Đàn ông làm 4 điều này, chắc chắn đã yêu bạn say đắm, chỉ chờ ngày ‘rước nàng về dinh’

Phụ nữ yêu 22/04/2018 10:50

Đàn ông yêu và ghét rất rõ ràng, không giống với phụ nữ chẳng thể phân biệt được cảm xúc trong tình yêu. Một khi đã yêu thật lòng, đàn ông chắc chắn sẽ bộc lộ những điều này.

Khi yêu, phụ nữ và đàn ông khác nhau. Người yêu bằng con tim, kẻ yêu bằng lý trí. Đàn bà có thể yêu và kết hôn vì con tim rung động, nhưng đàn ông thì khác, họ chỉ cưới người mình có "cảm giác đặc biệt" làm vợ. Trên thực tế, đàn ông chỉ yêu thật lòng khi tìm được đúng người, đúng thời điểm. Nếu muốn biết anh ấy có yêu thật lòng và muốn kết hôn hay không chỉ cần nhìn vào 4 điều này là rõ ngay tức khắc.

Chí thú làm ăn lo cho tương lai của cả hai

Đàn ông làm 4 điều này, chắc chắn đã yêu bạn say đắm, chỉ chờ ngày ‘rước nàng về dinh’ - Ảnh 1
Anh ấy biết cách kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Anh chàng chí thú làm ăn, luôn muốn chu toàn cho cuộc sống của cả hai sau này, ắt hẳn là người chân thành. Lấy được người đàn ông biết cách kiếm tiền, bạn sẽ không phải chịu khổ về sau. Khi đang yêu nhau, bạn nên chú ý xem anh ấy có nói về kế hoạch sau này cả hai sẽ như thế nào, sống ra sao hay không. Nếu có thì xin chúc mừng, anh ấy đang có ý định cưới bạn làm vợ. Một khi đã xác định lâu dài với ai, anh ấy sẽ không bao giờ để người đó có cuộc sống túng thiếu hay nghèo khổ. Anh ấy luôn đặt lợi ích của vợ con lên hàng đầu.

Luôn nói về những kế hoạch trong tương lai của cả hai

Điểm này rất quan trọng với một người đàn ông chân thành. Anh ấy luôn thủ thỉ với bạn về những kế hoạch tương lai của cả hai. Chắc chắn chàng đã xem bạn là một phần của cuộc sống, là người nâng khăn sửa túi sau này. Người đàn ông luôn biết nhìn xa trông rộng sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Tuy nhiên, trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân đứng quá tin tưởng một người, việc gì cũng có giới hạn, đừng để mình phải tổn thương, đàn bà nhé!

Bảo vệ bạn trước gia đình của anh ấy

Đàn ông làm 4 điều này, chắc chắn đã yêu bạn say đắm, chỉ chờ ngày ‘rước nàng về dinh’ - Ảnh 2
Anh ấy luôn bảo vệ bạn trước mặt gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai cũng làm được điều này. Bởi đàn ông vốn có sự tôn trọng nhất định đối với gia đình của mình. Anh ấy không muốn ai đụng chạm hay làm tổn thương đến ba mẹ cũng như anh chị em trong gia đình. Vì vậy, một khi anh ấy sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn trước mặt mọi người, bạn nên tin tưởng vào tình yêu của anh ấy. Chắc chắn cuộc sống sau này của bạn sẽ không phải chịu sự hạch sách của gia đình chồng khi đã có người chồng tuyệt vời như thế này. Thậm chí anh ấy còn bảo vệ hình tượng của bạn trong mắt người khác. Chẳng hạn, anh ấy sẽ phản bác lại những điều mà người khác nói sai hoặc nói xấu về bạn.

Để bạn nêu lên ý kiến của mình trong những cuộc nói chuyện

Đàn ông làm 4 điều này, chắc chắn đã yêu bạn say đắm, chỉ chờ ngày ‘rước nàng về dinh’ - Ảnh 3
Anh ấy tôn trọng ý kiến của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Điều cuối cùng, anh ấy luôn tôn trọng những ý kiến cũng như quan điểm cuộc sống của bạn. Anh ấy không bắt ép bạn phải làm như thế này, như thế kia. Cảm xúc của bạn như thế nào sẽ quyết định đến tâm trạng của anh ấy. Chàng luôn tỏ ra quan tâm đến từng cử chỉ và câu nói để biết cách tôn trọng, nâng cao giá trị của bạn. Người đàn ông như thế này sẽ là người chồng, người cha có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Anh ấy sẽ không bao giờ khiến vợ mình phiền lòng.

Không phải đàn ông, đây mới chính là những điều khiến đàn bà hạnh phúc

Không phải đàn ông, đây mới chính là những điều khiến đàn bà hạnh phúc

Sau đây là những điều phụ nữ nhất định phải làm được để không bao giờ rơi nước mắt vì những người đàn ông không xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện đàn ông yêu thật lòng cách nhận biết đàn ông yêu chân thành yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 15 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này