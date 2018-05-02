Không phải ly hôn, đây mới là 2 giai đoạn khiến nhiều cặp vợ chồng khủng hoảng và áp lực nhất

Phụ nữ yêu 02/05/2018 17:08

Đừng bị ám ảnh bởi hai từ ly hôn vì đó cũng là một dạng của hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân chỉ đáng sợ nhất khi vợ chồng đang ở trong 2 giai đoạn này.

Có nhiều dạo chúng tôi chẳng nói được với nhau câu nào, đáp lại lời nói của người kia là những tiếng thở dài hoặc lặng thinh. Mỗi đêm anh hút hết cả bao thuốc, còn tôi thì trằn trọc mãi không ngủ được. Từ ngày xảy ra xung đột hai bên gia đình đến giờ, anh và tôi cứ như vậy, giữa chúng tôi như có khoảng cách nào đó. Vì chuyện này mà chúng tôi phiền lòng, vô cùng mệt mỏi. Biết là vợ chồng không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã, nhưng tôi không nghĩ lại mệt mỏi đến như vậy. Trước khi kết hôn, tôi từng nghĩ ly hôn có thể là điều đáng sợ nhất nhưng giờ mới biết có những thứ còn đau đớn và dằn vặt hơn cả ngàn lần. Vợ chồng nên biết những giai đoạn khó khăn này để tìm cách tránh càng xa càng tốt.

Không phải ly hôn, đây mới là 2 giai đoạn khiến nhiều cặp vợ chồng khủng hoảng và áp lực nhất - Ảnh 1
Không phải ly hôn, có nhiều thứ đáng sợ hơn trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bất đồng quan điểm nhưng chỉ im lặng, không tìm cách giải quyết

Đây là giai đoạn nhiều người tưởng chừng vô hại nhưng lại gây ra nhiều hệ lụy khiến hôn nhân đứt gánh lúc nào không hay. Có những thời điểm, cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào, có nhiều hiềm khích trong lòng nhưng không nói ra để cùng nhau giải quyết. Cả hai đi từ sáng đến tối, nhìn mặt nhau như cực hình, mệt mỏi và căng thẳng. Những bực dọc, ấm ức trong lòng không thể nào nói ra, cũng chẳng thể giãi bày cùng ai.

Chồng lặng im vì nói ra sợ đụng đến lòng tự trọng của bản thân, còn vợ nghĩ ai lên tiếng trước là người thua cuộc. Chán nhau đó, nhưng không thể bỏ nhau được bởi có một thứ gì đó níu chân. Vậy là day dứt, dằn vặt bản thân và người khác, mệt mỏi biết dường nào. Im lặng như con dao hai lưỡi, ngấm ngầm giết chết hôn nhân của bạn, vì vậy đừng xem thường giai đoạn này. Điều đau lòng nhất trong một mối quan hệ là hết yêu, nhưng không thể nói lời chia tay. Có lẽ vì còn nghĩa nên người ta mới gác lại mọi thứ để tiếp tục ở lại bên nhau. Mối quan hệ mập mờ, chẳng có gì là rõ ràng càng khiến cuộc sống mệt mỏi hơn. Giá như mọi thứ minh bạch, chỉ cần nói với nhau một câu, buông tay sẽ nhẹ nhàng gấp vạn lần.

Không phải ly hôn, đây mới là 2 giai đoạn khiến nhiều cặp vợ chồng khủng hoảng và áp lực nhất - Ảnh 2
Khi vợ chồng im lặng sẽ khiến cuộc hôn nhân trở nên bế tắc và mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Kinh tế khủng hoảng, vợ chồng không có tiếng nói chung

Tài chính là yếu tố quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân. Nếu một trong hai gặp vấn đề trong công việc, giả sử như chồng thất nghiệp, vợ phải cáng đáng hết mọi chi phí trong gia đình, điều này sẽ gây ra nhiều tranh cãi khiến cả hai không có tiếng nói chung. Chồng ở nhà, vợ sẽ lên tiếng trách móc. Còn đàn ông khi bị đụng chạm danh dự sẽ không còn chút tôn trọng nào với vợ. Ly hôn không đáng sợ, buông tay đôi khi là hạnh phúc, là giải thoát. Nhưng làm khổ nhau vì những điều này mới thật sự mệt mỏi.

Không phải ly hôn, đây mới là 2 giai đoạn khiến nhiều cặp vợ chồng khủng hoảng và áp lực nhất - Ảnh 3
Khủng hoảng tài chính trong hôn nhân sẽ gây ra nhiều rạn nứt tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Sống trong cuộc hôn nhân chỉ có cãi vã và xung đột, vợ chồng nhìn mặt là mắng nhiếc nhau, còn gì đau khổ hơn? Lúc này, ở với nhau thì mệt mỏi mà nói ly hôn thì chẳng đành. Vợ ruồng bỏ chồng trong giai đoạn khó khăn về kinh tế bị coi là người hám danh lợi, không ra gì. Còn chồng rời bỏ vợ khi cuộc sống khó khăn, được cho là tệ bạc, bỏ rơi người vợ tào khang. Nếu nếu yêu nhau thật lòng, vợ chồng hãy cùng nhau vượt qua khó khăn, ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện với nhau để không khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc.

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Sau khi kết hôn, ai rồi cũng khác, trong đó phụ nữ là người thay đổi nhiều nhất khiến chồng cũng phải giật mình sợ hãi.

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