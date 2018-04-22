Đừng cằn nhằn đàn ông vô tâm nữa, chị em từng lắng nghe những điều này từ chồng chưa?

Phụ nữ yêu 22/04/2018 14:23

Dưới đây là những điều đàn ông khao khát muốn chia sẻ cùng với vợ nhưng lại khó lòng nói ra, các chị em nên biết để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Anh trở về nhà trong bộ dạng say khướt, chếnh choáng đứng không vững, nhưng miệng luôn lẩm bẩm trách vợ.

- Em chưa từng hiểu anh. Em có bao giờ hiểu anh đang nghĩ gì chưa? Em có biết anh phải chịu đựng chuyện này lâu lắm rồi không hả?

Chị vội đỡ chồng vào phòng, dùng khăn ướt lau mặt cho anh tỉnh táo hơn. Nhìn chồng ngủ say, lòng chị hơi xốn xang. Mới hôm qua, anh chị vừa cãi vã việc hiểu và không hiểu nhau. Anh nói vợ chồng nên hiểu nhau. Chị lại cho rằng đàn ông luôn cất giấu những bí mật của mình, không nói làm sao hiểu được. Vậy là anh liền đáp trả, vợ tinh ý nên biết những điều đó, không cần chồng phải nói. Chị thấy việc đó không công bằng, chị cũng phải lo chuyện riêng, có việc gì khó khăn anh phải nói, chứ im lặng ai mà biết được. Cả hai cãi nhau rất lớn, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, chị thấy nên nhìn nhận lại bản thân mình.

Đừng cằn nhằn đàn ông vô tâm nữa, chị em từng lắng nghe những điều này từ chồng chưa? - Ảnh 1
Đàn bà hãy thấu hiểu những điều này của chồng để gia đình hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua chị có hơi vô tâm khiến chồng chịu nhiều áp lực. Có lẽ vậy mà anh mới mượn rượu nói những lời ấm ức bấy lâu nay. Sau lần cãi vã đó, chị nhận ra rất nhiều điều. Đàn ông vốn dĩ cũng yếu mềm như phụ nữ, họ cũng cần được quan tâm và hỏi han. Nhưng vì lòng tự trọng quá lớn khiến họ chọn cách im lặng để bảo vệ cho chính mình. Bởi vậy, các chị em à! Thương chồng thì nên tâm lý một chút, thấu hiểu những điều anh ấy phải trải qua.

Chuyện công việc

Đàn ông là trụ cột trong gia đình. Họ luôn thể hiện tốt bản lĩnh của mình đối với người phụ nữ bên cạnh. Tuy nhiên điều này vô tình trở thành một gánh nặng, khiến họ chẳng thể tâm sự cùng ai khi khó khăn. Nếu nói ra gặp phải cô vợ không tâm lý sẽ nghĩ anh ấy là người vô dụng, hay than vãn. Vậy nên đàn ông thường chịu đựng những khó khăn, vất vả một mình, khó mở miệng tâm sự cùng vợ. Bởi vậy, cô vợ tâm lý nên để ý chuyện công việc của chồng. Nếu không hỏi trực tiếp anh ấy, bạn có thể tìm hiểu thông qua bạn bè, để biết chồng đang phải chịu đựng những áp lực như thế nào. Có vậy, gia đình bạn mới thật sự hạnh phúc và gắn bó.

Chuyện gia đình chồng

Đừng cằn nhằn đàn ông vô tâm nữa, chị em từng lắng nghe những điều này từ chồng chưa? - Ảnh 2
Hãy đối xử tốt với những thành viên trong gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ thường khá e dè trong việc đối xử với gia đình chồng. Bởi định kiến ngày xưa quá lớn, họ cứ nghĩ mẹ chồng là người khó tính, em chồng là cô gái hay nói xấu, buôn chuyện người khác. Nhưng trên thực tế, cách gia đình chồng đối xử với bạn như thế nào là tùy vào cách đối đãi của bạn với họ. Khi bạn tốt với họ, họ sẽ chân thành với bạn. Đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, lâu lâu hãy gọi điện hỏi thăm gia đình chồng, cùng mẹ chồng, em chồng đi mua sắm, ăn uống để thắt chặt tình cảm. Và đó cũng là điều đàn ông muốn được thấy ở vợ của mình.

Chuyện con cái

Đã là vợ chồng, tất cả đều là việc chung. Việc nuôi con cũng vậy, bạn nên lắng nghe ý kiến của anh ấy, đừng cứ tự mình quyết định. Lắng nghe quan điểm của chồng tức là bạn đang thể hiện mình tôn trọng anh ấy biết dường nào. Có nhiều người phụ nữ ngạo mạn đến mức chỉ nghĩ bản thân là đúng, sẵn sàng phản bác hết những việc làm của đàn ông. Điều này vô tình dẫn đến những đổ vỡ trong hôn nhân.

Chuyện chăn gối

Đừng cằn nhằn đàn ông vô tâm nữa, chị em từng lắng nghe những điều này từ chồng chưa? - Ảnh 3
Vợ chồng phải hòa hợp trong chuyện chăn gối cuộc sống mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng có vấn đề trong chuyện ấy, bạn nên cùng chồng tháo gỡ và vượt qua. Đàn ông không thể chịu đựng được ánh mắt khinh thường, cũng như những câu nói chế nhạo từ bạn. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên biết cùng chồng đối diện với khó khăn, chủ động hơn trong chuyện chăn gối để cải thiện mối quan hệ.

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