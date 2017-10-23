Phụ nữ chỉ cần sở hữu những điều này sẽ khiến cánh mày râu say như điếu đổ, luôn muốn ở bên cạnh, một bước cũng không dám rời.

Điều quan trọng với một người phụ nữ là nụ cười. Chỉ khi bạn rạng rỡ với nụ cười thường trực trên môi, mọi may mắn sẽ đến rất nhẹ nhàng. Đàn ông luôn muốn ở cạnh những cô nàng vui tươi, tràn đầy sức sống thay vì một người cứ buồn rầu, ủ rủ vì một điều gì đó.

Đàn ông luôn thích một người phụ nữ chân thành, không tính toán hay vụ lợi bất cứ điều gì. Vì họ luôn quan niệm rằng tình yêu, hôn nhân mà đến với nhau bằng trái tim chân thành, tự nhiên nhất sẽ vô cùng viên mãn. Đôi khi những điều tự nhiên cũng khiến cho tình yêu của bạn thăng hoa và tiến triển đến không ngờ.

Biết nắm bắt hạnh phúc

Phụ nữ nên biết khi nào cần giữ gìn hạnh phúc của mình, sau đó mới nghĩ đến cách điều khiển người đàn ông bên cạnh. Đàn ông không thích mẫu người suốt ngày cứ cáu giận, luôn mưu cầu những điều ngoài tầm tay, còn hạnh phúc trước mắt thì thờ ơ, lạnh nhạt. Trong hôn nhân, phụ nữ đóng vai trò quan trọng như một người trụ cột giữ lửa hạnh phúc gia đình. Vì vậy, bạn nên biết nắm giữ hạnh phúc đang có.

Tự tin

Khi một người phụ nữ có đủ bản lĩnh, sự tự tin thì cả thế giới chỉ còn biết khuất phục. Sự tự tin của phụ nữ rất quan trọng. Nó là thứ vũ khí lợi hại nhất để dễ dàng đốn ngã trái tim của đàn ông. Phụ nữ tự tin luôn làm cho bản thân đẹp nhất, có khí chất nhất ở chốn đông người. Họ không bao giờ để lộ khuyết điểm cho mọi người thấy.

Giàu tình cảm

Người ta thường nói đàn ông là những đứa trẻ to xác. Họ vốn dĩ rất cần tình thương và xem trọng những người yêu thương họ chân thành. Đa phần những người đàn ông thường có xu hướng chọn vợ giống như mẹ mình. Họ muốn được quan tâm, chăm sóc, yêu thương như còn ở trong vòng tay của mẹ.

Biết tận hưởng cuộc sống

Phụ nữ đừng bao giờ quẩn quanh trong xó bếp, miệt mài bên nồi cơm, máy giặt... Đôi khi, bạn cũng nên cho phép bản thân mình tận hưởng một chút. Hãy thử nằm dài trên ghế sofa ăn uống, xem phim mà không cần nấu cơm. Thử mua một món đồ đắt nhất làm quà cho bản thân vì đã vất vả quá nhiều trong ngần ấy năm. Thử một lần xách balo lên và đi với những người bạn cùng hội để mặc con cái, công việc nhà cho chồng lo. Có thể bạn sẽ bị mắng đó nhưng đổi lại sự thoải mái và tự do cho bản thân mình, vậy là đủ.

Biết nấu ăn

Có câu “con đường nhanh nhất đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày”. Là phụ nữ phải biết nấu ăn để có thể giữ chân người đàn ông bên cạnh. Nếu bạn không có khả năng quyến rũ bằng nhan sắc thì có thể dùng những kỹ xảo nấu nướng của mình để anh ấy nhớ mãi, dù có đi đâu cũng không bao giờ quên được.

Độc lập

Đàn ông thường bị cuốn hút bởi những người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, làm chủ cuộc sống. Vì khi có người như vậy ở bên cạnh, đàn ông vững tin sẽ có người giúp đỡ và ở bên cạnh mình khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, phụ nữ tự lập sẽ không bao giờ phải khổ sở vì đàn ông.