cảm thấy bản thân thật ác độc khi nói lời này. Việc trù ẻo người khác chết đi là điều đại kỵ, cuộc sống của bạn sẽ càng thấy nặng nề khi nói lên những lời này. Vì vậy, có tức giận đến mấy, vợ chồng cũng không nên nói lời đay nghiến.

“Cô/anh cùng một giuộc với ba mẹ cô/anh”

Quả báo đến liền ngay tức khắc khi vợ chồng cãi nhau mà thốt ra những lời này - Ảnh 2
Đừng vì mâu thuẫn vợ chồng mà nhục mạ phụ huynh - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều đại kỵ phạm phải tội bất hiếu, chì chiết đấng sinh thành. Chuyện của cả hai, đừng bao giờ lôi kéo phụ huynh vào. Bởi họ không liên quan gì đến chuyện này, hãy tự mình giải quyết mâu thuẫn của bản thân, đừng đổ lỗi hay nhục mạ người khác. Việc đụng chạm đến ba mẹ đôi bên là điều không thể tha thứ được, đối phương sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí sẽ ra tay đánh bạn. Bởi không ai có thể chịu được cảnh người khác lăng mạ ba mẹ của mình.

“Tôi thật sai lầm khi lấy cô/anh”

Câu nói này rất phổ biến khi cãi nhau. Khi đó, họ sẽ nói cho đã miệng, nói cho thỏa mãn bản thân mà không hề nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Mà những câu nói ra khi không suy nghĩ sẽ gây ra tổn thương vô cùng lớn. Quả báo của việc này là có thể bạn sẽ mất người đó, hoặc gây ra đổ vỡ trong hôn nhân. Bởi ông trời sẽ lấy đi những thứ mà bạn không trân trọng. Đừng lăng mạ lẫn nhau khi nóng giận, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ.

“Lỗi của anh/cô không liên quan gì đến tôi”

Quả báo đến liền ngay tức khắc khi vợ chồng cãi nhau mà thốt ra những lời này - Ảnh 3
Đừng đổ lỗi hết lỗi lầm cho nhau, không tự chịu trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng xung đột, không phải chỉ có lỗi của chồng hay vợ mà là lỗi của cả hai. Vì vậy, đừng đổ lỗi cho ai cả mà hãy cùng nhau giải quyết vấn đề, đừng vì cái tôi quá lớn của bản thân mà không chịu trách nhiệm, không nhận sai. 

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Sau đây là những tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân, vợ chồng nên loại bỏ ngay kẻo gia đình lục đục.

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