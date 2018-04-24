4 mẫu đàn ông vô cùng khó giữ, phụ nữ nên cân nhắc trước khi qua lại

Phụ nữ yêu 24/04/2018 10:11

Phụ nữ nếu không muốn suốt đời phải lao tâm khổ tứ vì một người thì đừng qua lại với những kiểu đàn ông này.

Có người chọn đàn ông qua vẻ bên ngoài, có người lại nhìn vào nhân cách. Mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, miễn là họ thật sự hạnh phúc. Tuy nhiên có những kiểu người hễ đụng đến là bạn sẽ đau khổ, tốt nhất nên tránh kẻo suốt đời tổn thương vì một người không xứng đáng.

Thích lướt web hơn là nói chuyện với bạn

4 mẫu đàn ông vô cùng khó giữ, phụ nữ nên cân nhắc trước khi qua lại - Ảnh 1
Đàn ông thích sống ảo, không thể chung thủy được - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu đàn ông thích sống ảo, chỉ muốn trải nghiệm thế giới ảo, không muốn tiếp xúc với ai. Hẹn hò mà chàng cứ cầm điện thoại, bạn có thật sự thấy thoải mái không? Vả lại những người thích sống ảo, họ luôn đăng tải mọi thứ cho thế giới biết, không thể giữ được bí mật. Hoặc anh ấy đi thả thính lung tung. Điều này sẽ khiến bạn vô cùng khó chịu, cảm giác như bị phản bội. Dù ở bên bạn nhưng anh ấy luôn cầm điện thoại không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Thậm chí không nói chuyện hay tâm sự cùng bạn, điều này vô tình khiến cho mối quan hệ trở nên tẻ nhạt, không còn gì là thú vị. Nếu gặp phải anh chàng kiểu này, bạn đừng dại mà đụng vào kẻo khổ sở suốt đời.

Sướng từ trong trứng nước

4 mẫu đàn ông vô cùng khó giữ, phụ nữ nên cân nhắc trước khi qua lại - Ảnh 2
Đàn ông được cung phụng từ nhỏ, không có khả năng chăm sóc cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Những kiểu công tử bột này không thể làm gì ra trò. Bởi họ đã quen với việc được người khác cung phụng, chăm sóc, không có khả năng quan tâm người khác. Nếu qua lại với đàn ông kiểu này, bạn vừa là người yêu, người mẹ vừa là người chị quan tâm anh ấy từng chút một. Thậm chí công tử bột không thể chịu những tổn thương hay tác động quá lớn bên ngoài. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, anh ấy sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, không có chí tiến thủ. Người đàn ông không có ý chí, chẳng thể nào làm nên nghiệp lớn, mãi sống dựa dẫm và luồn cúi trước người khác. Nếu gia đình giàu có, anh ấy sẽ kế thừa sản nghiệp. Còn nhà không có cơ ngơi, anh ấy sẽ trở thành người vô công rỗi nghề, ăn bám ba mẹ. Lấy người đàn ông này làm chồng, sớm muộn gì cũng dẫn đến ly hôn.

Chơi với những người xấu

Có câu muốn biết người đàn ông đó như thế nào chỉ cần nhìn vào những người xung quanh anh ấy. Trước khi chính thức qua lại với ai đó, bạn nên quan sát bạn bè anh ấy là người như thế nào. Nếu họ là thành phần ăn chơi, gái gú, không chí thú làm ăn, chắc chắn người đàn ông của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Phụ nữ nên tinh ý một chút, đừng bỏ qua những điều quan trọng này kẻo cuộc sống sau này chỉ toàn là khổ đau.

Quá xem trọng vẻ bề ngoài của mình

4 mẫu đàn ông vô cùng khó giữ, phụ nữ nên cân nhắc trước khi qua lại - Ảnh 3
Phụ nữ nên nhớ, chồng đẹp là chồng của người ta - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông xem trọng vẻ bề ngoài của mình quá nhiều sẽ có tính cách khá kiêu ngạo. Khi đi ra đường, anh ấy luôn chải chuốt, quần áo sành điệu. Khi đi bên cạnh anh ấy, bạn sẽ cảm thấy bị lép vế, không còn tự tin và thoải mái. Vả lại khi quen người kiểu này, bạn sẽ phải cố gắng ăn diện sao cho sánh bằng anh ấy kẻo sẽ bị chê cười. Chàng trai có ngoại hình đẹp chỉ biết chăm sóc cho mình, không quan tâm đến người khác. Họ luôn bị cám dỗ, có thể bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào.

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