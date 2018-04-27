Phụ nữ có nhu cầu chia sẻ câu chuyện của mình nhiều hơn đàn ông. Họ luôn muốn nhận được lời khuyên của mọi người khi bế tắc. Tuy nhiên bạn nên biết lắng nghe có chọn lọc, đừng tin tưởng vào người ngoài cuộc quá nhiều. Chính bạn mới là người làm chủ cuộc sống của bản thân. Đàn bà nên biết, nghe những lời khuyên này từ người khác sẽ mang lại hậu quả vô cùng tệ hại cho cuộc hôn nhân của bạn.

Bạn nên nhớ, không ai có quyền bắt ép bạn đời của mình phải kiếm nhiều tiền. Anh ấy cũng là con người, cũng có những lúc mệt mỏi. Là vợ, bạn phải có trách nhiệm san sẻ cùng chồng, chứ không phải ngồi không rung đùi ra lệnh cho anh ấy. Khi yêu cầu, đòi hỏi quá nhiều từ một người đàn ông, cuộc hôn nhân của bạn sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách lắng nghe, san sẻ cùng chồng, chứ không phải lúc nào cũng yêu cầu chồng phải như thế này, thế kia. Trong khi đó, bạn có thật sự đã thông cảm và thấu hiểu cho anh ấy không? Nếu chưa từng hiểu chồng mình, bạn không có quyền bắt ép anh ấy phải làm theo những điều mình mong muốn. Phụ nữ nên nhớ, trách nhiệm kiếm tiền xây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai, chẳng của riêng ai.

Dù là vợ chồng, quyền cá nhân của mỗi người cũng phải được giữ bí mật, bạn không có quyền đọc những tin nhắn riêng tư của anh ấy. Đây là hành động thiếu lịch sự, khiến anh ấy sợ hãi và khinh thường bạn. Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ xen vào đời tư của chồng quá nhiều. Bạn hãy tạo cho anh ấy không gian riêng, việc này thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với chồng. Sự can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người khác sẽ khiến mối quan hệ của bạn ngày càng căng thẳng và mệt mỏi. Vì vậy, đừng dại mà nghe theo những lời khuyên ngớ ngẩn này kẻo rước họa vào thân, chồng bạn sẽ dễ dàng rơi vào tay người khác.

“Khi cãi nhau, im lặng là cách tốt nhất và đừng làm hòa trước, hãy để việc đó cho đàn ông chủ động”

Khi mâu thuẫn, hãy cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề, đừng chọn cách im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ chờ đợi vào lời hòa giải từ anh ấy, cuộc hôn nhân sẽ càng trở nên căng thẳng. Bởi đàn ông vốn có lòng tự trọng rất cao, anh ấy sẽ không chịu mở miệng làm hòa trước. Mà xung đột không được giải quyết kịp thời, sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Đồng ý rằng đàn ông chủ động trong một mối quan hệ sẽ tốt hơn, nhưng bạn đã nghĩ đến trường hợp cả hai cứ trông chờ vào người khác rồi kết quả sẽ ra sao không? Đó là sự đổ vỡ và rạn nứt. Vì vậy, khi cãi nhau, đừng im lặng. Có chuyện gì cứ thẳng thắn chia sẻ, nói chuyện với nhau để hiểu hơn về người bạn đời của mình. Đừng khiến mối quan hệ trở nên bế tắc vì những trò giận dỗi trẻ con và lời khuyên của người ngoài cuộc.

“Chồng thì cứ ở đó, có biến đi đâu được mà lo, giữ làm gì”

Phụ nữ nên biết cách giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lời khuyên ngu ngốc. Bạn nên nhớ “chồng là thứ cho không ai lấy, vứt không ai thèm nhưng sơ hở một chút là lại mất”. Đừng quá tự tin vào tình yêu của bản thân cũng như sự chung thủy của đàn ông. Bạn không biết được anh ấy thay lòng đổi dạ nhanh đến dường nào đâu. Bạn không thể yêu cầu người đó bên cạnh mình 24/24, không thể ra lệnh cho người ấy phải chung thủy 100%. Bởi con người rồi cũng sẽ đổi thay, nếu không có gì gắn kết, sớm muộn gì bạn cũng mất anh ấy. Đừng tin vào tình yêu của bản thân sẽ giữ được chân của anh ấy, đừng tin vào lời khuyên của người khác. Là vợ, ngoài chăm sóc gia đình, bạn cũng phải khôn ngoan trong việc tìm cách giữ chồng. Tuy nhiên giữ chồng là một chuyện, bạn cũng phải biết giữ gìn chính mình, chăm sóc tốt cho bản thân một chút.

“Phải bắt buộc chồng giao hết tiền lương, không để anh ấy giữ”

Tiền của anh ấy làm ra, có đưa cho bạn quản lý hay không là việc của anh ấy, bạn không có quyền đòi hỏi. Nếu yêu và tin bạn, không cần nói, anh ấy cũng sẽ tự nguyện giao cho bạn quản lý chuyện tiền bạc. Còn nếu không, bạn có yêu cầu cũng vô ích. Là vợ chồng, đừng nghĩ việc gì cũng là của chung, đôi khi rạch ròi tiền anh, tiền em một chút cũng tốt.