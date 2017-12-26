Không phải đàn ông, đây mới chính là những điều khiến đàn bà hạnh phúc

Nhiều người thường nghĩ đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Ai may mắn cưới được người chồng tốt thì sướng tấm thân, còn không thì cứ mãi sống trong nước mắt. Nhưng phụ nữ cũng có thể hạnh phúc khi đạt được những điều này chứ không phải cứ phải dựa vào đàn ông.

Sống trên đời đừng quá đặt nặng những việc như: “Anh phản bội tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi”. Hãy học cách khoan dung, đừng mang vào mình những điều bực dọc. Điều quan trọng mà bạn phải làm được đó là tuyệt đối đừng dồn bất kỳ ai vào chân tường, bức ép người khác rơi vào bế tắc. Có thể ở hiện tại, điều đó sẽ khiến bạn vui nhưng về sau nhất định sẽ gặp phải quả báo.

Thay vì dành thời gian của mình để ghen tị những thành quả của người khác, bạn hãy tự mình làm nên những điều đó, cố gắng phấn đấu để hoàn thiện bản thân mình. Đố kị sẽ khiến con người ta trở nên đầy mưu mô, tính toán, cuộc sống lắm phiền muộn. Ghen ghét với người khác không làm cho bạn tốt hơn mà chỉ khiến bản thân tụt hậu. Trong khi người ta ngày càng tiến lên phía trước, đạt được những thành công thì bạn lại dành quá nhiều thời gian và tâm trí của mình chỉ để ghen tị.

Tự biết cách làm mình hạnh phúc

Bạn đang bế tắc, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán vì những tổn thương trong quá khứ? Bạn đang mệt mỏi khi mất phương hướng? Khi đó, đừng vội chán nản, hãy tự tạo cho mình hạnh phúc. Trang điểm một chút, mặc đẹp một chút rồi đi ra ngoài, làm những điều mình thích, sống theo cách mà mình mong muốn. Nếu bản thân đã đủ mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ thì hãy yêu, tìm một người đàn ông thật xứng đáng để trao thân gửi phận.

Những điều khiến phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng người khác

Phụ nữ nên nhớ ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình, đừng vì những lợi ích nhỏ mà đạp đổ giá trị của bản thân. Hãy sống và làm việc bằng chính tâm huyết của mình để không ai có thể đánh giá tiêu cực về bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng phải biết cách tôn trọng giá trị của người khác, nhất là người đàn ông của mình. Bạn phải khôn ngoan, biết cách lựa lời khuyên bảo và động viên mỗi khi anh ấy gặp khó khăn hay bế tắc. Điều cấm kỵ trong hôn nhân là tuyệt đối không nên chê bai những khuyết điểm của người bạn đời trước mặt nhiều người.

Đủ sáng suốt, tỉnh táo để lựa chọn người đàn ông tốt

Phụ nữ sinh ra xứng đáng được hạnh phúc, bao gồm một người đàn ông tốt. Bạn có quyền lựa chọn cho mình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Phụ nữ cũng nên nhớ một điều, đàn ông có thể lên giường với bất cứ người đàn bà nào. Tình yêu của họ cuối cùng cũng chung quy vào chiếc giường và những loại cảm giác thỏa mãn bản thân. Vì vậy, bạn tuyệt đối đừng tin vào những lời đàn ông nói, hãy tin vào những gì mình thấy. Hãy tìm cho mình một người đàn ông đủ tốt, đủ yêu thương bạn thật lòng.

Không giữ thù oán

Thù oán chỉ khiến con người chìm dần vào những bóng tối của cuộc sống. Đàn bà à! Không yêu thương được thì cũng đừng hờn giận, oán hận bất cứ ai. Ông trời công bằng lắm, người tốt sẽ được an yên, người xấu nhất định sẽ có quả báo. Thay vì oán hận người khác, bạn hãy bình tĩnh ngồi đợi những người xấu gặp báo ứng.

Ngừng bi lụy

Phụ nữ càng lụy tình càng vướng nhiều khổ đau. Tuổi xuân này ngắn lắm, không đủ để bạn sống mãi vì một người. Khi mọi chuyện không thể có kết thúc đẹp thì hãy tàn nhẫn một lần, nhẫn tâm buông bỏ những điều khiến bản thân đau thương. Hãy tạo cho mình những ký ức hạnh phúc, đừng ám màu u tối cho những kỷ niệm quá khứ của mình.

Tự kiếm tiền

Đừng phụ thuộc vào những đồng lương của người khác, bạn hãy tự mình kiếm tiền và tiêu xài theo ý mình mong muốn. Không ai có thể ở bên cạnh để nuôi bạn suốt đời đâu, họ cũng bận rộn với những lo toan của chính mình. Vì vậy hãy tự nuôi lấy bản thân khi còn có thể, đừng trông chờ vào ai cả.

Là phụ nữ phải biết nữ công gia chánh

Bạn có thể không giỏi giang, xinh đẹp như những mẫu người phụ nữ hiện đại thì hãy chăm chỉ trong việc nội trợ. Đàn ông vốn rất thích những người phụ nữ đảm việc nhà để anh ấy đủ vững lòng làm những điều to tát hơn. Nếu không thể chăm sóc hay nấu ăn cho bất kỳ ai, bạn cũng phải đủ khả năng để tự lo cho cuộc sống mình.