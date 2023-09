Muốn chồng chiều chuộng, cung phụng mình như bà hoàng, phụ nữ phải biết những 'chiêu' này

Đàn ông yêu bằng mắt nên phụ nữ chúng ta khi làm vợ vẫn nên thỏa mãn đôi mắt của chồng mình. Có thể bạn không quá xinh đẹp, không quá nổi bật như những cô gái trẻ ngoài kia, nhưng bạn phải tự tin và biết chăm sóc chính ngoại hình của mình. Có nhiều phụ nữ khi lấy chồng rồi, do những khó khăn vất vả của cuộc sống gia đình nên đánh mất đi nét đẹp của mình. Họ bận công việc bếp núc, bận chăm lo cho miếng ăn giấc ngủ của con cái, bận chuẩn bị đồ dùng cho chồng mỗi lúc ra ngoài,… Thời gian của họ dành hết cho gia đình, quên đi việc chăm sóc chính bản thân. Họ bắt đầu xuề xòa trong cách ăn mặc và đầu tóc, bỏ qua trang điểm mỗi khi vội vã ra ngoài,…Họ khiến chồng nhìn mình với một hình ảnh lôi thôi lếch thếch.

Hầu hết khi phụ nữ trở thành vợ, đều phải đảm nhận việc nấu nướng như một thiên chức. Có thể bạn nấu nướng không giỏi, nhưng hãy tinh ý để biết những món ăn hợp khẩu vị của chồng. Cố gắng học tập từ những người có kinh nghiệm trong việc nấu những món đó, ví dụ như mẹ chồng, để có thể đạt được mức điểm tối đa từ mức thưởng thức của chồng, Sau đó, hãy nên thường xuyên nấu chúng vào những dịp đặc biệt hoặc cuối tuần. Có như vậy thì dù đi xa đến đâu, chồng cũng sẽ nhớ món vợ nấu và muốn nhanh chóng trở về tổ ấm của hai người.

Thứ ba, phải biết ghen đúng cách

Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Ghen nghĩa là yêu. Phụ nữ ghen chồng là điều bình thường và nó giống như một thứ gia vị tình yêu. Tuy nhiên, giống như bất kì một loại gia vị nào, ghen phải đúng cách. Ghen tuông là con dao hai lưỡi. Nếu bạn dùng nó đúng cách, sẽ rất tốt cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng nếu không thông minh mà dùng nó sai cách thì sẽ khiến quan hệ vợ chồng căng thẳng. Phụ nữ không nên ghen tuông vô cớ. Điều này sẽ khiến chồng khó chịu và không còn cảm hứng yêu thương với bạn nữa đấy.

Thứ tư, không so sánh chồng với người đàn ông khác

Đàn ông có tự tôn của chính họ. Họ sẽ không chấp nhận chuyện vợ mình lúc nào cũng đem mình ra so sánh với chồng người khác. Chồng người khác tâm lí như nào, quan tâm vợ những ngày đặc biệt như nào, thường xuyên đưa vợ đi chơi, mua tặng vợ những món quà ra sao,…đều không quan trọng với cuộc sống gia đình của hai vợ chồng bạn. Nếu lúc nào bạn cũng tỏ ra bóng gió rằng chồng người ta tốt hơn chồng mình, cái sĩ diện của chồng bạn sẽ bị tổn thương. Anh ấy sẽ không làm cho bạn những điều chồng người ta làm cho vợ đâu, sĩ diện mà. Do đó, không nên so sánh bất kì điều gì. Hãy tỏ ra tinh tế nếu muốn nhận được những món quà yêu thương từ chồng bạn nhé.

Thứ năm, san sẻ trách nhiệm tài chính với chồng

Kinh tế gia đình mặc định do đàn ông nắm giữ từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, là một người phụ nữ hiện đại, bạn hãy nên san sẻ trách nhiệm tài chính với chồng của mình. Dù người chồng nào cũng muốn trở thành trụ cột về tài chính, nhưng để họ tôn trọng, bạn vẫn cần đóng góp vào nguồn tài chính đó. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách nâng tầm quan trọng của chồng và của mình. Cho chồng quyền quyết định nhưng tinh tế hướng chồng theo ý kiến của mình. Bạn hãy tỏ ra tôn trọng những quyết định của chồng. Là một người đàn ông, anh ấy có ý kiến và lí trí riêng của mình. Bạn tôn trọng họ đúng mực, họ cũng sẽ tôn trọng bạn. Tuy nhiên, cũng không nên tin tưởng một cách mù quáng. Nếu thật sự cảm thấy họ quyết định sai, hãy bày tỏ quan điểm của bạn một cách nghiêm túc và khéo léo.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mỗi người phụ nữ nếu muốn tổ ấm của mình hạnh phúc thì phải nằm lòng những bí quyết trên. Người đàn ông sẽ luôn yêu thương và tôn trọng người vợ đảm đang, khéo léo của mình.