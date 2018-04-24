Phụ nữ muốn hạnh phúc, không cần tìm đâu xa chỉ cần làm những điều này

Phụ nữ yêu 24/04/2018 16:11

Phụ nữ đừng trông chờ vào một người nào đó mang lại hạnh phúc cho mình. Chỉ cần làm những điều này, chắc chắn bạn sẽ sống một đời an yên.

Thanh xuân của phụ nữ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn. Bởi vậy, đừng phí thời gian vào một người không đáng, một việc nhàm chán, những mối quan hệ ngột thở mà hãy làm những điều này để sống hạnh phúc hơn.

1. Trước khi có ý định lâu dài với một người, bạn nên tìm hiểu tính cách của mẹ và mối tình đầu của anh ấy. Bởi hai người phụ nữ này quyết định khá nhiều đến tư tưởng và suy nghĩ của chàng. Nếu hai người phụ nữ đó tốt, anh ấy đã được thừa hưởng những điều tốt đẹp. Còn ngược lại thì bạn nên suy nghĩ về mối tình của mình.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, không cần tìm đâu xa chỉ cần làm những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ cần tin tưởng vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng chọn người quá hoàn hảo về mọi mặt. Đừng khờ dại để đôi mắt của mình quyết định hạnh phúc của bản thân. Không phải thứ gì đẹp cũng tốt, nhất là đàn ông, càng đẹp càng nguy hiểm.

3. Đừng tin vào một người đàn ông luôn nói rằng mình bận rộn. Dù bận đến mấy, anh ấy cũng sẽ tìm cách để gặp mặt và liên lạc với bạn. Bận chỉ là một cái cớ để bào chữa cho việc anh ấy không yêu bạn, không muốn gặp bạn nữa. Phụ nữ nên sáng suốt một chút đừng để đàn ông lừa gạt.

4. Phụ nữ đừng quá mộng mơ những điều lãng mạn. Bởi cuộc sống công chúa không dành cho bạn, trên đời này chẳng có chàng bạch mã hoàng tử nào cả. Hãy sống thực tế một chút, đừng để chuyện cổ tích dẫn dắt tư tưởng của bản thân.

5. Phụ nữ nên nhớ, cứ quanh quẩn bên đàn ông, cuộc đời bạn sẽ chẳng làm được gì to tát. Cứ sống dựa vào những đồng tiền của đàn ông, bạn chỉ là hạt cát giữa sa mạc, mãi cũng không có tiếng nói và ý kiến riêng. Phụ nữ bản lĩnh hãy tự kiếm tiền, tự sống cuộc đời mình muốn.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, không cần tìm đâu xa chỉ cần làm những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ đừng mù quáng theo đuổi những điều hão huyền - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng vì tình yêu mà từ bỏ những gì mình đang theo đuổi. Đừng vì một câu nói “ở nhà anh nuôi” mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Phụ nữ dại là  khi thay đổi quá nhiều vì một người, đánh mất bản chất và những gì mình đang có. Hãy chọn một công việc, sống cuộc đời mình muốn, bạn sẽ không phải hối hận về sau.

7. Tự biết cách chăm sóc bản thân, phối đồ phù hợp, sống thật với chính mình, đừng vì người khác mà thay đổi gu thời trang của bạn.

8. Phụ nữ thông minh biết cách để người ta theo đuổi chứ không chạy theo người khác. Bạn phải có lòng tự trọng, đừng vì một người mà mù quáng, đánh mất sự tự tôn của bản thân. Đừng vì một người mà làm khổ bản thân, đây mới là điều khiến bạn thật sự hạnh phúc.

9. Phụ nữ đừng đòi hỏi quá nhiều từ người khác. Nếu người ấy thương bạn thật sự, họ sẽ tự làm, còn không thì có cầu cạnh cũng không thể lung lay. 

10. Phụ nữ càng bình tĩnh, sáng suốt càng thành công. Đừng để cơn giận xâm chiếm và biến bạn thành con người đáng sợ. Khi gặp khó khăn, hãy nhẹ nhàng tìm cách giải quyết thay vì cứ làm ầm mọi chuyện khiến người khác mệt mỏi, bản thân cũng chẳng vui vẻ. Là phụ nữ phải biết kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ đơn giản để lòng thanh thản.

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Hãy sống một đời an nhiên và hạnh phúc, đàn bà nhé! - Ảnh minh họa: Internet

11. Là phụ nữ dù hôm nay có buồn bã, vật vã đến đâu, ngày mai cũng phải tươi tắn, trang điểm thật đẹp và tự tin bước ra đường.

12. Đừng dùng nước mắt để níu giữ một người, vừa khờ dại lại vừa tốn công. Bởi nếu yêu bạn thật lòng, người đó sẽ không làm bạn khóc. Nước mắt phụ nữ rất quý giá, hãy để dành cho những dịp quan trọng trong cuộc đời.

13. Phụ nữ đẹp nhất khi cười, hãy cười thật nhiều để giảm bớt những nỗi đau trong cuộc sống và khiến mình ngày càng trẻ trung hơn.

14. Đừng níu kéo một người đã muốn rời đi. Bởi khi đó họ tàn nhẫn lắm, càng níu kéo chỉ càng khiến bạn đau và tổn thương.

15. Trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn thường song hành với nhau. Nếu không thể chọn cho mình một niềm vui trọn vẹn thì hãy tự tạo cho bản thân một nỗi buồn thật đẹp. Đẹp ở đây là chấp nhận, chấp nhận nỗi đau vốn dĩ phải có để sau này nghĩ lại chỉ biết mỉm cười rằng mình có một nỗi đau thật đẹp. Đau để trưởng thành, chứ không phải đau để gục ngã.

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