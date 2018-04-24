Nhiều người cho rằng đây là những điều hư hỏng, ai có những điểm này đồng nghĩa với lối sống phóng túng và lẳng lơ. Nhưng trên thực tế chúng giống như thỏi nam châm thu hút đàn ông, khiến anh ấy cả đời mê mệt.

Trong xã hội, những người có tính cách khác biệt với mọi người đều được cho là người lập dị. Giống như kiểu cô nàng có cá tính mạnh, thích ăn chơi, uống rượu bia, ăn nói bất cần. Nhiều người cho rằng cô ấy hư hỏng, mà phụ nữ như vậy thì chẳng ai ưa. Nhưng thực tế, đây mới điểm khiến đàn ông mê mệt. Bởi những cô nàng có cá tính khác biệt sẽ không thể lẫn vào đâu được. Ở đám đông, cô ấy sẽ nổi bật, luôn mang lại cảm giác thú vị cho người khác. Vừa bí ẩn lại vừa lôi cuốn, đây là yếu tố đàn ông luôn kiếm tìm ở người phụ nữ của mình.

Người phụ nữ biết uống bia rượu không đồng nghĩa có lối sống buông thả, hư hỏng. Đàn ông dùng bia rượu để giải sầu, đàn bà cũng vậy. Ở xã hội hiện đại, phụ nữ phải xông pha, lăn xả kiếm tiền, quan hệ xã hội rộng rãi nên việc dùng bia rượu là điều cần thiết. Nhiều nghiên cứu chứng minh, vợ chồng là bạn nhậu của nhau, cuộc sống hôn nhân ngày càng hạnh phúc. Bởi khi ngồi vào bàn nhậu, cả hai sẽ có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn.

Có nhiều “chiêu trò” quyến rũ người ấy

Phụ nữ phải bỏ túi những chiêu trò quyến rũ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng ăn mặc gợi cảm, có nhiều trò quyến rũ không thể gọi là hư. Đây là điều mà đàn ông luôn muốn thấy ở phụ nữ. Có nhiều người phụ nữ cứ tỏ ra cứng nhắc, khô khan khiến đàn ông nhàm chán, không muốn nhìn huống chi là yêu đương. Là phụ nữ thông minh nên biết cách khiến bản thân trở nên quyến rũ trong mắt người khác. Như việc thể hiện những cử chỉ thân mật, chủ động dành cho đàn ông những hành động vuốt ve khiến chàng mê đắm không muốn rời nửa bước. Hoặc khi anh ấy đang căng thẳng, bạn hãy tìm cách trêu chọc để khiến anh ấy cảm thấy bớt áp lực hơn.

Thì thầm vào tai chàng những điều ngọt ngào

Đàn ông thích nghe những lời ngọt ngào từ phụ nữ, thích được bạn nép vào lòng như chú mèo con ngoan ngoãn. Những hành động này của bạn sẽ khiến anh ấy “sướng rơn người”, càng tò mò về bạn nhiều hơn. Phụ nữ nên tranh thủ thời gian để rót vào tai chàng những điều dễ nghe, đảm bảo anh ấy sẽ mê bạn suốt đời. Anh ấy vốn đã chịu nhiều áp lực từ công việc, điều bạn nên làm là an ủi, dành cho chàng những điều tuyệt vời nhất.

Quan tâm chính mình, làm mới bản thân

Là phụ nữ hãy yêu lấy mình, quan tâm bản thân một chút - Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng nhất trong việc hấp dẫn đàn ông là phụ nữ phải biến làm mới bản thân. Khi bạn xinh đẹp và rạng rỡ, anh ấy sẽ không bao giờ có ý định tơ tưởng đến người khác. Phụ nữ phải biết chưng diện, mặc những bộ quần áo thời trang, chăm sóc da mặt, tập thể dục giữ gìn vóc dáng. Lâu lâu có thời gian thì đi spa, ăn uống vui chơi, du lịch cùng bạn bè, có vậy bạn mới trẻ trung, tươi tắn được. Tuy nhiên, bạn không cần phải trang điểm hay ăn mặc quá lồng lộn, chỉ cần đơn giản nhưng khoe được nét quyến rũ của bản thân là được. Khi đó, chàng sẽ đổ gục dưới chân, yêu bạn say đắm một đời.

Phụ nữ đừng nghĩ những điều đó là hư, đừng sống dựa vào những lời nói của thiên hạ. Hãy sống thật với chính mình để bản thân thoải mái và dễ chịu hơn.