Gửi em, người đàn bà muốn giật chồng người...

Phụ nữ yêu 23/10/2017 06:23

Không, em ơi đừng dại nghĩ mình thông minh hơn đàn ông, nhất là đàn ông có vợ. Họ đủ thông minh để chơi trò tình ái bội bạc sau lưng vợ. Họ đủ khôn ranh để bao biện tội lỗi của mình.

Em nói với tôi, em không giành người đàn ông của kẻ khác, em chỉ muốn giữ lấy thứ thuộc về mình.

Em tỏ ra mình nhẫn tâm và tàn nhẫn như chính chiếc áo nhân tình mà thiên hạ khoác lên người em. Em như thách thức với cả đạo lý bản ngã của chính mình. Nhưng tôi biết chắc mỗi giây mỗi phút trong đời em đều thấy mình là kẻ tội lỗi. Đàn bà mà, càng yêu đậm sâu, càng bất chấp tội lỗi. Càng giương oai kiêu hãnh, càng mềm mỏng đến yếu ớt. Và tôi hiểu, chẳng có người đàn bà nào muốn một tình yêu quá nhiều đánh đổi. Mà yêu một người đàn ông đã có vợ thì từ đầu chính là đánh cược tất cả.

Tôi biết, người đời vốn không nhìn thấy thứ tình cảm em nguyện giành lấy để bẻ cong bản ngã của chính mình. Người ta chỉ thấy ở em một danh phận quá nhơ nhuốc và lố lăng của đàn bà, là nhân tình. Tôi tôn trọng tình yêu của em, vì trên đời này tình yêu chưa khi nào là xấu xí cả. Có sai, có không tốt đẹp chính là vì em chọn không đúng người. Nếu em yêu một người đàn ông chưa vợ, thế gian có thể hô hào sự bản lĩnh khi giành lấy tình yêu của em. Nhưng đáng tiếc thay, người em yêu vốn dĩ là chồng của kẻ khác, là cha của những đứa trẻ. Em sai, chính là sai từ khi chọn lựa như thế.

Gửi em, người đàn bà muốn giật chồng người... - Ảnh 1
Yêu một người đàn ông đã có vợ thì từ đầu chính là đánh cược tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Em nói với tôi, người đàn ông ấy yêu em thật lòng. Em bảo rằng vì anh ta quá yêu em mà phải lừa dối vợ con, anh ta không thể rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng em này, đàn ông không phức tạp như đàn bà đâu. Đàn bà có thể tự hành hạ mình vì hạnh phúc của kẻ khác. Đàn ông thì không, họ chỉ làm vì họ muốn, chẳng vì hạnh phúc của bất ai khác. Nếu họ yêu em tới mức chẳng màng vợ con, họ đã sẵn sàng cho em một danh phận. Họ không thể vì em bỏ vợ con thì chính là vì em chỉ là một chỗ trú tạm bợ.

Em phải hiểu, thứ tình yêu đàn ông dành cho em chính là xây nên từ gian dối bội bạc của họ với vợ. Người đàn ông có thể bỏ hết nghĩa tình vợ chồng bao lâu năm để đến với kẻ khác thì tình yêu với họ có thời hạn bao lâu? Dài hạn sao, vốn không đủ sức đâu. Sức trẻ em có, nhan sắc em thừa nhưng không là vô hạn. Tình yêu của đàn ông có vợ cũng sẽ chỉ có thời hạn bằng đúng xuân thì em có. Họ có thể bội bạc vợ mình thì còn có ai họ có thể thủy chung cho được. Đừng quá tự tin vào thứ tình yêu đàn ông rót vào tai em trong bóng tôi. Lòng dạ đàn ông ngoại tình chỉ có nới ra bội bạc chứ không bao giờ khép lại thủy chung nổi.

Gửi em, người đàn bà muốn giật chồng người... - Ảnh 2
Lòng dạ đàn ông ngoại tình chỉ có nới ra bội bạc chứ không bao giờ khép lại thủy chung nổi - Ảnh minh họa: Internet

Và em ơi đàn ông nào có là đứa trẻ để em gọi dạ bảo vâng. Họ nào có ngu ngốc không nghĩ suy mọi điều. Em nghĩ một câu đàn ông nói yêu em là trọn tình trọn nghĩa. Em chắc chắn họ có thể bỏ vợ con mà đến với em chính là đậm sâu một đời. Không, em ơi đừng dại nghĩ mình thông minh hơn đàn ông, nhất là đàn ông có vợ. Đàn ông đã có gia đình rồi thì rành rõi đời cỡ nào em biết không? Họ đủ thông minh để chơi trò tình ái bội bạc sau lưng vợ. Họ đủ khôn ranh để bao biện tội lỗi của mình. Và họ cũng dư thừa lý trí để vứt bỏ thứ có thể phá vỡ gia đình của họ. Đàn bà, chỉ có thua thiệt khi dùng tình cảm đấu trí với một kẻ đầy toan tính như thế. Ngay từ đâu em đã thua rồi, vì em thật lòng nên em thua, thua triệt để.

Vì vậy, đừng dại vác yêu đương đi giành giật chồng của kẻ khác. Những điều có thể giành của người khác, vốn không bao giờ ở yên bên em. Rồi thì tim em đau, kiêu hãnh em đổ vỡ, lòng tự trọng cũng sẽ không còn. Có đáng không? Em có từng nghĩ mình xứng đáng hơn một hạnh phúc khác? Một người nguyện ý ở bên em, xem em là duy nhất, trọn đời chỉ có mình em. Đàn ông xứng đáng chính là không cần em phải nhọc công giành giật. Lựa chọn đó mới là chính xác, mới là hạnh phúc một đời em ơi…

Người đàn bà từng trải…

Người đàn bà từng trải…

Đàn bà từng trải không ngu ngốc, càng không tỏ khôn ngoan ở đời. Nhưng họ vẫn có thể giả khờ khạo khi cần, cũng chỉ để nhìn thấu lòng dạ đàn ông. Vì vậy đừng dại lừa dối họ làm gì.

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