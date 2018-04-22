Đàn ông làm 4 điều này, chắc chắn đã yêu bạn say đắm, chỉ chờ ngày ‘rước nàng về dinh’

Khi yêu, phụ nữ và đàn ông khác nhau. Người yêu bằng con tim, kẻ yêu bằng lý trí. Đàn bà có thể yêu và kết hôn vì con tim rung động, nhưng đàn ông thì khác, họ chỉ cưới người mình có "cảm giác đặc biệt" làm vợ. Trên thực tế, đàn ông chỉ yêu thật lòng khi tìm được đúng người, đúng thời điểm. Nếu muốn biết anh ấy có yêu thật lòng và muốn kết hôn hay không chỉ cần nhìn vào 4 điều này là rõ ngay tức khắc.

Anh chàng chí thú làm ăn, luôn muốn chu toàn cho cuộc sống của cả hai sau này, ắt hẳn là người chân thành. Lấy được người đàn ông biết cách kiếm tiền, bạn sẽ không phải chịu khổ về sau. Khi đang yêu nhau, bạn nên chú ý xem anh ấy có nói về kế hoạch sau này cả hai sẽ như thế nào, sống ra sao hay không. Nếu có thì xin chúc mừng, anh ấy đang có ý định cưới bạn làm vợ. Một khi đã xác định lâu dài với ai, anh ấy sẽ không bao giờ để người đó có cuộc sống túng thiếu hay nghèo khổ. Anh ấy luôn đặt lợi ích của vợ con lên hàng đầu.

Điểm này rất quan trọng với một người đàn ông chân thành. Anh ấy luôn thủ thỉ với bạn về những kế hoạch tương lai của cả hai. Chắc chắn chàng đã xem bạn là một phần của cuộc sống, là người nâng khăn sửa túi sau này. Người đàn ông luôn biết nhìn xa trông rộng sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Tuy nhiên, trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân đứng quá tin tưởng một người, việc gì cũng có giới hạn, đừng để mình phải tổn thương, đàn bà nhé!

Bảo vệ bạn trước gia đình của anh ấy

Anh ấy luôn bảo vệ bạn trước mặt gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai cũng làm được điều này. Bởi đàn ông vốn có sự tôn trọng nhất định đối với gia đình của mình. Anh ấy không muốn ai đụng chạm hay làm tổn thương đến ba mẹ cũng như anh chị em trong gia đình. Vì vậy, một khi anh ấy sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn trước mặt mọi người, bạn nên tin tưởng vào tình yêu của anh ấy. Chắc chắn cuộc sống sau này của bạn sẽ không phải chịu sự hạch sách của gia đình chồng khi đã có người chồng tuyệt vời như thế này. Thậm chí anh ấy còn bảo vệ hình tượng của bạn trong mắt người khác. Chẳng hạn, anh ấy sẽ phản bác lại những điều mà người khác nói sai hoặc nói xấu về bạn.

Để bạn nêu lên ý kiến của mình trong những cuộc nói chuyện

Anh ấy tôn trọng ý kiến của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Điều cuối cùng, anh ấy luôn tôn trọng những ý kiến cũng như quan điểm cuộc sống của bạn. Anh ấy không bắt ép bạn phải làm như thế này, như thế kia. Cảm xúc của bạn như thế nào sẽ quyết định đến tâm trạng của anh ấy. Chàng luôn tỏ ra quan tâm đến từng cử chỉ và câu nói để biết cách tôn trọng, nâng cao giá trị của bạn. Người đàn ông như thế này sẽ là người chồng, người cha có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Anh ấy sẽ không bao giờ khiến vợ mình phiền lòng.