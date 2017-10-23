Phụ nữ muốn đàn ông ‘quỳ rạp’ yêu thương hết lòng hết dạ, đừng bao giờ quên 4 điều này

Phụ nữ yêu 23/10/2017 07:01

Đây là những phẩm chồng khiến đàn ông vừa thương yêu vừa nể trọng phụ nữ một đời.

Giữ lòng tự trọng

Tự trọng là kiêu hãnh của phụ nữ . Tự trọng không có nghĩa là ngạo mạn. Tự trọng chính là khi biết mình cần gì, có gì và phải buông bỏ điều gì.

Phụ nữ thường sống thiêng về cảm xúc hơn đàn ông. Nhưng đừng để tìm cảm chi phối lý trí quá nhiều, dễ đánh mất tự trọng của phụ nữ. Điều gì không đáng, tuyệt đối phải buông. Có yêu chết đi sống lại cũng nhất định phải giữ tự trọng của mình. Điều gì có thể làm được phải tự làm, tiêu tiền vẫn là phải tiêu tiền của mình. Dựa dẫm chính là không có tự trọng.

Phụ nữ phải nhớ, có khó khăn thế nào cũng đừng bẻ cong bản ngã của mình, hạ thấp giá trị vì những điều không xứng đáng. Phụ nữ, vẫn là phải tự kiêu hãnh mới sang!

Phụ nữ muốn đàn ông ‘quỳ rạp’ yêu thương hết lòng hết dạ, đừng bao giờ quên 4 điều này - Ảnh 1
Phụ nữ, vẫn là phải tự kiêu hãnh mới sang! - Ảnh minh họa: Internet

Có đam mê và dám theo đuổi đam mê

Đam mê đôi khi không quá xa vời và lớn lao đâu. Với phụ nữ, đam mê đôi khi chỉ là bạn có thể làm điều mình thích và theo đuổi nó đến cùng. Dù là nấu ăn, pha chế nước uống, viết lách…tất cả đều có thể gọi là đam mê nếu bạn thích.

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng có bạn trai, hay lấy chồng thì cuộc đời sẽ chỉ cần quẩn quanh bên một người đàn ông. Nhưng đừng dại  có suy nghĩ đó. Đàn ông không thể và cũng không nên là tất cả trong cuộc đời bạn. Bạn yêu một người và cũng đừng quên yêu chính mình. Yêu bản thân chính là biết mình muốn làm gì, sống sao để trọn đầy và hạnh phúc nhất.

Cũng nên hiểu, sẽ không có người đàn ông nào thấy thoải mái khi bạn xem họ là tất cả. Ngược lại, họ lại thích những người phụ nữ biết theo đuổi đam mê đến cùng. Đàn ông chinh phục phụ nữ, nhưng sẽ không thích phụ nữ vì họ từ bỏ đam mê của mình. Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết điều gì là quan trọng và đàn ông không phải là điều quan trọng nhất.

Phụ nữ muốn đàn ông ‘quỳ rạp’ yêu thương hết lòng hết dạ, đừng bao giờ quên 4 điều này - Ảnh 2
Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết điều gì là quan trọng và đàn ông không phải là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Luôn phải xinh đẹp

Với phụ nữ, nhan sắc là thứ vũ khí không bao giờ được phép buông bỏ. Ngay cả khi bạn là vợ, cả ngày tất bật không ngớt tay cũng không được quên. Phải để chồng hiểu bạn là vợ, là mẹ nhưng bạn cũng cần thời gian để chăm sóc mình. Đừng cứ ôm hết thảy vào người, có chồng là để chia sẻ. Đừng cứ mải miết hy sinh, quay lại thanh xuân không còn, bạn còn gì ngoài tấm thân già nua?

Yêu thương mình một chút đi phụ nữ ơi, đời có bao nhiêu đâu. Mà đàn ông thì luôn không cưỡng nổi cái đẹp. Bạn không cần phải đẹp như hoa hậu hay hot girl nhưng phải đẹp nhất có thể. Chăm chút mình mỗi ngày, tinh tươm trong cả bề ngoài lẫn ứng xử. Phụ nữ không đẹp, vốn không có quà. Muôn đời vẫn thế, bạn đẹp không phải chỉ vì mình mà còn vì chồng vì con. Đàn bà biết làm đẹp không khi nào vô ích cả, phải nhớ như thế!

Đừng quên mất nụ cười

Với đàn ông, phụ nữ nào cũng đẹp nhất khi cười. Lắm lúc, chỉ cần một nụ cười của phụ nữ, đàn ông nguyện lòng làm không ít điều. Phụ nữ phải biết nụ cười chính là thứ vũ khí dễ dàng “hủy diệt” đàn ông nhất.

Cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đừng nghĩ quá tiêu cực. Đời đàn bà nhiều gian lao thật nhưng quan trọng vẫn là cách ta lựa chọn đối đầu thế nào. Vui vẻ, tích cực, cười nhiều hơn thì vẫn tốt hơn muộn phiền không giúp ích được gì. Nụ cười cũng sẽ khiến hạnh phúc và may mắn dễ tìm đến bạn hơn. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ quên nụ cười của mình, phụ nữ ơi!

Người đàn bà từng trải…

Người đàn bà từng trải…

Đàn bà từng trải không ngu ngốc, càng không tỏ khôn ngoan ở đời. Nhưng họ vẫn có thể giả khờ khạo khi cần, cũng chỉ để nhìn thấu lòng dạ đàn ông. Vì vậy đừng dại lừa dối họ làm gì.

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