Không phải tình dục, đây mới là những điều đẩy đàn ông vào con đường ngoại tình

Phụ nữ yêu 20/04/2018 11:32

Nhiều người thường nghĩ đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục, nhưng thực tế đây mới là nguyên nhân khiến họ có những mối quan hệ ngoài luồng.

Phụ nữ nên nhớ, không có đàn ông chung thủy, chẳng qua là họ chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi. Các cô vợ nên biết nguyên nhân chồng mình ngoại tình để biết cách đối phó, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Vợ không quan tâm, không chia sẻ nỗi vất vả của chồng

Không phải tình dục, đây mới là những điều đẩy đàn ông vào con đường ngoại tình - Ảnh 1
Chồng ngoại tình vì vợ không có thói quen chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều mà nhiều cô vợ thường mắc phải. Vì nhiều lý do như công việc bận rộn, con cái quấy khóc mà nhiều người bỏ rơi chồng mình. Điều này vô tình đẩy chồng vào vòng tay của người khác. Các cô vợ nên cẩn trọng, đừng quá ham công tiếc việc, đừng dành thời gian cho con quá nhiều mà phớt lờ cảm xúc của chồng. Hãy dành cho anh ấy những câu nói động viên, an ủi và lắng nghe tâm sự khi anh ấy cần. Cô vợ tâm lý sẽ biết giúp chồng vượt qua khó khăn, vất vả, không cần phải đợi đến khi chồng ngoại tình mới kịp nhận ra sai lầm. Nói chung, vợ phải biết những khó khăn anh ấy đang gặp phải, những khúc mắc khó giãi bày. Để khi đó bạn sẽ biết cách an ủi, cùng anh ấy vượt qua.

Vợ càm ràm dẫn đến xung đột, cãi nhau suốt ngày

Không phải tình dục, đây mới là những điều đẩy đàn ông vào con đường ngoại tình - Ảnh 2
Đàn ông ghét cô vợ càm ràm nhiều chuyện, gây áp lực cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngán ngẫm việc phải đối mặt với người vợ hay càm ràm. Anh ấy không chấp nhận được việc vợ chồng nói một hai câu đã cãi nhau, xảy ra xung đột quá nhiều. Có nhiều cô vợ khi cãi nhau cứ muốn đẩy xung đột lên đỉnh điểm. Hành động này bạn đã vô tình đẩy chồng về phía người khác. Anh ấy sẵn sàng đi tìm những người phụ nữ khác để nhận được sự an ủi, chứ không muốn ở bên cạnh người phụ nữ chuyên môn gây sự. Phụ nữ thông minh nên biết mỗi việc bạn làm, mỗi hành động của bạn đều sẽ khiến đàn ông hạnh phúc hay tổn thương. Vì vậy, đừng vì một phút thiếu suy nghĩ mà gây nhiều áp lực tinh thần cho chồng.

Áp lực trong công việc khiến anh ấy nghẹt thở

Đây là nguyên nhân dễ đẩy đàn ông dấn thân vào con đường ngoại tình nhất. Nếu thời điểm này, vợ không đủ tâm lý, chồng sẽ tìm người khác để trút bầu tâm sự. Các cô nhân tình thường hơn vợ ở chỗ biết lắng nghe và chiều theo ý đàn ông nên được yêu thương và say mê. Đổi lại vợ luôn tỏ ra cáu gắt, mệt mỏi khi chồng than vãn. Vợ chồng hãy ngồi lại với nhau, cùng san sẻ những nỗi vất vả của bản thân. 

Tiếp xúc với Internet, mạng xã hội quá nhiều

Không phải tình dục, đây mới là những điều đẩy đàn ông vào con đường ngoại tình - Ảnh 3
Anh ấy thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Thời buổi công nghệ hiện đại, người người nhà nhà đều sử dụng mạng xã hội để đăng tải những hoạt động hàng ngày của mình. Và mạng xã hội cũng là mảnh đất màu mỡ giúp đàn ông ngoại tình. Đôi khi chỉ là một tin nhắn hay bắt gặp hình ảnh của một cô gái cũng khiến anh ấy mê mệt. Nếu không muốn gia đình đổ vỡ, vợ chồng hãy tắt hết thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, hoặc hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội càng nhiều càng tốt. Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy đặt điện thoại xuống và nói chuyện với nhau.

Do đã kết hôn quá lâu

Ở một giai đoạn nào đó, vợ chồng sẽ cảm thấy chán nhau bởi vì đã kết hôn quá lâu. Cả hai ngán ngẫm khi phải đối diện với nhau hằng ngày. Đàn ông vốn dĩ luôn bị những thứ mới lạ thu hút, anh ấy cảm thấy vợ nhàm chám nên sẽ tìm những cô gái mới đẹp hơn. Việc kết hôn nhiều năm sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng cứ giậm chân tại chỗ. Nếu cả hai chẳng ai thay đổi, sớm muộn gì cũng chia tay. Nói chung, dù mới kết hôn hay đã cưới lâu năm, bạn cũng phải duy trì thói quen chia sẻ, lắng nghe và hẹn hò với nhau để tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó hơn. Đừng lơ là trong việc giữ lửa hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc của chính mình.

Đàn ông ngoại tình tìm kiếm điều gì ở nhân tình?

Đàn ông ngoại tình tìm kiếm điều gì ở nhân tình?

Các ông chồng một khi đã ngoại tình thì sẽ 'dính' lấy cô nhân tình bởi họ có sức hút khó cưỡng lại được. Chị em cũng cần nắm được điều này để tìm cách hóa giải chiêu thức của tình địch.

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