Những điều tưởng chừng hư hỏng nhưng lại là điểm quyến rũ chết người của phụ nữ

Phụ nữ yêu 24/04/2018 14:33

Dưới đây là những điều tưởng chừng hư hỏng của phụ nữ nhưng lại vô cùng thu hút, quyến rũ đàn ông.

Nhiều người cho rằng đây là những điều hư hỏng, ai có những điểm này đồng nghĩa với lối sống phóng túng và lẳng lơ. Nhưng trên thực tế chúng giống như thỏi nam châm thu hút đàn ông, khiến anh ấy cả đời mê mệt.

Phụ nữ có cá tính khác biệt

Những điều tưởng chừng hư hỏng nhưng lại là điểm quyến rũ chết người của phụ nữ - Ảnh 1
Đàn ông thường bị thu hút bởi người có tính cách khác biệt - Ảnh minh họa: Internet

Trong xã hội, những người có tính cách khác biệt với mọi người đều được cho là người lập dị. Giống như kiểu cô nàng có cá tính mạnh, thích ăn chơi, uống rượu bia, ăn nói bất cần. Nhiều người cho rằng cô ấy hư hỏng, mà phụ nữ như vậy thì chẳng ai ưa. Nhưng thực tế, đây mới điểm khiến đàn ông mê mệt. Bởi những cô nàng có cá tính khác biệt sẽ không thể lẫn vào đâu được. Ở đám đông, cô ấy sẽ nổi bật, luôn mang lại cảm giác thú vị cho người khác. Vừa bí ẩn lại vừa lôi cuốn, đây là yếu tố đàn ông luôn kiếm tìm ở người phụ nữ của mình.

Phụ nữ biết uống bia rượu

Người phụ nữ biết uống bia rượu không đồng nghĩa có lối sống buông thả, hư hỏng. Đàn ông dùng bia rượu để giải sầu, đàn bà cũng vậy. Ở xã hội hiện đại, phụ nữ phải xông pha, lăn xả kiếm tiền, quan hệ xã hội rộng rãi nên việc dùng bia rượu là điều cần thiết. Nhiều nghiên cứu chứng minh, vợ chồng là bạn nhậu của nhau, cuộc sống hôn nhân ngày càng hạnh phúc. Bởi khi ngồi vào bàn nhậu, cả hai sẽ có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn.

Có nhiều “chiêu trò” quyến rũ người ấy

Những điều tưởng chừng hư hỏng nhưng lại là điểm quyến rũ chết người của phụ nữ - Ảnh 2
Phụ nữ phải bỏ túi những chiêu trò quyến rũ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng ăn mặc gợi cảm, có nhiều trò quyến rũ không thể gọi là hư. Đây là điều mà đàn ông luôn muốn thấy ở phụ nữ. Có nhiều người phụ nữ cứ tỏ ra cứng nhắc, khô khan khiến đàn ông nhàm chán, không muốn nhìn huống chi là yêu đương. Là phụ nữ thông minh nên biết cách khiến bản thân trở nên quyến rũ trong mắt người khác. Như việc thể hiện những cử chỉ thân mật, chủ động dành cho đàn ông những hành động vuốt ve khiến chàng mê đắm không muốn rời nửa bước. Hoặc khi anh ấy đang căng thẳng, bạn hãy tìm cách trêu chọc để khiến anh ấy cảm thấy bớt áp lực hơn.

Thì thầm vào tai chàng những điều ngọt ngào

Đàn ông thích nghe những lời ngọt ngào từ phụ nữ, thích được bạn nép vào lòng như chú mèo con ngoan ngoãn. Những hành động này của bạn sẽ khiến anh ấy “sướng rơn người”, càng tò mò về bạn nhiều hơn. Phụ nữ nên tranh thủ thời gian để rót vào tai chàng những điều dễ nghe, đảm bảo anh ấy sẽ mê bạn suốt đời. Anh ấy vốn đã chịu nhiều áp lực từ công việc, điều bạn nên làm là an ủi, dành cho chàng những điều tuyệt vời nhất.

Quan tâm chính mình, làm mới bản thân

Những điều tưởng chừng hư hỏng nhưng lại là điểm quyến rũ chết người của phụ nữ - Ảnh 3
Là phụ nữ hãy yêu lấy mình, quan tâm bản thân một chút - Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng nhất trong việc hấp dẫn đàn ông là phụ nữ phải biến làm mới bản thân. Khi bạn xinh đẹp và rạng rỡ, anh ấy sẽ không bao giờ có ý định tơ tưởng đến người khác. Phụ nữ phải biết chưng diện, mặc những bộ quần áo thời trang, chăm sóc da mặt, tập thể dục giữ gìn vóc dáng. Lâu lâu có thời gian thì đi spa, ăn uống vui chơi, du lịch cùng bạn bè, có vậy bạn mới trẻ trung, tươi tắn được. Tuy nhiên, bạn không cần phải trang điểm hay ăn mặc quá lồng lộn, chỉ cần đơn giản nhưng khoe được nét quyến rũ của bản thân là được. Khi đó, chàng sẽ đổ gục dưới chân, yêu bạn say đắm một đời.

Phụ nữ đừng nghĩ những điều đó là hư, đừng sống dựa vào những lời nói của thiên hạ. Hãy sống thật với chính mình để bản thân thoải mái và dễ chịu hơn.

4 mẫu đàn ông vô cùng khó giữ, phụ nữ nên cân nhắc trước khi qua lại

4 mẫu đàn ông vô cùng khó giữ, phụ nữ nên cân nhắc trước khi qua lại

Phụ nữ nếu không muốn suốt đời phải lao tâm khổ tứ vì một người thì đừng qua lại với những kiểu đàn ông này.

Xem thêm
Từ khóa:   những điểm quyến rũ của phụ nữ yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 16 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này