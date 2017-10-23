Ly hôn tuyệt nhiên không phải là tội lỗi của đàn bà

Ly hôn chính là hai cuộc đời rời bỏ nhau, nghe vậy cũng đã thấy nặng nề. Người ta yêu nhau ngày một ngày hai cũng là dễ. Chứ còn lấy nhau, ở với nhau được bao năm vốn đã từng mất không ít cố gắng. Chia tay, nói một câu là chỉ nhìn thấy lưng nhau. Chứ ly hôn, ký một chữ, nhìn lại là cả một quãng dài khó lòng vứt bỏ. Nhưng người với người, ở hay đi cũng đã là duyên phận. Tờ hôn thú nào là minh chứng một đời một kiếp sắt son. Cũng hãy hiểu ly hôn như một lời chào tạm biệt của những kẻ không còn duyên phận bên nhau. Người ta ly hôn là vì không còn phù hợp, vì chẳng thể khiến nhau hạnh phúc hơn. Đơn giản là kết thúc một đoạn tình hết thời hạn. Thế thì ly hôn tuyệt nhiên không phải là tội lỗi của đàn bà. Đã thế thì việc gì phải oán trách bản thân mải miết, phải tự ti đến tiêu cực? Hãy nghĩ, đó chỉ là một chặng đường ta phải qua. Không thể đi tiếp thì đành rẻ một bước mà bắt đầu một lối mới. Vậy thôi…

Không phải đã từng nghĩ ly hôn sẽ hạnh phúc hơn sao

Mọi sự kết thúc cũng là vì không thể hạnh phúc được nữa. Rồi thì ly hôn, tiễn nhau qua cánh cửa vợ chồng. Vậy mà sao lại có lúc như không chịu nổi cái kết chính mình đã lựa chọn, dùng dằn mải miết với quá khứ? Hãy nhớ, ta đã từng mỏi mệt và hy vọng kết thúc duyên nợ ấy thế nào. Không phải đã từng nghĩ ly hôn sẽ hạnh phúc hơn sao. Đến cuối cùng, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, dù rằng là rời bỏ nhau, là dứt đi một nhân duyên từng là nửa cuộc đời về sau. Mọi thứ ở đời đều được định đoạt bởi một cái giá. Cái giá cho một cơ hội hạnh phúc khác chính là bản lĩnh bỏ lại vấn vương đã từng. Thế thì phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Bản thân đã mỏi mệt nhường nào, cũng cần được yêu thương hơn.