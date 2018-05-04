Những vấn đề vợ chồng nào cũng gặp phải sau khi kết hôn, không tránh được sẽ sớm đổ vỡ

Phụ nữ yêu 04/05/2018 16:27

Đừng quá bất ngờ, đây là những vấn đề vợ chồng nào cũng phải gặp, bạn nên chuẩn bị tâm lý để tìm cách cứu vãn hôn nhân.

Cuộc sống hôn nhân không giống với chuyện yêu đương bình thường của những cặp đôi, bởi vì yêu nhau không nặng trách nhiệm nhưng kết hôn thì lại khác. Bởi vậy khi đã quyết định sống chung với ai đó, bạn nên chuẩn bị tâm lý rằng vợ chồng sẽ phải trải qua những vấn đề này.

Cảm xúc hụt hẫng vì bạn đời không như mình nghĩ

Những vấn đề vợ chồng nào cũng gặp phải sau khi kết hôn, không tránh được sẽ sớm đổ vỡ - Ảnh 1
Ai rồi cũng phải thay đổi, quan trọng là nên chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường khá sốc khi chứng kiến sự thay đổi quá nhiều của bạn đời. Họ không còn là cô gái/chàng trai nhẹ nhàng như xưa nữa mà thay vào đó là người hay nóng giận, bực dọc. Nếu không thể cân bằng và chuẩn bị tâm lý cho những sự thay đổi đó, hôn nhân của bạn sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Bạn nên chấp nhận cuộc sống hôn nhân thực tế không giống như phim, không màu hồng, cũng chẳng ngọt ngào. Thử nghĩ đi, cưới nhau về một thời gian, bao nhiêu tật xấu đều bộc lộ, vợ lôi thôi, chồng ngủ ngáy to như sấm. Rồi chuyện miếng cơm manh áo, chồng đi làm, vợ cũng tất bật với việc nhà, thậm chí chẳng có thời gian dành cho nhau, vậy thì màu hồng đâu ra, ngọt ngào chỗ nào?

Chưa nói đến việc khi có con, vợ trở nên xấu xí, chồng cứ bận rộn suốt, cuộc hôn nhân trở nên tẻ nhạt. Vậy là những cảm xúc hôn nhân hoàn mỹ đã đổ vỡ. Nói chung, cuộc hôn nhân ai cũng phải trải qua những lần hụt hẫng vì mọi việc không như mình nghĩ. Điều quan trọng là bản thân có chấp nhận và sống chung với “lũ” hay không mà thôi.

Không được lòng gia đình chồng/vợ

Những vấn đề vợ chồng nào cũng gặp phải sau khi kết hôn, không tránh được sẽ sớm đổ vỡ - Ảnh 2
Khi kết hôn, bạn nên tranh thủ lấy lòng gia đình cả hai bên - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là vấn đề khiến nhiều người đau đầu nhất. Đừng nghĩ kết hôn xong, chỉ nghĩ đến chồng/vợ là đủ, bạn cũng phải quan tâm đến gia đình hai bên. Việc lấy lòng mẹ chồng, mẹ vợ, và anh em nội ngoại là điều vô cùng cần thiết. Bởi khi lấy lòng, hôn nhân của bạn sẽ không tránh khỏi lung lay. Những cô em bên chồng/vợ sẽ thản nhiên châm dầu vào lửa để khiến gia đình bạn rạn nứt. Bởi vậy, làm gì cũng được, tuyệt đối đừng để mất lòng bất cứ ai gia đình cả hai. Là vợ chồng hãy cố gắng thống nhất với nhau cách đối xử với gia đình hai bên, đừng sống quá ích kỷ, chỉ biết quanh quẩn bên gia đình của mình.

Thiếu thời gian bên nhau

Khi yêu nhau, bạn luôn có nhiều thời gian cho đối phương, vì lúc đó không có gì vướng bận. Nhưng khi kết hôn, thời gian của bạn sẽ được chia nhỏ, nào là việc xã hội, việc con, việc nhà. Vì vậy thời gian dành cho chồng/vợ cũng thưa dần, cả hai trở nên chán nhau. Thậm chí có những cặp vợ chồng không dành cho nhau những cuộc tâm sự nên sống mãi cũng không hiểu nhau. Đối với những cặp mới cưới, bạn thường khá lúng túng trong việc cân bằng thời gian nên thường dẫn đến cảm xúc chán nhau.

Không đáp ứng được chuyện chăn gối của nhau

Những vấn đề vợ chồng nào cũng gặp phải sau khi kết hôn, không tránh được sẽ sớm đổ vỡ - Ảnh 3
Hãy chủ động trong việc chăn gối để vợ chồng hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình dục là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân. Nếu không hòa hợp trong chuyện chăn gối, vợ chồng dễ dẫn đến cãi vã, chán nhau. Chuyện ấy luôn quyết định 80% hạnh phúc của bạn, vì vậy đừng xem thường, cũng đừng thờ ơ với cảm xúc của bạn đời. Hãy lắng nghe anh ấy/cô ấy muốn gì để đáp ứng, đôi khi vợ chủ động một chút cũng khiến chồng say mê.

Chỉ trích, mắng nhiếc nhau

Là vợ chồng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã, xung đột. Tuy nhiên cãi để hiểu nhau, chứ không phải để xa nhau. Điều quan trọng là đừng mắng nhiếc, xúc phạm đến lòng tự trọng của đối phương. Sau những cãi vã, bạn phải nhận ra vợ chồng đang mắc phải vấn đề gì để biết cách khắc phục. Có vậy, cuộc sống hôn nhân mới bền vững và gắn bó.

Vợ chồng nên thuộc nằm lòng những câu thần chú này để tình cảm mãi son sắt, không bao giờ chán nhau

Vợ chồng nên thuộc nằm lòng những câu thần chú này để tình cảm mãi son sắt, không bao giờ chán nhau

Nếu vợ chồng luôn nhớ đến những điều này, đảm bảo tình cảm sẽ mãi bền vững, không bao giờ lung lay trước sóng gió.

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