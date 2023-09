Chồng ngoại tình vì vợ không có thói quen chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều mà nhiều cô vợ thường mắc phải. Vì nhiều lý do như công việc bận rộn, con cái quấy khóc mà nhiều người bỏ rơi chồng mình. Điều này vô tình đẩy chồng vào vòng tay của người khác. Các cô vợ nên cẩn trọng, đừng quá ham công tiếc việc, đừng dành thời gian cho con quá nhiều mà phớt lờ cảm xúc của chồng. Hãy dành cho anh ấy những câu nói động viên, an ủi và lắng nghe tâm sự khi anh ấy cần. Cô vợ tâm lý sẽ biết giúp chồng vượt qua khó khăn, vất vả, không cần phải đợi đến khi chồng ngoại tình mới kịp nhận ra sai lầm. Nói chung, vợ phải biết những khó khăn anh ấy đang gặp phải, những khúc mắc khó giãi bày. Để khi đó bạn sẽ biết cách an ủi, cùng anh ấy vượt qua.

Vợ càm ràm dẫn đến xung đột, cãi nhau suốt ngày